COMISION DE ZONAS EXTREMAS: DIPUTADO VALENZUELA PLANTEA QUE EL DESARROLLO DE MAGALLANES DEBE SER PARTE DE UNA POLÍTICA DE ESTADO

El diputado por la Región de Los Ríos, Daniel Valenzuela Salazar, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una serie de materias vinculadas a la soberanía nacional, la defensa, la infraestructura estratégica y el desarrollo de las zonas extremas, en el marco de su presencia en Punta Arenas junto a integrantes de distintas comisiones parlamentarias y autoridades del área de Defensa.

Durante la entrevista, el parlamentario se refirió especialmente a las recientes declaraciones provenientes de autoridades argentinas y a la sesión de la Comisión de Defensa que se desarrolla en Magallanes, instancia que, según explicó, contempla parte de sus contenidos bajo carácter reservado.

Valenzuela señaló que solicitó hace más de un mes la realización de una sesión especial en Magallanes y sostuvo que la discusión sobre soberanía debe desarrollarse directamente en el territorio. En ese contexto, destacó la presencia en la región de autoridades como el ministro de Defensa, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el almirante de la Armada, representantes del Ejército y del Estado Mayor Conjunto.

El diputado también planteó que la soberanía no debe entenderse únicamente desde una perspectiva militar, sino que debe estar acompañada por presencia estatal, conectividad, infraestructura y población. En esa línea, vinculó el desarrollo de caminos y otras obras con la capacidad efectiva del Estado para mantener presencia en el territorio.

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“Soberanía no es tener una bandera. Soberanía es tener un camino, es tener gente que defienda nuestra patria a Magallanes, que son las Fuerzas Armadas y todos los habitantes que viven en esta linda región”.





Defensa y planificación de largo plazo



Otro de los ejes de la conversación fue la necesidad de actualizar las capacidades de las Fuerzas Armadas y establecer una planificación de largo plazo para la renovación de equipamiento militar.

Valenzuela sostuvo que las decisiones relacionadas con defensa deben analizarse como una política de Estado y no solamente como un gasto, planteando además la necesidad de anticiparse a los procesos de renovación de sistemas y plataformas militares.







“Yo creo que el dinero que uno ocupa en defensa nos lo tiene que ver como un gasto uno lo tiene que ver como una inversión, invertir en proteger nuestra soberanía no tiene valor”.



En esa misma línea, señaló que la planificación debe considerar los largos períodos que requiere la construcción y renovación de unidades navales, planteando que las decisiones adoptadas en el presente tendrán efectos en las capacidades del país durante la próxima década.

El parlamentario también mencionó la discusión sobre el nivel de gasto en defensa y planteó su posición respecto de incrementarlo desde el porcentaje actual del Producto Interno Bruto.







“¿Qué porcentaje de PIB estamos gastando hoy día que es del 1,5? Yo creo que al menos hay que llevarlo a dos”.



Valenzuela enfatizó, al mismo tiempo, que su planteamiento no apunta a promover un escenario de conflicto.







“No queremos guerra, nosotros no queremos conflicto, nosotros queremos la paz, pero exigimos respeto. Y el respeto no lo vamos a transar, nosotros vamos a respetar nuestra soberanía acá”.





Antártica y posición estratégica de Magallanes



La conversación también abordó el papel de Magallanes como plataforma de acceso hacia la Antártica. El diputado sostuvo que la región debe ser considerada dentro de una política de Estado de largo plazo, vinculando esta materia con infraestructura, logística, conectividad y presencia permanente.

En este contexto, manifestó preocupación por el estado de algunas instalaciones vinculadas a la presencia chilena en territorio antártico y planteó la necesidad de definir una estrategia de largo plazo.







“La soberanía no es una herencia de un mapa. La soberanía se ejerce todos los días porque acá tenemos soberanía territorial, tenemos soberanía, logística, tenemos la soberanía que hoy día que es muy relevante, que es el acceso a la antártica”.





Conectividad, población y presencia estatal



El diputado también relacionó la discusión sobre soberanía con las condiciones de vida de quienes habitan Magallanes. En particular, mencionó las dificultades asociadas al aislamiento, el costo de vida, el acceso a especialistas médicos, vivienda y conectividad.

A su juicio, el desarrollo de infraestructura debe ir acompañado de políticas que permitan atraer y mantener población en las distintas provincias de la región.







“Primero tenemos que analizar con el Ministerio de Obras Públicas todos los caminos que podamos hacer, donde no tenemos camino con conectividad, porque donde hay camino hay soberanía, donde hay camino llega gente. Y esa gente también la tenemos que ayudar a instalarse”.



Asimismo, planteó que las necesidades sociales de los habitantes de las zonas extremas deben formar parte de la discusión sobre soberanía.







“La gente y la soberanía se hace con las personas y si nosotros no ayudamos a las personas, entonces no hablemos de la soberanía, pues sino un discurso si hay que tener acción”.



En materia de vivienda y salud, sostuvo que existen desafíos pendientes para el Estado en regiones extremas, haciendo especial énfasis en la disponibilidad de especialistas médicos y en el déficit habitacional.



Construcción naval y desarrollo industrial



Otro de los planteamientos expuestos durante la entrevista fue la posibilidad de fortalecer la actividad industrial asociada a la construcción naval en el extremo sur.

Valenzuela señaló que los planes de renovación de la Armada podrían representar una oportunidad para distribuir capacidades productivas en distintas regiones del país, incluyendo Magallanes.







“Ah no le hagamos puntarena porque es más caro, no, esto es estratégico y si nosotros logramos hacer un barco acá magallan, eh que lo podemos hacer”.



El parlamentario vinculó esta propuesta con una concepción amplia de soberanía, en la que el desarrollo económico, industrial y laboral también tendría un componente estratégico para el territorio.



Sesión reservada en Magallanes



Respecto de la sesión de la Comisión de Defensa, Valenzuela explicó que parte de la instancia tendrá carácter secreto debido a las materias que serán abordadas, especialmente aquellas relacionadas con estrategias militares y presupuesto de defensa.

Finalmente, el diputado valoró que representantes de distintos sectores políticos hayan viajado hasta Punta Arenas para participar de las actividades parlamentarias y sostuvo que el trabajo territorial debería permitir a las autoridades conocer directamente las realidades de las distintas zonas del país.

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