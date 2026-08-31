Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

31 de agosto de 2026

CORFO Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: INICIAN AGENDA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

​En la primera Jornada de Intercambio Corfo–Academia se presentaron los resultados regionales del Modelo de Medición de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación de Magallanes. El diagnóstico regional identifica fortalezas en conectividad digital, bancarización, sostenibilidad laboral y producción de patentes, y brechas en investigación aplicada, financiamiento de riesgo y articulación entre los actores del ecosistema.

Vinculación CORFO Academia UMAG (7)

"No basta con generar vínculos: hay que sostenerlos, profundizarlos y traducirlos en resultados", afirmó el profesional a cargo de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes (UER UMAG), Felipe Lagos Rojas, en la reciente Jornada de Intercambio CORFO–Academia, realizada este viernes 21 de agosto en la casa de estudios. 

La actividad tuvo como eje la presentación del "Modelo de Medición de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación y sus resultados para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", y fue concebida también como el punto de partida de un Plan de Vinculación Corfo–Academia UMAG, orientado a generar espacios permanentes de intercambio, análisis y construcción de iniciativas conjuntas entre la Corporación de Fomento de la Producción de Magallanes y la universidad estatal de la región.

Este Modelo -presentado de manera remota desde Santiago- observó el ecosistema regional como una red de actores y relaciones, más que la suma de instituciones o programas. Su metodología se estructuró en tres componentes interrelacionados: las condiciones del entorno (factores estructurales del territorio), las condiciones sistémicas (núcleo dinámico sensible a la acción colectiva y a las políticas territoriales), y la actividad emprendedora (resultado observable). El diseño integró además un tratamiento estadístico que permite comparar los indicadores con los de nivel nacional.

Diagnóstico de Magallanes: fortalezas y debilidades

En las condiciones del entorno, la región presenta una base socioeconómica robusta y una fuerte apertura externa, asociada a su actividad importadora y exportadora. Al mismo tiempo, el tamaño del mercado interno y la inversión extranjera directa aparecen como limitaciones dentro de esta dimensión.

En materia de infraestructura habilitante, Magallanes destaca por su conectividad digital, su nivel de bancarización y una elevada producción energética. El acceso a infraestructura, sin embargo, se encuentra por debajo del promedio nacional.

En lo referido a institucionalidad, la región presenta el nivel más bajo de inseguridad ciudadana entre las regiones comparadas, y los valores más altos en percepción de baja corrupción y acceso a la información pública. En contraste, el desempeño de los tribunales se encuentra bajo la media nacional.

En sostenibilidad, uno de los indicadores más destacados corresponde a la adhesión de las empresas a la Ley de 40 horas. Magallanes alcanza 100 puntos en este indicador, frente a un promedio nacional de 51,3. En materia de certificación ambiental municipal, en cambio, registra 41,8 puntos, por debajo del promedio nacional de 58,5.

El diagnóstico identifica además un alto volumen de actores en la región, con dinámicas sociales que muestran una estructura de red segmentada en subgrupos, con conexiones limitadas entre sí. En cuanto a las condiciones de innovación, Magallanes cuenta con infraestructura de ciencia, tecnología e innovación, formación de talento y una buena productividad científica, aunque se puede mejorar en colaboración y gasto en investigación y desarrollo.

La región muestra una masa emprendedora con capacidades, aunque la valoración social y reconocimiento como opción profesional se encuentran por debajo del promedio nacional. Es más: el crecimiento de nuevas empresas alcanza 42,2 puntos, frente a la media de 47,6 en todo Chile. La principal brecha es el financiamiento, pues la región no registra participación en capital de riesgo. Por último, en materia de innovación, Magallanes presenta un buen desempeño, particularmente en producción de patentes, mientras que los niveles de colaboración interinstitucional se mantienen en un rango moderado.

La UMAG como actor estratégico del ecosistema

La vinculación con la academia constituye uno de los componentes centrales de la estrategia planteada por CORFO. La UMAG es reconocida en este contexto como un actor estratégico, por su capacidad para generar conocimientos, formar talento, investigar los desafíos del territorio y contribuir a transformar ideas en soluciones.

Uno de los objetivos del Plan de Vinculación Corfo–Academia UMAG es identificar las capacidades académicas, técnicas y de investigación que puedan aportar al desarrollo productivo regional, junto con acercar los instrumentos, programas y líneas de apoyo de CORFO a la comunidad universitaria. La propuesta contempla además promover la participación de estudiantes, investigadores, docentes y unidades de vinculación en desafíos relacionados.

Javier Romero, Director Regional de Corfo Magallanes, manifestó que la intención es que esta jornada abierta y participativa, sea útil "no sólo conocer los resultados que hoy se presentarán, sino también mirar hacia adelante e identificar los próximos pasos que podemos dar en conjunto". En tanto, el vicerrector de Investigación de la UMAG, Máximo Frangopulos Rivera, planteó que "los desafíos productivos, sociales y culturales del territorio también deben ingresar a las líneas de investigación de la universidad, para que puedan traducirse en preguntas, proyectos y soluciones concretas".

Loreto Manosalva

INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO DE BIOINOCULANTES PARA RECUPERAR PRADERAS DEGRADADAS EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

JEFE DE LA ARMADA ARGENTINA SEÑALA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES PERTENECE A CHILE EN MEDIO DE TENSIÓN POR SOBERANÍA

Leer Más

​El almirante Juan Carlos Romay también remarcó la importancia para la nación trasandina del Atlántico Sur, debido a su proyección hacia la Antártica y el creciente interés de otras naciones en la zona.


​El almirante Juan Carlos Romay también remarcó la importancia para la nación trasandina del Atlántico Sur, debido a su proyección hacia la Antártica y el creciente interés de otras naciones en la zona.


armadaargentina
nuestrospodcast
Vinculación CORFO Academia UMAG (7)

CORFO Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: INICIAN AGENDA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Vinculación CORFO Academia UMAG (7)

CORFO Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: INICIAN AGENDA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seguridadcentropuq

COMITÉ DE SEGURIDAD DEL CENTRO ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE AUTORIDADES Y ALERTA POR DETERIORO DE LA SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PAULA BUSTOS

LABORATORIO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ABRIRÁ SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.