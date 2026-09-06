ORFEBRE MAGALLÁNICA DANA CANALES RECIBE RECONOCIMIENTO NACIONAL EN LOS PREMIOS MAESTRO ARTESANO

La artesana orfebre de la Región de Magallanes Dana Canales Canales recibió el reconocimiento “Artesana Aprendiz” durante la ceremonia de entrega del Premio Maestro Artesano 2025, realizada el martes en el Palacio Pereira de Santiago.

Con nueve años de trayectoria, Canales se ha dedicado a la creación de joyas inspiradas en el paisaje, la biodiversidad y la cultura del extremo sur de Chile. Su trabajo combina técnicas tradicionales con propuestas contemporáneas y forma parte de la nueva generación de la orfebrería desarrollada en Magallanes.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Tomás Tuki Tepano, de Rapa Nui, en la categoría Artesano Tradicional, y Ernesto Durán Castro, de Peñalolén, como Maestro Artesano Contemporáneo. La actividad fue encabezada por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Tras recibir la distinción, Dana Canales valoró el reconocimiento y su impacto en su trayectoria. “Estoy realmente muy contenta. Para mí es un gran salto para mi carrera, para mi oficio, para mi día a día en la orfebrería. Para mí esto no es solo un trabajo, es como una vocación”, señaló la creadora regional.

La categoría Artesana Aprendiz reconoce a personas que se encuentran en proceso de formación disciplinaria y que destacan por la excelencia de su trabajo, ya sea por su autenticidad o innovación. La distinción contempla un diploma, una gira técnica y el ingreso al Registro Nacional Chile Artesanía. El Premio Maestro Artesano se entrega desde 2012 y busca reconocer a cultores cuyos conocimientos, trayectorias y creaciones contribuyen a preservar y renovar el patrimonio cultural del país.

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