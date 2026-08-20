PROCHILE DESTACA CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DE MAGALLANES Y ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES EN MERCADOS INTERNACIONALES

El crecimiento de las exportaciones pesqueras, el potencial comercial del krill antártico, la diversificación de mercados y las nuevas oportunidades para sectores como el turismo, la lana y las producciones audiovisuales fueron parte de los temas abordados esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, donde participó la directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich Jara.

Durante la conversación, la representante regional explicó el rol que desarrolla ProChile, institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como principal misión promover las exportaciones de bienes y servicios chilenos, además de apoyar la promoción del turismo y la atracción de inversión.

En el caso de Magallanes, Covacevich señaló que el trabajo está orientado tanto a empresas que ya poseen experiencia exportadora como a aquellas que cuentan con potencial para comenzar a internacionalizar sus productos.

“Buscamos cuáles son las empresas que tienen potencial exportador o las empresas que hoy día ya están exportando y las ayudamos, ya sea a diversificar exportaciones a diferentes destinos o a buscarles un primer destino para comenzar esta aventura exportadora”, explicó.

La directora regional detalló que durante el año pasado ProChile trabajó con más de un centenar de empresas de la región, de las cuales 46 fueron exportadoras. La cartera incluye actividades vinculadas a distintas áreas productivas, entre ellas la industria audiovisual, salmonicultura y turismo.

Krill antártico y un nuevo hito para la actividad pesquera

Uno de los principales puntos abordados fue el potencial del krill antártico y las nuevas condiciones que se han generado para fortalecer su actividad comercial.

Covacevich destacó el primer piloto de transbordo en alta mar realizado en Chile, proceso que se concretó luego de aproximadamente cinco años de gestiones y coordinación entre distintas instituciones y actores vinculados a la actividad.

“Se logró realizar un primer piloto de transbordo en alta mar, lo cual es un tremendo hito. Es el primer piloto en Chile de este tipo y eso significa que hoy día la pesca que ocurre en el territorio antártico no tiene que volver a Punta Arenas para ser desaholada, sino que puede hacerse de transbordo en alta mar para poder ir directamente al mercado de destino, que en este caso es China”, señaló.

Según explicó, esta alternativa permite reducir los tiempos asociados al traslado de las embarcaciones hacia Punta Arenas y su posterior regreso a la zona de pesca. De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante la entrevista, el mecanismo podría traducirse en aproximadamente un 20% más de pesca y, por consiguiente, de facturación, equivalente a cerca de US$3 millones.

La autoridad regional también resaltó el creciente interés internacional por este recurso, particularmente en mercados como China y Corea, además de sus aplicaciones y atributos nutricionales y cosméticos.

“La buena noticia de poder hacer el transbordo en alta mar es que al no perder tiempo podemos capturar parte de la cuota internacional de krill. El krill hoy día es uno de los productos más sostenibles porque está muy regulado”, afirmó.

Exportaciones pesqueras muestran cifras positivas

El comportamiento de las exportaciones del sector pesquero regional también fue destacado durante la entrevista.

Covacevich recordó que durante el primer semestre se dieron a conocer cifras que mostraban un crecimiento de las exportaciones pesqueras de Magallanes, junto con un importante incremento en el caso del bacalao de profundidad.

En particular, destacó que el bacalao registró un aumento relevante que, según explicó, no estuvo determinado únicamente por mayores volúmenes comercializados, sino también por el incremento de su valor.

“Lo interesante es que no es por volumen, sino que es por precio, lo cual es todavía una mejor noticia. Eso quiere decir que el producto está siendo cada vez más valorado y que tenemos todavía un potencial de alcanzar nuevos mercados y mejores poderes de negociación y quizás podemos llegar a precios más altos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que los salmones y truchas también experimentaron un crecimiento de sus exportaciones, situándolo en poco más de un 19%.

Para la directora regional, estos resultados deben ir acompañados de un trabajo permanente de coordinación entre el sector privado y las instituciones públicas, especialmente mediante mesas sectoriales destinadas a identificar brechas, resolver dificultades y detectar nuevos mercados.

Asociatividad como herramienta para abrir mercados

Otro de los ejes de la conversación fue la importancia de la asociatividad empresarial como mecanismo para enfrentar desafíos comunes y fortalecer la presencia de los productos regionales en el extranjero.

En este contexto, Covacevich destacó el trabajo que se está desarrollando para avanzar en la conformación de una nueva asociación gremial vinculada a los productos del mar.

“La asociatividad es el camino cuando cualquier empresa tiene alguna situación con el Estado o de la índole que sea, es mucho más fácil ir a través de una asociación gremial que te respalde y que puedan conversar temas comunes, que ir solos”, planteó.

La representante de ProChile agregó que ya se han desarrollado diversas mesas de trabajo con actores relacionados con los productos del mar y que actualmente se encuentran en revisión los estatutos de la futura organización.

El objetivo de estas instancias, explicó, es identificar las brechas que enfrentan las empresas y trabajar de manera coordinada para abrir nuevos mercados y encontrar oportunidades comerciales.

“El objetivo justamente de estas mesas de productos del mar es poder definir, poder identificar cuáles son las brechas y cuáles son los desafíos que tienen las distintas empresas que componen estas mesas y ver cómo podemos avanzar en conjunto para poder abrir nuevos mercados, encontrar dónde están las oportunidades y poder trabajar en conjunto”, afirmó.

Magallanes también busca posicionarse como escenario audiovisual

Durante la entrevista también se abordó una línea de trabajo que busca ampliar la imagen de Magallanes más allá de sus actividades productivas tradicionales: la industria audiovisual.

La directora regional de ProChile destacó el interés que han mostrado productores extranjeros por utilizar los paisajes de la región para desarrollar documentales, películas, videoclips y otras producciones.

En esa línea, recordó que durante el año pasado fueron invitados seis productores audiovisuales de distintos países, dos de ellos provenientes de Corea, quienes recorrieron posibles locaciones y entregaron una evaluación positiva de la experiencia.

“Creo que no hay ninguna región más bonita en todo el mundo y tenemos escenarios que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo”, afirmó Covacevich, agregando que los paisajes regionales también pueden representar territorios distintos, como Alaska u otras zonas del planeta.

Sin embargo, advirtió que transformar a Magallanes en un polo para grandes producciones audiovisuales requiere superar diversos desafíos relacionados con alojamiento, transporte, logística, equipamiento, permisos y disponibilidad de capacidades técnicas.

“Si bien estos son trabajos que comenzamos a hacer con muchas ganas y que tenemos mucha fe, requiere del trabajo de muchas instituciones y de muchas voluntades para que realmente podamos convertir a Magallanes en un referente para producciones audiovisuales”, señaló.

Turismo, lana y carne: nuevas oportunidades en Estados Unidos e India

Otro de los hitos analizados fue el Consejo Regional Exportador desarrollado durante julio, instancia que permitió reunir a empresas regionales con agregados comerciales de mercados considerados estratégicos, como Estados Unidos e India.

La actividad estuvo enfocada principalmente en los sectores del turismo y la producción ovina, incluyendo lana y carne.

Covacevich valoró especialmente la posibilidad de que empresarios regionales pudieran recibir información directamente desde representantes que conocen de primera mano el funcionamiento de esos mercados.

“Poder recibir de primera mano información de qué es lo que está pasando en esos mercados es muy, muy valioso”, manifestó.

La actividad también permitió identificar oportunidades comerciales menos tradicionales. Entre ellas surgió la posibilidad de promocionar a Magallanes como destino para matrimonios y celebraciones vinculadas al mercado indio, además de viajes de luna de miel.

De acuerdo con lo expuesto durante el programa, se trata de un segmento que podría representar una oportunidad para diversificar la oferta turística regional y captar parte del gasto asociado a este tipo de celebraciones.

Un llamado a empresas y emprendedores regionales

Finalmente, la directora regional de ProChile realizó un llamado a empresas, emprendedores y equipos de trabajo de Magallanes que estén evaluando la posibilidad de comenzar a exportar o ampliar sus mercados.

Covacevich enfatizó que la institución ofrece acompañamiento para evaluar el potencial de los productos y orientar a las empresas respecto de las herramientas disponibles para avanzar hacia la internacionalización.

“Nosotros en ProChile, nuestro trabajo, nuestra vocación es apoyar a los emprendedores que quieran conversar, comenzar esta aventura exportadora o diversificar sus mercados”, indicó.

Asimismo, destacó que el apoyo no tiene costo para las empresas y que ProChile puede contribuir a identificar potenciales compradores y mercados en el extranjero.

“Nosotros somos el brazo comercial de las empresas en el exterior. Nosotros somos los que les buscamos potenciales clientes. Aprovechen que nosotros existimos”, expresó.

La directora regional concluyó invitando a quienes tengan productos con potencial exportador a acercarse a ProChile para analizar sus posibilidades y determinar qué herramientas requieren para avanzar.

“Si alguno de los que nos está escuchando hoy día tiene una empresa que tiene productos que tienen potencial de exportación, acérquese, nosotros conversemos. Nosotros vamos a poder analizar cuál es el estado del producto, si es que está lo suficientemente maduro como para poder realizar la internacionalización y, en caso de que no, los ayudamos a buscar las herramientas para que dentro del corto o mediano plazo puedan hacerlo”, concluyó.





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