CORE ARECHETA CUESTIONA CONTRATO DE ZONA FRANCA Y SOSTIENE QUE LA PRÓXIMA LICITACIÓN DEBE CAMBIAR LAS REGLAS DEL SISTEMA "ESTO NO ES RENOVACIÓN, ESTO ES UNA NUEVA LICITACIÓN"

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, defendió este martes el trabajo que desarrolla la comisión especial del Consejo Regional encargada de analizar la actual concesión de Zona Franca, asegurando que el contrato vigente no está permitiendo que los beneficios del régimen franco lleguen efectivamente a los consumidores de la región.



Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que el actual modelo "perdió el espíritu" con el que fue concebida la Zona Franca y planteó que la nueva licitación prevista para el año 2030 representa una oportunidad para corregir las condiciones de la concesión.



"La Zona Franca nace como una forma de resguardarnos a nosotros los magallánicos de los altos precios", afirmó Arecheta, agregando que actualmente ese objetivo no se estaría cumpliendo debido a las condiciones establecidas en el contrato firmado en 2007.



Según explicó, el problema no radica en la existencia de una empresa concesionaria, sino en las reglas bajo las cuales opera el contrato.



"Esto no es renovación. Esto es una nueva licitación."



El consejero sostuvo que el modelo vigente genera incentivos que impiden que la rebaja tributaria se refleje plenamente en los precios que pagan los consumidores.



"Lo que pasa es que acá el problema es el contrato", señaló, indicando que parte importante de los ingresos termina siendo percibida tanto por la empresa administradora como por el Gobierno Regional.



Asimismo, afirmó que el Consejo Regional constituyó por unanimidad una comisión especial para estudiar la concesión, instancia que ya comenzó su funcionamiento y que buscará elaborar un informe técnico antes del inicio del nuevo proceso licitatorio.



"Lo que vamos a hacer es un trabajo riguroso", aseguró, destacando que la comisión reúne consejeros con experiencia en materias económicas, jurídicas y de administración.



Arecheta insistió en que la próxima concesión debe diseñarse con un contrato mucho más detallado y orientado a garantizar beneficios concretos para la comunidad.



"No puede ser que la Zona Franca sea construida para que los que se beneficien sean el Gobierno Regional y la concesionaria."



En ese sentido, planteó que una consultora nacional especializada debiera participar en la elaboración de las nuevas bases, definiendo un modelo que permita recuperar el objetivo original del sistema franco.



Comisión también abordará transparencia de la concesión



Durante la entrevista, el consejero manifestó que uno de los aspectos que busca revisar la comisión corresponde a la información financiera de la concesión.



Según indicó, existe poca claridad respecto de los costos operacionales y de la rentabilidad efectiva que obtiene la empresa administradora.



"No sabemos exactamente cuánto recibe", afirmó, agregando que resulta necesario transparentar la estructura económica del contrato antes de definir las condiciones de la futura licitación.



También hizo un llamado a que la sociedad concesionaria entregue antecedentes ante el Consejo Regional.



"Tienen que dar cuenta porque está cumpliendo una función pública", señaló.



Financiamiento para residencia de adultos mayores



En la misma entrevista, Arecheta valoró la aprobación de $48,8 millones para la Fundación CAI, recursos destinados a mantener el funcionamiento de una residencia de adultos mayores.



Aunque respaldó la iniciativa, reconoció que la aprobación estuvo marcada por la preocupación respecto de la situación financiera que enfrenta la institución.



"Yo aprobé estos fondos con un poco de tristeza", expresó.



El consejero sostuvo que el problema requiere una solución permanente y anunció que la Comisión Social del Consejo Regional citará a autoridades del Servicio Nacional del Adulto Mayor y de la Seremi de Desarrollo Social para analizar alternativas de financiamiento.



Asimismo, llamó a que las visitas ministeriales a la región se concentren en resolver los problemas existentes.



"Los ministros tienen que venir a solucionar el problema, para eso la ciudadanía nos contrata."



Declaraciones del delegado presidencial



Consultado por la controversia generada por las declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Líber Lazo, Arecheta estimó que la autoridad cometió un error, aunque valoró que posteriormente ofreciera disculpas públicas.



"El delegado cometió un error que él reconoció", afirmó.



Añadió que, a su juicio, parte de la polémica se vio amplificada por la difusión de un registro audiovisual editado.



"Efectivamente se dieron más detalles de los que se deberían... El delegado ya ofreció las disculpas."



Finalmente, sostuvo que corresponde dar por superado el episodio, aunque llamó a actuar con mayor prudencia en futuras declaraciones públicas.



"Hay que tener más cuidado con las declaraciones."







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