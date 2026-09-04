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4 de septiembre de 2026

BAHÍA CHILOTA RECUPERA ANTIGUA ESCUELA Y FORTALECE SU ESPACIO DE ENCUENTRO COMUNITARIO

La iniciativa se desarrolló mediante un programa de intervención local impulsado por FOSIS Magallanes, en coordinación con la Municipalidad de Porvenir, el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes (CFT), vecinos y distintas instituciones públicas y privadas.

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​Una inversión cercana a los 10 millones de pesos permitió mejorar la infraestructura y equipamiento del inmueble, gracias al trabajo conjunto entre FOSIS, la Municipalidad de Porvenir, el CFT Estatal de Magallanes, vecinos, pescadores y colaboradores privados.

 
Un renovado espacio para el encuentro y la organización comunitaria vuelve a tener la comunidad de Bahía Chilota, luego de concretarse la recuperación de la antigua escuela del sector, inmueble que actualmente cumple funciones como sede vecinal.

 
La iniciativa se desarrolló mediante un programa de intervención local impulsado por FOSIS Magallanes, en coordinación con la Municipalidad de Porvenir, el Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes (CFT), vecinos y distintas instituciones públicas y privadas.

 
La directora regional de FOSIS, María Teresa Castañón, destacó que el proyecto significó una inversión cercana a los 10 millones de pesos y permitió realizar trabajos de pintura, reparación y mejoramiento, además de adquirir elementos necesarios para implementar el recinto.

 
“Estamos muy contentos de haber venido hoy día a Bahía Chilota. Este es un programa de acción local que, en cooperación con el alcalde, la Municipalidad de Porvenir, el CFT y los vecinos, permitió pintar, arreglar y recuperar este espacio que es tan importante para la comunidad”, señaló.

 
Castañón adelantó además que FOSIS continuará desarrollando acciones en Tierra del Fuego, incluyendo nuevos programas de apoyo al emprendimiento en conjunto con el CFT Estatal de Magallanes. Durante su visita también se reunió con emprendedores y representantes de una cooperativa, oportunidad en que se presentó un programa para organizaciones productivas que considera la posibilidad de acceder a un fondo de 5 millones de pesos, junto con asesoría y capacitación.

 
Por su parte, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, valoró el trabajo colaborativo que permitió mejorar las condiciones de habitabilidad de la antigua escuela y recuperar un espacio que resulta fundamental para las actividades de los habitantes de Bahía Chilota.

 
“Este es un proyecto que intervino en el territorio FOSIS junto al CFT y también algunas otras instituciones públicas y privadas, y por supuesto nosotros como municipio también nos sumamos”, expresó.

 
El jefe comunal destacó que las mejoras permitirán que los vecinos vuelvan a realizar reuniones, encuentros y actividades en mejores condiciones. Asimismo, señaló que la comunidad ya evalúa desarrollar celebraciones durante Fiestas Patrias, abiertas no solamente a los residentes del sector, sino también a vecinos de Porvenir.

 
Parada felicitó además a la directiva de la Junta de Vecinos de Bahía Chilota y manifestó su interés en que este tipo de programas pueda replicarse en otros sectores de la comuna.

 
La dirigente vecinal Suli Moreno, en tanto, destacó la colaboración recibida durante el proceso, mencionando los trabajos desarrollados por el municipio en baños y otros espacios de la sede, además del aporte de Gasco con un calentador y pintura.

 
También resaltó especialmente el compromiso de los pescadores de Bahía Chilota, quienes aportaron mano de obra para preparar y raspar las instalaciones antes de ejecutar los trabajos de pintura.

 
Para la comunidad, la recuperación de la antigua escuela representa mucho más que una mejora de infraestructura, ya que permite devolver vida a un inmueble que durante un tiempo permaneció con escasa utilización.

 
“Que se vuelva a integrar, que se vuelva a ocupar acá lo que es la sede o la escuelita que se rescató, que ya no está solitaria, que ya no está abandonada y que, gracias a todas las personas que nos ayudaron y nos cooperaron, ya tiene otra mirada”, expresó Suli Moreno.

 
De esta manera, Bahía Chilota recupera un importante punto de encuentro para sus habitantes, resultado de un esfuerzo conjunto entre vecinos, pescadores, instituciones públicas, el municipio y colaboradores privados, fortaleciendo la participación y organización comunitaria en este sector de Porvenir.

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