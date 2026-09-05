MAGALLANES AVANZA EN INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA FORTALECER PRODUCTOS REGIONALES

Con la realización del último taller en Porvenir, culminó la agenda territorial de inocuidad alimentaria desarrollada en el marco del PTI Agroalimentos de Magallanes, de CORFO y la Seremi de Agricultura. La iniciativa permitió trabajar con productores de las tres provincias de la región para identificar brechas y factores de riesgo en sus procesos.

El proceso contó con la participación de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), junto a la Seremi de Agricultura, INDAP, INIA, CORFO y productores regionales. Durante las jornadas, los agricultores conocieron los resultados de la caracterización de riesgos realizada por ACHIPIA y participaron en la identificación, evaluación y priorización de los factores presentes en sus propios sistemas productivos.

El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, señaló que la iniciativa permitió completar una primera etapa de diagnóstico y que el siguiente desafío será avanzar hacia la implementación de planes de gestión de inocuidad. El objetivo es fortalecer los procesos productivos, entregar mayores garantías a los consumidores y generar condiciones para acceder a nuevos mercados.

Por su parte, el profesional de ACHIPIA, Manuel Miranda, valoró la participación de los productores y explicó que el trabajo permitirá avanzar hacia la elaboración de un plan de gestión de inocuidad basado en los factores de riesgo identificados. Según indicó, esto también permitirá abordar las oportunidades de comercialización de los productos regionales.

La siguiente etapa contempla acompañar a los productores en la gestión de la inocuidad de sus procesos, fortaleciendo sus capacidades y generando condiciones para responder a compradores y mercados con mayores exigencias en materia de calidad y seguridad alimentaria.

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