CORFO Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: INICIAN AGENDA PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

"No basta con generar vínculos: hay que sostenerlos, profundizarlos y traducirlos en resultados", afirmó el profesional a cargo de la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes (UER UMAG), Felipe Lagos Rojas, en la reciente Jornada de Intercambio CORFO–Academia, realizada este viernes 21 de agosto en la casa de estudios.

La actividad tuvo como eje la presentación del "Modelo de Medición de Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación y sus resultados para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena", y fue concebida también como el punto de partida de un Plan de Vinculación Corfo–Academia UMAG, orientado a generar espacios permanentes de intercambio, análisis y construcción de iniciativas conjuntas entre la Corporación de Fomento de la Producción de Magallanes y la universidad estatal de la región.

Este Modelo -presentado de manera remota desde Santiago- observó el ecosistema regional como una red de actores y relaciones, más que la suma de instituciones o programas. Su metodología se estructuró en tres componentes interrelacionados: las condiciones del entorno (factores estructurales del territorio), las condiciones sistémicas (núcleo dinámico sensible a la acción colectiva y a las políticas territoriales), y la actividad emprendedora (resultado observable). El diseño integró además un tratamiento estadístico que permite comparar los indicadores con los de nivel nacional.

Diagnóstico de Magallanes: fortalezas y debilidades

En las condiciones del entorno, la región presenta una base socioeconómica robusta y una fuerte apertura externa, asociada a su actividad importadora y exportadora. Al mismo tiempo, el tamaño del mercado interno y la inversión extranjera directa aparecen como limitaciones dentro de esta dimensión.

En materia de infraestructura habilitante, Magallanes destaca por su conectividad digital, su nivel de bancarización y una elevada producción energética. El acceso a infraestructura, sin embargo, se encuentra por debajo del promedio nacional.

En lo referido a institucionalidad, la región presenta el nivel más bajo de inseguridad ciudadana entre las regiones comparadas, y los valores más altos en percepción de baja corrupción y acceso a la información pública. En contraste, el desempeño de los tribunales se encuentra bajo la media nacional.

En sostenibilidad, uno de los indicadores más destacados corresponde a la adhesión de las empresas a la Ley de 40 horas. Magallanes alcanza 100 puntos en este indicador, frente a un promedio nacional de 51,3. En materia de certificación ambiental municipal, en cambio, registra 41,8 puntos, por debajo del promedio nacional de 58,5.

El diagnóstico identifica además un alto volumen de actores en la región, con dinámicas sociales que muestran una estructura de red segmentada en subgrupos, con conexiones limitadas entre sí. En cuanto a las condiciones de innovación, Magallanes cuenta con infraestructura de ciencia, tecnología e innovación, formación de talento y una buena productividad científica, aunque se puede mejorar en colaboración y gasto en investigación y desarrollo.

La región muestra una masa emprendedora con capacidades, aunque la valoración social y reconocimiento como opción profesional se encuentran por debajo del promedio nacional. Es más: el crecimiento de nuevas empresas alcanza 42,2 puntos, frente a la media de 47,6 en todo Chile. La principal brecha es el financiamiento, pues la región no registra participación en capital de riesgo. Por último, en materia de innovación, Magallanes presenta un buen desempeño, particularmente en producción de patentes, mientras que los niveles de colaboración interinstitucional se mantienen en un rango moderado.

La UMAG como actor estratégico del ecosistema

La vinculación con la academia constituye uno de los componentes centrales de la estrategia planteada por CORFO. La UMAG es reconocida en este contexto como un actor estratégico, por su capacidad para generar conocimientos, formar talento, investigar los desafíos del territorio y contribuir a transformar ideas en soluciones.

Uno de los objetivos del Plan de Vinculación Corfo–Academia UMAG es identificar las capacidades académicas, técnicas y de investigación que puedan aportar al desarrollo productivo regional, junto con acercar los instrumentos, programas y líneas de apoyo de CORFO a la comunidad universitaria. La propuesta contempla además promover la participación de estudiantes, investigadores, docentes y unidades de vinculación en desafíos relacionados.

Javier Romero, Director Regional de Corfo Magallanes, manifestó que la intención es que esta jornada abierta y participativa, sea útil "no sólo conocer los resultados que hoy se presentarán, sino también mirar hacia adelante e identificar los próximos pasos que podemos dar en conjunto". En tanto, el vicerrector de Investigación de la UMAG, Máximo Frangopulos Rivera, planteó que "los desafíos productivos, sociales y culturales del territorio también deben ingresar a las líneas de investigación de la universidad, para que puedan traducirse en preguntas, proyectos y soluciones concretas".