CESFAM CARLOS IBÁÑEZ LLEVARÁ OPERATIVO DE SALUD PREVENTIVA AL SECTOR ANDINO ESTE VIERNES 3 DE JULIO

Con el objetivo de acercar las prestaciones de promoción y prevención de la salud a la comunidad, el Consejo de Desarrollo del Cesfam Presidente Carlos Ibáñez del Campo, junto a profesionales y funcionarios del establecimiento, desarrollará este viernes 3 de julio el Primer Operativo de Salud Preventiva en la Junta de Vecinos del Sector Andino.

La actividad comenzará a las 14:30 horas.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder gratuitamente al Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), dirigido a personas entre 20 y 64 años. Esta evaluación permite detectar oportunamente factores de riesgo asociados a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad, tabaquismo e infecciones de transmisión sexual (ITS), favoreciendo el diagnóstico precoz y la adopción de medidas preventivas.

Además, el operativo contará con una serie de stands informativos y de atención destinados a promover hábitos saludables y fortalecer el acceso a diversas prestaciones de salud. Entre ellos destacan la Sala de Estimulación, con difusión del programa Chile Crece Contigo; el stand de Nutrición, donde se realizará el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC); Salud Sexual, con toma de test rápido de VIH, rescate de resultados de PAP y mamografías, además de educación sobre el Programa de Climaterio; la Sala ERA, enfocada en la prevención del tabaquismo y la aplicación del Test de Fagerström para medir la dependencia a la nicotina; así como stands de atención dental y vacunación.

Esta iniciativa adquiere especial importancia al desarrollarse en el Sector Andino, uno de los sectores más alejados del radio urbano de Punta Arenas, donde las condiciones propias del invierno dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud. Llevar estas prestaciones directamente hasta la comunidad busca disminuir las brechas de acceso y facilitar que los vecinos puedan recibir atención preventiva sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Desde el Consejo de Desarrollo del Cesfam Presidente Carlos Ibáñez del Campo destacaron que este operativo representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la atención primaria y fomentar estilos de vida saludables, reafirmando el compromiso con el bienestar de las familias del Sector Andino.

La actividad es completamente gratuita y está dirigida a todos los vecinos del Sector Andino, quienes podrán acceder a las distintas prestaciones durante toda la jornada.





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