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20 de junio de 2026

CORFO ABRE CONVOCATORIA DE POTENCIA INCUBADORA PARA IMPULSAR EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES EN MAGALLANES

​El programa seleccionará 12 iniciativas regionales para participar en un proceso de acompañamiento, mentorías y acceso a redes de inversión durante diez meses.

autoridades

Corfo lanzó una nueva convocatoria del programa Potencia Incubadora, iniciativa orientada a fortalecer emprendimientos dinámicos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena mediante acompañamiento especializado, mentorías, vinculación con redes de contacto y acceso a oportunidades de financiamiento.

La actividad de lanzamiento se realizó en dependencias de Zona Austral y contó con la participación de emprendedores, representantes del ecosistema de innovación y actores públicos y privados. En la ocasión, la empresaria Alejandra Mustakis compartió una charla enfocada en el valor de la innovación, la mentoría y el desarrollo de negocios con potencial de crecimiento desde las regiones.

El director regional de Corfo, Javier Romero, destacó que esta iniciativa busca entregar herramientas concretas para que los emprendimientos regionales puedan crecer y generar impacto. Según señaló, el programa apunta a fortalecer proyectos con potencial de escalamiento y contribuir al desarrollo económico de Magallanes.

Potencia Incubadora es ejecutado por MEB Patagonia, a través de UPLab y Socialab, y contempla un proceso intensivo de aceleración para 12 emprendimientos seleccionados. Los participantes accederán a mentorías personalizadas, formación especializada, vinculación con inversionistas, redes comerciales y herramientas para fortalecer sus modelos de negocio.

Las postulaciones ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el 15 de julio. La iniciativa busca impulsar proyectos con capacidad de expansión hacia nuevos mercados y fortalecer el ecosistema emprendedor regional, promoviendo soluciones innovadoras con potencial de impacto tanto a nivel nacional como internacional.


Escalamiento

CORFO ABRE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESCALAMIENTO PARA EMPRENDIMIENTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

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