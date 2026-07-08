30 EMPRENDEDORES REGIONALES SE CERTIFICAN EN PROGRAMA VIRALIZA SOBRE LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE Y DERIVADOS

Un total de 30 profesionales y técnicos de la región recibieron su certificación luego de terminar el curso "Cadena de valor del hidrógeno verde y derivados en ambientes seguros y sostenibles para el emprendimiento", ejecutado por el Centro de Estudios de los Recursos Energéticos de la Universidad de Magallanes (CERE-UMAG), en alianza con la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), y cofinanciado por CORFO a través del programa Viraliza.

El curso de formación teórico-práctico abordó las ventajas competitivas de Chile para la producción del hidrógeno verde, los desafíos vinculados a su crecimiento en la región y las oportunidades de negocio asociadas a su cadena de valor. Con una duración de 10 meses y más de 120 postulaciones, el programa combinó clases teóricas, talleres, laboratorios, charlas externas y visitas a instalaciones de la industria, trabajo que se realizó con empresas vinculantes como HIF Global, Key Process SpA y Gasco Magallanes.

Además de las clases, se entregaron los contenidos necesarios para que ingenieros mecánicos y químicos que participaron del programa pudieran optar a la certificación de instalador de Gas Clase 5, conforme al D.S. N.°13.

Javier Romero, director de CORFO Magallanes, manifestó que "nuestra institución mantiene su compromiso con el desarrollo de esta industria y con la transición energética en Magallanes. Lo que cambia es el foco. Hoy el énfasis está en fortalecer las capacidades de la región: formar capital humano, impulsar la innovación, desarrollar proveedores y apoyar proyectos que generen impacto y empleo".

Agregó que "este Viraliza Formación refleja justamente esa visión: preparar a las personas y al ecosistema regional para que Magallanes siga siendo protagonista de la transición energética y de las nuevas oportunidades de desarrollo".

Sobre la experiencia, Fernanda Suárez, técnica en Eficiencia Energética y alumna del curso, comentó que "fue un programa maravilloso que me calzó como anillo al dedo porque soy egresada recientemente, por lo que me ayuda mucho a tener experiencia en el currículum. La verdad que estoy súper agradecida porque es algo totalmente gratuito y abierto a la comunidad".

Por su parte, Christian Mercado, CEO de Key Process SpA y uno de los charlistas del curso, valoró la instancia: "el programa nos permitió acercar la experiencia que hemos tenido como empresa y cómo nos hemos desarrollado a través de la innovación. Hay mucha metodología detrás de esto para poder llevar un emprendimiento y que sea exitoso en el tiempo, logrando pasar los distintos 'valles de la muerte' que existen en el proceso".

"Por segunda vez la Facultad se adjudica un programa Viraliza de CORFO asociado a la formación de capital humano para la industria de hidrógeno renovable, lo que refuerza uno de nuestros principales compromisos: el capacitar a profesionales y técnicos para afrontar los desafíos energéticos del país", subrayó el decano de la Facultad de Ingeniería, Dr. Claudio Gómez.