COORDINADOR MACROZONA SUR AUSTRAL CUESTIONA CONSULTA INDÍGENA Y EXIGE TRANSPARENCIA POR RECURSOS DESTINADOS AL PROCESO

José Hernández Villarroel abordó esta mañana en Polar Comunicaciones las preocupaciones de sectores productivos de Magallanes, Aysén y Los Lagos, poniendo especial énfasis en un proceso de consulta indígena desarrollado durante la administración anterior del Ministerio del Medio Ambiente.

Una revisión y mayor transparencia respecto del proceso de consulta indígena impulsado durante la administración anterior del Ministerio del Medio Ambiente fue planteada esta mañana por el coordinador de la Macrozona Sur Austral, José Hernández Villarroel, durante su participación en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones.

El representante explicó que la coordinación reúne a distintos sectores vinculados a la actividad productiva de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, incluyendo pescadores artesanales, armadores, trabajadores de la industria, trabajadores vinculados a la acuicultura, federaciones y confederaciones, entre otros actores.

Hernández destacó que este trabajo conjunto se ha desarrollado durante más de 15 años y que uno de sus primeros desafíos estuvo relacionado con la distribución de las cuotas de merluza austral.

“Primero fue la discusión que se dio cuando se hicieron las cuotas de la merluza austral, en donde los porcentajes que tenía Magallanes eran tan insignificativos que finalmente logramos acordar con estas regiones de aumento que hasta el día de hoy han sido beneficiosos para los pescadores que se adjudicaron posteriormente al tema de la melosa austral”, señaló.

Según explicó, durante los últimos cuatro años la participación de la organización se ha ampliado desde las discusiones regionales hacia instancias nacionales, incluyendo reuniones con comisiones parlamentarias, legisladores y ministros de distintos gobiernos.

“Precisamente porque nos interesa el desarrollo de nuestras regiones en la parte económica, en la parte social. Y en todos aquellos aspectos que son de beneficio para nuestra gente, nuestra familia”, sostuvo.

En esa línea, Hernández remarcó la importancia de mantener una posición común entre las regiones australes. “Yo creo que hemos ido logrando la unidad en el territorio y eso es importante porque en definitiva, si no tenemos unidad, no hay fuerza y sin fuerza, siempre vamos a estar con las posibilidades muy mínimas de resolver nuestros problemas”, afirmó.



Cuestionamientos a consulta indígena



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el proceso de consulta indígena desarrollado durante la administración anterior del Ministerio del Medio Ambiente, situación que, de acuerdo con Hernández, actualmente estaría siendo cuestionada.

El coordinador sostuvo que se habrían destinado alrededor de $1.200 millones al desarrollo de este proceso y manifestó su preocupación tanto por el resultado como por la falta de antecedentes que, a su juicio, permitan esclarecer completamente lo ocurrido.

“El Ministerio de medio ambiente en el gobierno pasado, la señora maisa rojas se estuvo a cargo de este procedimiento y hoy día se sabe de que hay 1000 200000000 de pesos que se gastaron en este proceso. ¿Y que desgraciadamente no tuvo ningún resultado positivo, muy por el contrario, se hoy día está cuestionado todo el proceso”, manifestó.

Hernández planteó que la situación debe ser revisada considerando el impacto que este tipo de procesos puede tener sobre actividades productivas relevantes para las regiones australes, particularmente la pesca y la salmonicultura.

“Lo que nosotros estamos viendo es de que un tema de tanta importancia, a lo mejor para muchas. De la de la gente no le hace sentido. Que se pierdan 1000 200000000 de pesos. Pero si lo tomamos en el contexto que se vive en El País y que se viene dando desde tanto tiempo en donde se pierden dinero, se malgastan dinero y no se no, no se justifican”, señaló.

El dirigente insistió en que el objetivo de sus cuestionamientos no es impedir las medidas de protección ambiental o de biodiversidad, sino que los procedimientos se desarrollen con antecedentes verificables y participación efectiva.

“En este sentido, yo creo que el proceso que se dio allí necesita de una revisión no solamente de la ministra actual, sino que también de la Comunidad de, y en este caso no solamente de la comunidad, sino que también de las autoridades. Estamos hablando de los parlamentarios, de las comisiones, etcétera”, sostuvo.



Solicitan aclarar situación de las actas



Uno de los elementos que Hernández calificó como particularmente relevante corresponde a las actas asociadas al proceso. Según expuso durante la entrevista, existirían antecedentes que no estarían disponibles y cuya situación debería ser esclarecida.

“Yo creo que las actas que se perdieron. ¿Desgraciadamente tienen que aparecer o de lo contrario se tiene que decir qué ocurrió con ella?”, afirmó.

En ese contexto, la coordinación ya habría emitido un comunicado en el que plantea la necesidad de transparentar lo ocurrido y obtener una respuesta de la exautoridad responsable del proceso.

“El hacer este llamado a la transparencia significa de que tiene que tiene que haber una respuesta de parte de la ex autoridad. Del Ministerio del medio ambiente, sin duda de que aquí hay un cuestionamiento y ese cuestionamiento se tiene que responder y responderse de la mejor forma posible con el máximo de documentación en donde se eche por tierra lo que se está diciendo”, expresó.

Hernández agregó que, si las explicaciones no resultan suficientes, podrían evaluarse otras instancias para esclarecer los antecedentes.

“De lo contrario, aquí tendrían que tomarse otras. Llevarlo a otras instancias de participación en donde definitivamente se aclare lo que está sucediendo”, manifestó.



Reclamo por decisiones adoptadas desde el nivel central



Durante la conversación, el coordinador de la Macrozona Sur Austral también cuestionó que decisiones relacionadas con el desarrollo de las regiones puedan ser tomadas principalmente desde el nivel central, sin una participación suficiente de los territorios.

“Acá se confunden a veces los roles y se piensa de que con una actitud. Que puede ser de mucha forma importante desde el punto de vista periodístico. No tiene un resultado positivo que vaya en beneficio de la gente”, planteó.

Hernández sostuvo que las regiones australes tienen necesidades particulares que requieren políticas específicas y una participación efectiva de sus habitantes y sectores productivos.

“Nosotros siempre hemos planteado de que es necesario. Que la discusión cuando se trata de progreso regional. Cuando se trata de hacer crecer nuestras zonas, no puede ser un grupo en Santiago o en otras zonas que se reúnan y definan lo que nosotros queremos”, afirmó.

En ese sentido, puso como ejemplo la discusión relacionada con el transporte aéreo y los costos de los pasajes, señalando que las demandas regionales deberían abordar no solamente aspectos de seguridad, sino también condiciones que permitan mejorar la conectividad.

“Pero yo pienso de que la tarea no es ya solamente esa, sino que es trabajar para que los pasajes aéreos sean más baratos y que tengamos un tratamiento diferente por las líneas aéreas. Ese ese es el contenido de lo que nosotros necesitamos”, sostuvo.



Defensa del desarrollo de la pesca y la acuicultura



Finalmente, Hernández abordó la situación de la salmonicultura y de la industria pesquera, expresando preocupación por lo que calificó como una “obstrucción permanente” hacia determinadas actividades productivas.

El coordinador puso énfasis en la importancia económica y laboral que tienen estas industrias para las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, señalando que cualquier discusión sobre su futuro debe considerar tanto el empleo como las medidas de protección ambiental.

“¿Entonces, qué es lo que queremos? Queremos avanzar o queremos retroceder y aquí no es una defensa y que 1 hace determinada actividad productiva, sino que tenemos que ser objetivos en la forma de ver nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y trabajar para que así sea”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que las medidas de protección necesarias deben ser adoptadas, pero mediante procesos transparentes y con participación de los distintos actores involucrados.

“Y si hay que tomar medidas. Que sean de prevención tanto para los trabajadores como para el medio ambiente y etcétera, se tomarán. Pero hagamos locos con transparencia y de cara a la gente. Ese es el mensaje que 1 tiene que entregar”, concluyó.





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