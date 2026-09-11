MUNICIPIO INVITA A ACTIVACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS CON JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

La Municipalidad de Punta Arenas, en alianza con ReSimple, invita a la comunidad a participar en una serie de jornadas gratuitas de activación de los puntos limpios municipales, iniciativa que busca incentivar su utilización y aumentar la cantidad de residuos reciclables recepcionados. Las actividades contemplan monitores ambientales, juegos infantiles y espacios de orientación para resolver dudas sobre reciclaje.

El primer encuentro se realizará este sábado 12 de septiembre, entre las 11:00 y las 16:00 horas, en el punto limpio del Parque de los Dinosaurios. Posteriormente, las jornadas continuarán el 3 de octubre en Hornillas 625, el 17 de octubre nuevamente en el Parque de los Dinosaurios, el 24 de octubre en Hornillas 625, con un Ecocanje; y finalizarán el 7 de noviembre en el Parque de los Dinosaurios, con una zumbatón.

"En nuestra ciudad, que está comprometida con el medio ambiente, queremos seguir colaborando con iniciativas privadas e incentivando estas acciones a través de la gran Alianza PUQ 30/30. Los dos puntos limpios que tenemos, tanto en Hornillas como en la Plaza de los Dinosaurios, se van a activar los días sábados por parte de la empresa que los administra, ReSimple", señaló el alcalde Claudio Radonich.

El jefe comunal agregó que "la idea es buscar alianzas para que nuestra ciudad se siga destacando a nivel latinoamericano como una ciudad que cuida el medio ambiente. Y qué mejor que hacerlo junto a los niños de nuestra ciudad, que son nuestros principales aliados y socios en estos trabajos, porque lo que buscamos es que las próximas generaciones también puedan disfrutar de un planeta como el que nosotros recibimos".

Por su parte, la ingeniera ambiental del municipio, Catalina Higueras, explicó que "son cinco actividades donde invitamos a toda la comunidad a acercarse a los puntos limpios y participar de las actividades y juegos. Vamos a tener distintos tipos de activaciones para que puedan conocer, resolver sus dudas sobre cómo reciclar, qué se puede reciclar y cómo se lleva adelante la gestión de estos materiales en la comuna".

Higueras también destacó que las jornadas permitirán conocer herramientas disponibles para facilitar el reciclaje, como la aplicación de ReSimple, donde se puede consultar la ubicación de las campanas y puntos limpios. "La idea es justamente que puedan acercarse, resolver sus dudas a través de juegos, llevarse folletería si lo necesitan y aprender a descargar la aplicación", indicó la funcionaria municipal.