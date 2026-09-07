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7 de septiembre de 2026

PORVENIR PREPARA AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

​Concursos, cueca, gastronomía, ramadas, juegos populares y música en vivo marcarán las celebraciones de septiembre

porvenirfiestaspatrias

Porvenir se prepara para vivir las Fiestas Patrias con una amplia programación de actividades que durante septiembre buscará reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a las tradiciones chilenas, el folclore, la gastronomía y la música.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, dio a conocer parte de las iniciativas organizadas para este año, destacando el regreso de actividades tradicionales y la incorporación de distintas alternativas para niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Entre las jornadas que marcarán la antesala del 18 de septiembre se encuentra la tradicional Carrera de Garzones, programada para el miércoles 16, además del concurso para elegir la Mejor Empanada de Porvenir.

Esta última actividad busca retomarse este año y convocar a quienes se especializan en la preparación de este tradicional producto. "Queremos convocar a todas las expertas que se dedican a este rubro de hacer empanadas", señaló el alcalde, agregando que la competencia se realizará en dependencias del museo.

La programación también considera una once destinada especialmente a las personas mayores, además de diferentes iniciativas comunitarias vinculadas con la gastronomía y el folclore.

Almuerzo comunitario y Hora de Cueca frente al municipio

Una de las jornadas especiales se desarrollará el jueves 17 de septiembre, cuando la comunidad podrá participar de un almuerzo comunitario frente a la Municipalidad de Porvenir, iniciativa que busca generar un espacio de encuentro y convivencia en vísperas de las principales celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante la misma jornada se realizará la Hora de Cueca, también frente al municipio, donde el baile nacional será protagonista y permitirá reunir a vecinos y participantes en torno a una de las expresiones culturales más representativas del país.

La actividad busca convertir el centro de la ciudad en un espacio de celebración comunitaria, combinando gastronomía, música, baile y tradiciones chilenas antes del inicio oficial de las ramadas.

La cueca tendrá además un lugar destacado en otras jornadas de la programación, con competencias destinadas a estudiantes y personas mayores, incentivando la práctica del baile nacional entre distintas generaciones.

Ramadas en el sector cancha Chipana Pérez

Las principales celebraciones tendrán nuevamente como uno de sus puntos de encuentro el sector cancha Chipana Pérez, donde se instalarán las tradicionales ramadas.

Para este año se contempla la presencia de 12 ramaderos, además de food trucks y diferentes alternativas para quienes lleguen a participar de las festividades.

La inauguración oficial de las ramadas está programada para el jueves 17 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el sector cancha Chipana Pérez. La ceremonia incluirá los tradicionales pies de cueca y el corte de cinta en la fonda oficial.

Posteriormente comenzará la fiesta con música en vivo. Desde Punta Arenas llegará el grupo Promo 2x1, que presentará un repertorio de cumbia y música bailable para acompañar la primera gran jornada de celebración.

Además de la música folclórica y las presentaciones en vivo, durante las festividades se desarrollarán los tradicionales juegos populares, generando alternativas de entretención especialmente dirigidas a niños, niñas y familias.

Almuerzo criollo y actividades en el Club de Jineteadas

Otro de los espacios que formará parte de las celebraciones será el Club de Jineteadas José Mario Andrade, donde durante los días 18 y 19 de septiembre se desarrollarán actividades relacionadas con las Fiestas Patrias y las tradiciones de la chilenidad.

Dentro de esta programación se contempla la realización de un almuerzo criollo, instancia que se sumará a las alternativas preparadas para que las familias puedan compartir y disfrutar de la gastronomía tradicional durante las jornadas dieciocheras.

A ello se sumarán las actividades propias del Club de Jineteadas José Mario Andrade, conformando otro importante punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de las celebraciones en un ambiente familiar y estrechamente ligado a las tradiciones rurales de Tierra del Fuego.

"Están cordialmente invitados para que se acerquen a ese sector con su familia", expresó el alcalde José Gabriel Parada.

El jefe comunal reiteró la invitación a vecinos, vecinas y visitantes a participar de las diferentes actividades organizadas durante septiembre.

De esta manera, Porvenir se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año, con una programación que tendrá como protagonistas la cueca, las empanadas, el almuerzo comunitario, las ramadas, los juegos populares, el almuerzo criollo, la música en vivo y las tradiciones chilenas, generando espacios de encuentro y participación para toda la comunidad. 




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