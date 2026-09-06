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6 de septiembre de 2026

ALCALDE RADONICH ABORDA PROYECTOS DE CONECTIVIDAD DE PUNTA ARENAS CON BIMINISTRO DE GRANGE

​El encuentro permitió revisar iniciativas viales, aeroportuarias y de transporte vinculadas a distintos sectores de la comuna.

REUNIÓN CON BIMINISTRO DE GRANGE (3)

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión con el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, para abordar distintos proyectos de infraestructura y conectividad considerados prioritarios para la comuna.

Entre las iniciativas revisadas estuvieron la recuperación del puente Zenteno, la doble vía hacia el sector sur, el recarpeteo de la Ruta 9 y soluciones para el denominado “cruce de la muerte”. También se abordaron proyectos relacionados con el sector de Tres Puentes y la infraestructura aeroportuaria de Punta Arenas.

Respecto del puente Zenteno, Radonich señaló que su diseño debería comenzar próximamente, debido al flujo vehicular del sector y a la necesidad de contar con una estructura que cumpla con los estándares actuales de seguridad vial. En materia de conectividad terrestre, también planteó la coordinación entre el Serviu y el MOP para avanzar en la doble vía hacia el sur y en el recarpeteo de la Ruta 9 mientras se desarrolla ese proyecto.

La conectividad aérea fue otro de los temas analizados. El alcalde planteó estudiar alternativas para establecer vuelos directos entre Punta Arenas y destinos como Temuco, Concepción, Chiloé, Arica, Iquique y Antofagasta. En ese contexto, propuso evaluar mecanismos para incentivar nuevas rutas de menor flujo, incluyendo la posibilidad de no cobrar tasas en determinados servicios durante su etapa inicial.

Además, Radonich solicitó reevaluar el proyecto de ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, considerando el papel de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica. El alcalde sostuvo que la propuesta original debería ser revisada y que no sería conveniente esperar hasta 2041 para introducir modificaciones. Louis de Grange, en tanto, señaló que existe una agenda común para avanzar en infraestructura, conectividad y transporte público en la ciudad.


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