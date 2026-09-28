FRANCISCO SÁNCHEZ DESTACA EL ROL DE PUNTA ARENAS COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA: “TENEMOS UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

La historia antártica de Magallanes, el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco y la necesidad de fortalecer la identidad antártica fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa ​Antártica Viva: Ciencia y Futuro de Polar Comunicaciones, en una conversación con Francisco Sánchez, presidente (s) del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Instituto Antártico Chileno (INACH) e historiador antártico.

Durante la entrevista, Sánchez destacó que la relación de Chile y, particularmente, de Magallanes con la Antártica posee una trayectoria histórica que se remonta mucho más atrás de las actuales actividades científicas y logísticas. En ese sentido, recordó antecedentes vinculados a las primeras expediciones y actividades de explotación de recursos en el continente blanco, además de poner en perspectiva la proximidad de los 80 años de la primera expedición antártica chilena de 1947.

“Nuestra historia antártica es mucho más rica de lo que nosotros pensamos”, sostuvo Sánchez, quien enfatizó que la vinculación regional con la Antártica no debe limitarse exclusivamente a la investigación científica, sino que también comprende aspectos históricos, patrimoniales, logísticos y culturales.

El historiador resaltó particularmente el papel que ha desempeñado Punta Arenas como ciudad vinculada a las operaciones antárticas. Según explicó, de las expediciones que se realizan anualmente hacia el continente blanco, una amplia mayoría utiliza a la capital regional como punto de partida.

“De las 29 expediciones que se realizan al continente blanco todos los años, 23 tienen como puerto principal a Punta Arenas. Eso nos habla del rol que nosotros tenemos que asumir como miembros de la región y como miembros del país”, señaló.

En esa línea, mencionó la presencia y participación de distintas instituciones chilenas vinculadas al territorio antártico, entre ellas la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno, además de las actividades científicas, turísticas y de servicios logísticos que se desarrollan desde Magallanes.

Para Sánchez, esta realidad representa una oportunidad para fortalecer la identidad regional. “Tenemos que creernos el cuento. Es sumamente importante lo que ocurre acá en cada temporada estival, pero también durante el año”, afirmó.



Patrimonio e historia antártica en Punta Arenas



Otro de los ejes de la conversación fue el patrimonio histórico relacionado con la Antártica que existe en Punta Arenas y que, según Sánchez, muchas veces pasa inadvertido para quienes viven en la ciudad.

El historiador mencionó distintos lugares, personajes y objetos vinculados a la historia de las exploraciones antárticas, entre ellos la figura del piloto Luis Pardo Villalón, protagonista del rescate de la expedición de Ernest Shackleton en 1916.

“Piloto Pardo es parte de los grandes héroes que tiene Chile y, si a eso le agregamos el apellido que es uno de los grandes héroes antárticos, eso se multiplica por mil”, expresó.

En relación con la misión de rescate del Endurance, Sánchez destacó el contenido de la carta que Pardo dejó antes de emprender la expedición, documento que, según explicó, permite dimensionar los riesgos que asumió la tripulación.

“Él asume esto como una razón humanitaria y como chileno, y eso yo creo que es súper importante resaltarlo”, relató.

También destacó la reciente incorporación de una cámara fotográfica que perteneció a Pardo al patrimonio del Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, objeto que se suma a otras piezas históricas relacionadas con el piloto, entre ellas su rueda de gobierno y elementos vinculados a la escampavía Yelcho.

Para Sánchez, estos antecedentes representan una oportunidad para fortalecer la difusión de la historia antártica regional y acercarla tanto a la comunidad como a los visitantes.

“Tenemos acá Magallanes cuatro reliquias antárticas que realmente son importantes de conocer. Sumado a la rueda de gobierno original, es decir, la que tuvo en sus manos piloto Pardo para llegar a la Antártica y la campana de la escampavía Yelcho, por lo tanto, para Punta Arenas tenemos reliquias antárticas que realmente llaman la atención a cualquier visitante del mundo, pero tenemos que contarlo”, sostuvo.



Ciencia, educación y cooperación internacional



Durante el programa también se abordó la participación chilena en espacios internacionales de investigación y divulgación antártica. Sánchez relató su reciente participación en una conferencia del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), realizada en Oslo, Noruega, instancia que reunió a investigadores y especialistas de distintos países.

El representante del COSOC de INACH explicó que el encuentro constituye uno de los principales espacios internacionales para abordar la investigación antártica y que Chile tuvo participación en distintas mesas de trabajo, incluyendo aquellas relacionadas con historia, educación, comunicación y divulgación.

En ese contexto, destacó la presentación del libro Cuento Antártico y algo más, iniciativa desarrollada junto a estudiantes y profesores, que permitió acercar el conocimiento antártico a jóvenes de otras zonas del país.

“Yo creo que logramos un ciclo tremendo. Un ciclo de lograr antartizar, comunicar, producir algo tangible y eso tangible hacerlo, difundirlo”, manifestó.

Sánchez también puso énfasis en la importancia de que Chile aproveche su experiencia acumulada y fortalezca su presencia internacional en materias antárticas.

A su juicio, la ubicación geográfica de Magallanes constituye una condición estratégica, considerando la cercanía con el continente blanco y el rol de Punta Arenas como una de las principales ciudades puerta de entrada a la Antártica.

“Nosotros como Chile, como Punta Arenas y también quizás por qué no decir Puerto Williams, somos ciudades puerta de entrada con un tremendo acceso al continente blanco. Tenemos una tremenda responsabilidad que va más allá del discurso”, afirmó.



“Antartizar” a la ciudadanía



Finalmente, Francisco Sánchez planteó la necesidad de acercar la Antártica a la ciudadanía y generar un mayor conocimiento sobre las actividades que Chile desarrolla en el continente blanco.

En ese sentido, llamó a reconocer que la presencia antártica forma parte de la realidad cotidiana de Magallanes, considerando la existencia en Punta Arenas de instituciones, infraestructura y servicios directamente relacionados con las actividades antárticas.

“El tema antártico no es una metáfora, el tema antártico es una realidad concreta que nosotros vemos en la ciudad de Punta Arenas”, afirmó.

La conversación formó parte del primer capítulo de Antártica Viva, Ciencia y Futuro, espacio de Polar Comunicaciones dedicado a abordar la investigación, historia, educación, patrimonio, turismo, logística y actualidad vinculada al continente blanco.

Al cierre de la entrevista, Sánchez anunció además la presentación en Punta Arenas de los libros Así la proa, dedicado a los 80 años de la primera expedición antártica chilena, y Cuentos Antárticos, de la periodista científica María Pastora Sandoval, actividades contempladas para el 8 de octubre.



