LICEO MARÍA BEHETY, MUNICIPIO Y TERRENOS PARA CESFAM: SEREMI APUESTA POR EL DIÁLOGO Y AFIRMA QUE “TODOS LOS ACTORES TENEMOS QUE CONVERSAR”

El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema educacional regional, oportunidad en la que entregó detalles sobre el avance del programa de Escuelas Abiertas, la implementación de la Ley de Escuelas Protegidas, la educación técnico-profesional y diversos proyectos relacionados con infraestructura y gestión educativa.

Uno de los principales temas tratados fue el programa de Escuelas Abiertas, iniciativa que la Seremi de Educación se encuentra desarrollando junto a estudiantes y otras reparticiones públicas, con el objetivo de generar nuevos espacios de participación y actividades para las comunidades educativas fuera del horario habitual de clases.

Alvarado explicó que la propuesta contempla una mirada integral, vinculada tanto a la convivencia escolar como a los intereses manifestados por los propios estudiantes. Entre las áreas consideradas se encuentran el deporte, la cultura, la ciencia, el medio ambiente y la salud.

“En primer lugar, lo que es el tema de la convivencia escolar en situaciones críticas y que se enriquece también con el área justamente de la educación integral para los jóvenes. En ese sentido, la integralidad, principalmente basada en los intereses de los alumnos. Intereses que se dan fundamentalmente en las áreas del deporte, de la cultura, de la ciencia, del medio ambiente, de la salud, etcétera”, señaló.

El seremi indicó que durante el proceso se han recogido las propuestas de los estudiantes, quienes han planteado la necesidad de contar con mayores espacios de participación, recreación y desarrollo de actividades que les resulten atractivas.

“Eso es lo primordial. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos desean? Quieren apertura de nuevos espacios de oportunidades, por supuesto, y de actividades que sean recreativas, actividades que lo enriquezcan a ellos, que se sientan gratos, más cómodos. Que puedan tener participación activa y que permanentemente estén participando en acciones de este tipo, que es lo que a ellos les gusta, el folclore, el canto, el baile, en el deporte”, sostuvo.

Propuesta será presentada al Gobierno Regional

La autoridad explicó que actualmente se encuentran en las últimas etapas de elaboración y evaluación de la iniciativa, tras un trabajo desarrollado con estudiantes, equipos de la Seremi de Educación y otras secretarías ministeriales vinculadas a las actividades que podrían formar parte del programa.

Una vez concluida esta etapa, la propuesta será presentada al Gobierno Regional con la intención de evaluar su financiamiento y eventual implementación en las distintas provincias de Magallanes.

“Estamos justamente ya en las últimas etapas para entrar a valorar el programa. Una vez que tengamos la valoración del programa, lo haremos llegar al Gobierno Regional para compartir y, por supuesto, ver la posibilidad de que este programa se instale en Magallanes en todas las provincias. Y que el presupuesto sea aprobado porque es para beneficiar a los estudiantes”, afirmó Alvarado.

El seremi vinculó además la iniciativa con desafíos como la convivencia escolar, la asistencia a clases, el rendimiento académico y la valoración de los propios establecimientos educacionales.

“Sabemos que en estos días tenemos situaciones críticas en las escuelas, el tema de la convivencia y las relaciones humanas no es el más óptimo, hay que mejorarla. También los chiquillos quieren mejorar asistencia, quieren mejorar la imagen de sus colegios, quieren mejorar rendimiento académico, pero eso se da también por esta misma vía”, planteó.

En esa línea, defendió la necesidad de comprender la educación más allá de los contenidos impartidos dentro de las aulas.

“La educación, lo he sostenido muchas veces, no es solamente aprendizajes, contenidos en el aula. Después de la sala de clase, obviamente que hay espacio y esos espacios hay que ocuparlo y para eso también es indispensable el apoyo y la ayuda de todas las instituciones”, expresó.

De acuerdo con lo señalado por Alvarado, la Seremi dispone de 24 días para presentar la propuesta al Gobierno Regional, de acuerdo con el cronograma que se encuentra actualmente en desarrollo.

Comodato por 20 años para dependencias de Educación

Durante la entrevista, el seremi también se refirió al comodato recientemente firmado para disponer durante 20 años de un edificio vinculado a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y dependiente del Liceo Luis Alberto Barrera, establecimiento cuyo sostenedor corresponde al Servicio Local de Educación Pública.

Según explicó, se trata de una infraestructura que llevaba más de cinco décadas vinculada a esta situación y cuya recuperación permitirá proyectar nuevas dependencias para la Seremi.

“Logramos firmar un comodato por 20 años para que la Secretaría Ministerial de Educación pueda ocupar dicho edificio”, señaló.

Alvarado explicó que el objetivo es realizar las reparaciones y adecuaciones necesarias para habilitar el inmueble y permitir, entre otras funciones, la incorporación de la Dirección Provincial de Educación.

“Eso nos permitiría a nosotros también, por supuesto, efectuar todas las reparaciones, las adecuaciones que correspondan y poder, digamos, ahí compartir con un departamento más que al día de hoy no está dentro de este edificio, que es la Dirección Provincial de Educación”, detalló.

La autoridad señaló que el proyecto requiere una evaluación de infraestructura y recursos para aspectos como calefacción, electricidad, agua y otras condiciones necesarias para el funcionamiento del inmueble. En este proceso, indicó, se está trabajando en una propuesta que deberá ser presentada al nivel central del Ministerio de Educación.

El objetivo final, explicó, es que la Seremi pueda concentrar sus distintas áreas y departamentos en un solo edificio.

Directores plantean preocupación por carga burocrática

Otro de los puntos abordados fue el segundo encuentro de “Directores por Chile”, instancia que reúne a directivos de establecimientos educacionales y que busca extender su participación hacia las distintas provincias de Magallanes.

Alvarado destacó el interés que ha despertado la agrupación y señaló que existe la intención de incorporar a directores de Tierra del Fuego, Última Esperanza y la provincia Antártica.

En este contexto, uno de los principales planteamientos de los directores ha sido la excesiva carga administrativa que deben asumir, situación que, según el seremi, termina restando tiempo al trabajo pedagógico y al acompañamiento de las comunidades educativas.

“Los directores de colegios están muy preocupados al día de hoy en lo que es justamente el exceso de trabajo burocrático, de tanto papeleo que se le solicite y se les pide, que muchas veces tienen que dejar de lado lo que es técnico, lo que es pedagógico, lo que es el acompañamiento que deben entregar a sus profesionales de la educación”, sostuvo.

La autoridad agregó que desde la Secretaría Ministerial se está trabajando para buscar alternativas que permitan disminuir esa carga y facilitar que los equipos directivos puedan dedicar mayor tiempo a sus comunidades.

“Esas cosas, digamos, impiden que un director muchas veces le entregue el tiempo suficiente como para estar acompañando a su comunidad educativa”, afirmó.

Ley de Escuelas Protegidas

La conversación también abordó la recientemente implementada Ley de Escuelas Protegidas, normativa que, según explicó Alvarado, busca prevenir situaciones de violencia y fortalecer las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos educacionales.

El seremi destacó entre sus objetivos la prevención de hechos de violencia, la respuesta frente a situaciones complejas, el fortalecimiento de las atribuciones de profesores y equipos directivos y el resguardo de estudiantes y trabajadores de la educación.

“Escuelas protegidas justamente es para prevenir situaciones de violencia en las escuelas, responder oportunamente, digamos, ante situaciones complejas, fortalecer la autoridad de los profesores y de los equipos directivos y también de los directores de los establecimientos educacionales y, por ende, resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes de los asistentes de la educación y favorecer, digamos, las condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje”, explicó.

Alvarado enfatizó que la aplicación de la normativa deberá considerar las características de cada comunidad educativa, incorporándose sus disposiciones a los reglamentos internos de los establecimientos.

“Cada establecimiento educacional tiene su reglamento interno y tiene su propio proyecto educativo institucional. Cuando sale una norma legal, por supuesto que cada establecimiento lo debe agregar a su reglamento, a su norma debida y es ahí donde se conversa todo aquello entre los distintos estamentos, entre los distintos actores y se plasma finalmente dentro de las normas de convivencia”, indicó.

Asimismo, recalcó que la implementación debe compatibilizar las medidas de seguridad con el respeto de los derechos de los estudiantes, especialmente frente a procedimientos como la revisión de mochilas.

“Acá se plantea un equilibrio entre la seguridad y los derechos de los estudiantes. Aquí no se pueden transgredir los derechos de los estudiantes, eso no está considerado dentro de la norma legal, es decir, los derechos son sagrados, se deben respetar”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los procedimientos deberán quedar establecidos previamente en los reglamentos de cada establecimiento y que existen límites respecto de las acciones que pueden realizarse.

“Siempre que acá no se pueden hacer revisiones corporales, no se pueden hacer revisiones de vestimenta. Eso no está contemplado, por lo tanto eso hay que dejarlo absolutamente claro”, señaló.

Educación técnico-profesional y llamado al sector empresarial

En el marco del mes de la educación técnico-profesional, Alvarado destacó la importancia de fortalecer esta modalidad educativa en Magallanes y su vinculación con las necesidades productivas de la región.

El seremi planteó que la formación técnico-profesional no debe ser entendida exclusivamente como una vía de acceso al mercado laboral, sino también como un espacio de formación integral.

“La educación técnico profesional, sin lugar a duda, es una pieza importante dentro del sistema educacional. La educación técnico profesional no solamente es una oportunidad de vida laboral para los jóvenes, también es una instancia de formación valórica, es una instancia en la cual se deben formar buenas personas y buenos profesionales”, sostuvo.

En cuanto a las especialidades, destacó áreas presentes en la oferta regional, entre ellas acuicultura, turismo, alimentación, electricidad, mecánica, construcción y soldadura, además de la necesidad de continuar adaptando la formación a las necesidades de Magallanes.

En este punto, hizo un llamado directo a las empresas a involucrarse en la formación de los estudiantes, especialmente mediante prácticas profesionales y la apertura de espacios para que los jóvenes puedan adquirir experiencia.

“Y en este caso estoy hablando de las prácticas profesionales, que existan los espacios, que estén las oportunidades, que las empresas abran sus puertas y que, por supuesto, también todo eso conlleve a que el conocimiento académico se pueda ampliar y podamos entregar mejores profesionales en Magallanes”, expresó.

Alvarado agregó que también se está trabajando en fortalecer las bases académicas de los estudiantes antes de ingresar a las especialidades técnico-profesionales, particularmente en áreas como lenguaje y matemáticas.

Conflicto por espacio educativo

Finalmente, el seremi fue consultado por una situación que ha marcado la agenda regional relacionada con una comunidad educativa que busca recuperar un patio actualmente ocupado por un módulo provisorio.

Sin referirse a una solución inmediata, Alvarado sostuvo que su postura es favorecer el diálogo entre los distintos actores y alcanzar un acuerdo que coloque a los estudiantes en el centro de la decisión.

“Cuando se presenta una dificultad, un problema, una discordia o un conflicto hay que tratar de solucionar el tema de la mejor forma. Y la mejor forma es conversar, es dialogar, llegar a acuerdos y colocar en el centro, en este caso, los principales actores que son los educandos, son los jóvenes, son los estudiantes y, por supuesto, una familia que es una comunidad educativa”, manifestó.

Respecto de la situación específica del Liceo María Behety, indicó que la Seremi participa desde una perspectiva vinculada a su responsabilidad educativa y que se encuentra trabajando para acercar posiciones.

“Yo creo que esa es la solución. Y este seremi, a lo mejor puede alguien decir, pero por qué se involucró. No, si no es involucrarse, es un tema educativo, es un tema de los educandos, es un tema de los estudiantes y el seremi de Educación tiene que formar parte de esto”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a evitar decisiones apresuradas y apostó por una solución construida mediante el diálogo entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa.

“Las cosas no se pueden resolver tampoco de la noche a la mañana. Tampoco podemos decir que aquí se tengan que tomar decisiones rápidas y que salgamos perjudicados unos y otros. Y de eso naturalmente yo puedo comentar que estoy en esa línea. Estamos conversando y espero y tengo la esperanza de que lleguemos a buen puerto destino y se resuelva la temática”, concluyó.



