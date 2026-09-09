9 de septiembre de 2026
PDI PUNTA ARENAS DETUVO A SUJETO POR EL DELITO DE RECEPTACIÓN
Las especies recuperadas corresponden a materiales de construcción, avaluados en un millón y medio de pesos.
A raíz de una denuncia realizada en la PDI de Punta Arenas por el delito de hurto agravado, ocurrido en una obra de construcción de la ciudad, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron detener a un sujeto por el delito flagrante de receptación.
La Subprefecta Valeria Hernández, jefa de la BICRIM Punta Arenas, indicó que “en el marco de las diligencias investigativas, que incluyeron empadronamientos y trabajo en el sitio del suceso, se logró identificar a un sujeto que se encontraba trabajando en la misma obra y que mantenía en su domicilio particular las especies sustraídas, las cuales fueron recuperadas”.
En este contexto, el imputado, adulto y de nacionalidad chilena, fue detenido por el delito flagrante de receptación y este miércoles fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
Las especies recuperadas corresponden a materiales de construcción, avaluados en un millón y medio de pesos.
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El hallazgo fue informado a Carabineros, que posteriormente verificó que el detenido no mantiene armas inscritas a su nombre en Chile.
El hallazgo fue informado a Carabineros, que posteriormente verificó que el detenido no mantiene armas inscritas a su nombre en Chile.