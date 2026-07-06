EN PUNTA ARENAS SE PRESENTÓ EL LIBRO CROATAS EN CHILE

En el Salón Rey Tomislav del Club Croata de Punta Arenas, se realizó la presentación del libro “Croatas en Chile: del desierto atacameño a las estepas patagónicas”, del profesor y académico Sergio Laušić Glasinović. El evento contó con la presencia de un numeroso público, integrado por académicos vinculados a la literatura, descendientes de croatas, socios del Club Croata de Punta Arenas y representantes de la comunidad magallánica.

Durante la actividad, el autor presentó su obra mediante una exposición apoyada con diapositivas e imágenes, ofreciendo una completa visión del proceso de investigación y de los principales contenidos del libro.

La publicación recorre, a través de diversos capítulos, la historia de los inmigrantes croatas que se establecieron en Chile, incorporando biografías, fotografías y censos históricos que enriquecen el relato y constituyen un valioso aporte para la preservación de la memoria de esta inmigración - expresa Angélica Mimica.

La presentación contó con las intervenciones de renombrados profesores.

- José Saldivia Díaz, profesor de Historia y Geografía, y Óscar Barrientos Bradasic, profesor de Lengua y Literatura, ofrecieron una interesante reseña del libro y compartieron sus reflexiones sobre el proceso migratorio y el legado de la comunidad croata en Chile. La actividad fue moderada por Marco Antonio Barticevic Sapunar, quien condujo el encuentro con gran acierto.

La actividad fue ampliamente valorada por los asistentes, reafirmando el interés por conocer y preservar la historia y el aporte de la inmigración croata al desarrollo de Chile, especialmente en la Región de Magallanes. - concluye Angélica Mimica, presidenta del Club Croata de Punta Arenas.

Fuente: glashrvatske.hrt.hr