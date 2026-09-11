DIPUTADO JAIME MULET EN MAGALLANES: “ME PREOCUPA MUCHO QUE EL GOBIERNO HA SIDO POCO FIRME EN DEFENDER LA POSICIÓN CHILENA”

El diputado por la Región de Atacama y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet Martínez, visitó Punta Arenas y participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó diversos temas de contingencia nacional, entre ellos la descentralización, las medidas de seguridad, el secreto bancario, la situación carcelaria y las relaciones entre Chile y Argentina, con especial énfasis en el Estrecho de Magallanes.

Durante la entrevista, Mulet destacó la importancia de mantener una presencia activa en los territorios y avanzar en un proceso de mayor autonomía regional. En ese sentido, cuestionó las actuales limitaciones que enfrentan los gobiernos regionales para disponer de sus recursos y tomar decisiones de inversión.







“Tenemos que seguir impulsando la regionalización. Es un proceso que se ha detenido en los últimos años y creo que después de haber avanzado significativamente, haber elegido gobernadores regionales, haber logrado algún pequeño espacio de autonomía, tenemos que impulsar eso”.



El parlamentario sostuvo que, pese a la elección democrática de los gobernadores regionales, persisten trabas administrativas que, a su juicio, mantienen una excesiva dependencia respecto del nivel central.







“Seguimos muy enredados con Santiago, donde invierten miles de millones haciendo líneas de metro y otras cosas y nosotros todavía tenemos muy pocos recursos y poca libertad incluso para administrar esos recursos y eso genera retraso”.



Mulet también planteó que la descentralización debe extenderse más allá de los gobiernos regionales, incorporando a los municipios y a las organizaciones territoriales en la toma de decisiones.







“La descentralización es transferir poder desde el nivel central a las regiones a las comunas al territorio. En definitiva, no solo es al Gobierno regional, sino que también a las comunas, a las alcaldías”.





Seguridad y control judicial



En materia de seguridad, el diputado manifestó su disposición a perfeccionar herramientas para enfrentar el crimen organizado, aunque recalcó la necesidad de mantener controles institucionales cuando se trate de medidas que puedan afectar derechos fundamentales.

Sobre el levantamiento del secreto bancario, señaló que actualmente existe la posibilidad de acceder a esta información mediante una orden judicial y planteó que los mecanismos podrían agilizarse mediante tribunales disponibles de manera permanente.







“Yo creo que se puede mejorar. Hay propuestas que son, a mí me gusta el control judicial, sí, para hacerle bien honesto. Entonces algunos plantean que haya jueces que funcionen las 24 horas, de manera que no se produzcan retrasos”.



Asimismo, valoró avances legislativos destinados a ampliar herramientas policiales y judiciales frente a determinados delitos, mencionando iniciativas relacionadas con los plazos de retención de personas extranjeras con órdenes de expulsión, la flagrancia y el acceso a cámaras y otros elementos de vigilancia.

Mulet también abordó la situación al interior de los recintos penitenciarios y sostuvo que resulta necesario avanzar en una adecuada segmentación de los internos para impedir que las cárceles se transformen en espacios desde donde se continúen coordinando actividades delictivas.

En esa línea, afirmó que Chile requiere fortalecer su dotación policial y planteó nuevamente la creación de policías municipales con funciones específicas.







“Necesitamos 12000 carabineros, 12000 carabineros y hay que poner plata para formarlos y para que la gente también postule”.



Además, explicó que una policía municipal podría asumir labores actualmente desarrolladas por Carabineros que, a su juicio, permitirían liberar efectivos para tareas de prevención y persecución de delitos.



Críticas a la política exterior frente a Argentina



Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue la situación del Estrecho de Magallanes y la relación de Chile con Argentina. Desde Punta Arenas, Mulet expresó preocupación por lo que considera una posición insuficientemente firme por parte del Gobierno chileno frente a determinadas declaraciones y documentos emanados desde Argentina.







“Me preocupa mucho que el gobierno ha sido poco firme en defender la posición chilena”.



El diputado sostuvo que el Tratado de Límites de 1881 y posteriores instrumentos internacionales establecen el carácter chileno del Estrecho de Magallanes y cuestionó documentos de defensa argentinos que, según planteó, hacen referencia al control conjunto de este espacio.







“Chile le ratifica todo su apoyo en el tema de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes de las islas. Entonces creo que se ha manejado mal, Argentina está haciendo esto poco a poco porque va preconstituyendo pruebas”.



A juicio del parlamentario, Chile debería adoptar una postura más firme antes de suscribir protocolos adicionales vinculados al Tratado Minero entre ambos países.







“Que no firme esos protocolos adicionales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando por un lado. Por otro lado, nos están perjudicando y la verdad es que los intereses permanentes de Chile requieren que todos los chilenos defendamos particularmente a en la relación con Argentina, nuestra zona sur que tiene que ver con nuestro territorio antártico y los intereses permanentes de Chile en esta zona”.



Mulet también criticó recientes declaraciones del embajador chileno en Argentina, señalando que solicitará que entregue explicaciones ante la Cancillería.







“Yo pedí que el embajador sea citado y venga a dar cuenta la cancillería. Creo que es muy grave lo que pasa”.



En este contexto, llamó a que la defensa de los intereses territoriales del país no sea abordada desde una perspectiva partidista.







“Estas cosas son permanentes, no tienen que ver con cerdo, izquierda o derecha, tienen que ver con habilidades”.





Conmemoración del 11 de septiembre



Finalmente, consultado por la decisión de no realizar este año ceremonias o actos oficiales desde la Presidencia de la República con motivo del 11 de septiembre, Mulet señaló que considera relevante mantener la conmemoración de la fecha y distinguir entre los acontecimientos previos al golpe de Estado, el golpe mismo y el período posterior de dictadura.







“Yo creo que la pérdida de la democracia debiera siempre conmemorarse cierto el día 11 por ese significado, más allá de las causas, más allá de las situaciones que se vieron antes del golpe del Estado”.



El parlamentario sostuvo que se trata de una fecha asociada a un quiebre democrático y a una etapa de profundo dolor para el país.







“Yo creo que de todas maneras hubiera sido importante conmemorar. Como corresponde a esa fecha, que es una fecha de dolor donde falleció un presidente de la República en una situación obviamente de quiebre la democracia, producto del uso de la fuerza por los militares”.



