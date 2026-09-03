SALUD REALIZA TERCERA JORNADA REGIONAL DE AUTISMO PARA FORTALECER UNA ATENCIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y competencias de los equipos que participan en el abordaje y acompañamiento de las personas autistas a lo largo de su curso de vida, la SEREMI de Salud y el Servicio de Salud Magallanes desarrollaron este martes la Tercera Jornada Regional de Autismo: “Avanzando hacia una atención integral e inclusiva”, en dependencias del CADI-UMAG.



La actividad reunió a profesionales de los sectores salud y educación de la región, en una instancia de actualización de conocimientos, intercambio de experiencias y entrega de herramientas prácticas orientadas a reforzar la detección, diagnóstico, atención y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y personas adultas autistas, en concordancia con la Ley N°21.545 y las orientaciones del Ministerio de Salud.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, quien encabezó la apertura de la jornada, valoró la alta convocatoria alcanzada en esta tercera versión, que reunió a más de 120 personas de manera presencial y a más de 60 participantes conectados vía streaming. La autoridad destacó, además, la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades de los equipos involucrados en el diagnóstico y atención de las personas autistas.



“Lo que buscamos es fortalecer la aplicación de la nueva ley de autismo que entra en vigor ya a contar de enero del próximo año, pero que estamos en las etapas previas de implementación, en lo que se refiere a registro y a la capacitación de los profesionales, entre otros aspectos. Lo que buscamos con esta jornada es que se amplíe la capacitación a todas las áreas que estén involucradas en los procesos de diagnóstico”, recalcó.



Consultado por la actividad, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, señaló que este tipo de instancias permiten fortalecer la coordinación, el intercambio de experiencias y la planificación de estrategias conjuntas para mejorar la atención y el acompañamiento de personas con autismo y sus familias en la región. “Esta jornada es sumamente importante, ya que convoca a los distintos niveles de atención de la Red Asistencial y nos permite potenciar nuestra organización y actualizar las capacidades de una Red tan compleja como la nuestra y que reúne características muy especiales, dadas por el territorio”, indicó la autoridad de salud.



En este sentido, el director (s) destacó el trabajo desarrollado a la fecha por las dos salas multisensoriales de salud en la región, en Punta Arenas y en Puerto Natales; espacios que han permitido acercar prestaciones de diagnóstico, intervención temprana y seguimiento niños, niñas y adolescentes con sospecha o diagnóstico de autismo y a sus familias.



La psicóloga y educadora, Katherine Hernández, referente técnico de salud infantil de la Corporación Municipal de la Florida, explicó: “Estamos muy contentas de poder venir por segundo año consecutivo a la Región de Magallanes. El año pasado vinimos a contar en lo que estábamos trabajando y poder cooperar en este proceso, y este año nos encontramos con que han avanzado muchísimo, lo que fue bien grato conocer esos avances. Ahora venimos a cooperar con nuevas miradas para que podamos mantener un trabajo cooperativo constante, ojalá no solo que vengamos nosotras a enseñarles, sino que empecemos a tener un trabajo que nos va a permitir tener miradas conjuntas”.



Durante su exposición, la profesional abordó aspectos generales del autismo y distintas teorías psicológicas que permiten comprender algunas de sus características y aproximarse al funcionamiento de la mente autista. Además, explicó que estos contenidos buscan trascender lo teórico y entregar herramientas que puedan llevarse a la práctica, contribuyendo a una mejor comprensión y abordaje del autismo.



La jefa de neurología infantil del Hospital Eloisa Díaz y coordinadora médica de la sala de autismo comunal de la municipalidad de la Florida, Dra. Paola León, indicó: “En particular hablé del autismo en la mujer, que es un tipo de autismo que está a veces invisibilizado porque las niñas se comportan distinto a los varones. Entonces hoy día hablamos del masking, que ellas camuflan los síntomas, y de cómo se puede hacer una buena intervención con las niñas, adolescentes y mujeres autistas”.



Agregó que, si bien Chile aún no cuenta con una prevalencia general de autismo, los estudios muestran una proporción aproximada de tres hombres por cada mujer, antecedente que, indicó, da cuenta del subdiagnóstico existente en niñas y de la importancia de avanzar en su detección para favorecer su salud mental, trayectoria escolar y calidad de vida.

A su vez, la jefa de neurología infantil del Hospital Clínico Magallanes, Dra. Loreto Llanos, resaltó que actualmente existe un trabajo articulado y multidisciplinario entre los distintos niveles de atención para el diagnóstico, manejo y acompañamiento de las personas autistas. “Me parece sumamente importante estar haciendo esta jornada. Es una instancia de educación que hacemos hacia atención primaria y también hacia todo lo que es educación. Me parece que son herramientas importantes para la sospecha, la pesquisa precoz del diagnóstico de trastorno del espectro autista, principalmente para un buen manejo y un buen acompañamiento, no solo para la persona sino también para toda la familia y el entorno”, sostuvo.



Fortalecimiento de capacidades en Magallanes



La implementación de la Ley de Autismo representa un desafío particular para la red asistencial de Magallanes debido a las características geográficas y la dispersión territorial de la región, lo que hace necesario potenciar las capacidades locales y favorecer una adecuada coordinación entre los distintos niveles de atención.



En este sentido, la jornada permitió reforzar el trabajo conjunto entre la SEREMI de Salud, el Servicio de Salud Magallanes, los establecimientos asistenciales y los equipos profesionales, con el propósito de contribuir a disminuir brechas y avanzar hacia una respuesta sanitaria cada vez más pertinente a las necesidades de las personas autistas y sus familias.



A nivel regional, uno de los avances corresponde a la habilitación de dos Salas de Apoyo al Desarrollo y Rehabilitación Infanto-Adolescente (AIDIA), a través del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), ubicadas en Punta Arenas y Puerto Natales. Estos espacios permiten mejorar la oferta de atención y apoyo integral para niños, niñas y adolescentes autistas. De acuerdo con los registros, en Punta Arenas en 2024 se contabilizaron 198 usuarios ingresados al PRAPS AIDIA por autismo o sospecha de autismo, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 303. En tanto, a julio de 2026 se registran 224 usuarios ingresados.



A ello se suma el fortalecimiento de los equipos de la red asistencial mediante cargos vinculados a las áreas de salud mental, neurología y rehabilitación en el nivel de especialidad, aumentando la capacidad de respuesta frente a las necesidades de las personas autistas. De manera paralela, funcionarios y funcionarias de la red han participado en diversas instancias de capacitación destinadas a desarrollar sus competencias para brindar una atención integral, pertinente, oportuna y respetuosa. Asimismo, el Ministerio de Salud ha desarrollado protocolos, orientaciones y documentos técnicos destinados a apoyar la organización de la red asistencial y orientar la atención clínica con enfoque de derechos.



La jornada enfatizó que la implementación de la Ley N°21.545 no implica únicamente el cumplimiento de una normativa, sino que plantea avanzar hacia una forma de atención que reconozca la diversidad, respete los derechos de las personas autistas y considere sus necesidades particulares.



