LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LAS FAMILIAS DÉLANO Y LAVÍN PARTICIPA EN LOS NEGOCIOS DE EMPRESAS PENTA

​La participación de la segunda generación de las familias Délano y Lavín en los negocios vinculados a Empresas Penta se expresa en responsabilidades concretas dentro de sus compañías. Uno de los ejemplos es Penta Vida, donde miembros de ambas familias forman parte del directorio y participan en el gobierno corporativo de la aseguradora.



En la información publicada por la compañía, Carlos Délano Méndez figura como vicepresidente del directorio, mientras Tomás Délano Méndez y Francisco Lavín Chadwick aparecen como directores. La presidencia corresponde a Fabio Valdés Correa. Estos antecedentes permiten describir la presencia de la siguiente generación a partir de cargos identificados por la propia empresa.



EMPRESAS PENTA Y SU TRAYECTORIA EN EL NEGOCIO ASEGURADOR



La historia de Penta Vida permite seguir una parte de la trayectoria empresarial del grupo. Sus antecedentes se remontan al Instituto de Seguros del Estado, entidad fundada por el Fisco en 1953 para ofrecer cobertura de seguros generales y de vida.



Según la reseña institucional de la aseguradora, Empresas Penta adquirió al Estado de Chile cerca del 74% del Instituto de Seguros del Estado en 1989. A partir de esa etapa, la compañía orientó sus esfuerzos al segmento de las rentas vitalicias.

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La estructura experimentó nuevas modificaciones durante los años siguientes. En 2003 se adquirió AGF Allianz, empresa que tomó el nombre de Penta Vida. Posteriormente, la fusión de ISE-Las Américas con Penta Vida dio origen a la actual compañía.



Actualmente, la aseguradora presenta su actividad en torno a soluciones de pensión, financiamiento y protección. Esta trayectoria vincula la participación histórica de Empresas Penta en seguros con una compañía en cuyo directorio hoy tienen presencia integrantes de las familias Délano y Lavín.



EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL DENTRO DE EMPRESAS PENTA



Otro de los negocios del grupo es Penta Financiero. La compañía declara en su sitio institucional su pertenencia al Grupo Penta y describe una oferta orientada a responder a las necesidades financieras de sus clientes. Entre sus servicios se encuentran el factoring nacional e internacional, el leasing, el financiamiento de inventario, el confirming y el pronto pago. Estas alternativas forman parte de una actividad enfocada en proporcionar recursos y apoyar la liquidez de las empresas.



Penta Financiero atiende a pequeñas, medianas y grandes empresas, con soluciones de financiamiento de corto, mediano y largo plazo. Su presencia permite identificar otra de las áreas de actividad del grupo, junto con el negocio asegurador desarrollado por Penta Vida.



LOS NEGOCIOS COMPARTIDOS Y LAS INVERSIONES DE CADA FAMILIA



Las actividades compartidas en Empresas Penta conviven con inversiones que cada familia desarrolla mediante sus propias estructuras. El reportaje de Diario Financiero sobre los negocios de los Délano Méndez identifica a Duero como el family office de esa familia y a Convento Viejo como el correspondiente a la familia Lavín.



La publicación describe la participación de Empresas Penta en Penta Vida, Penta Financiero y Penta Las Américas AGF, además de actividades agroindustriales. También recoge negocios inmobiliarios en Chile y Estados Unidos y operaciones agrícolas en Chile y Perú. Esta organización permite distinguir las inversiones compartidas por ambas familias de aquellas que impulsan a través de sus respectivos family offices.



RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS EN LA FAMILIA DÉLANO



En Duero, los nueve hermanos Délano Méndez integran el directorio y se distribuyen responsabilidades en las distintas áreas. Según Diario Financiero, Carlos Délano Méndez preside esa instancia, que se reúne periódicamente para revisar los negocios y adoptar decisiones estratégicas.



La organización incluye comités con participación familiar y asesores externos. El mismo reportaje señala que Carlos Alberto Délano Abbott aporta trabajo y experiencia empresarial a Inversiones Delmen como socio industrial, con derecho a participar en sus utilidades.



En Penta Vida, la presencia de Carlos y Tomás Délano Méndez y de Francisco Lavín Chadwick se inscribe en un directorio que también incluye a otros integrantes. La compañía publica, además, una estructura de administración superior encabezada por su gerente general, Carlos Celis Morgan.



De esta manera, la participación de las familias en el directorio convive con una administración ejecutiva que cuenta con funciones específicas. Los cargos publicados ofrecen una base concreta para describir la presencia de la segunda generación en uno de los negocios de Empresas Penta.

