ÚLTIMOS DÍAS DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS: CONCURSO DE CUENTOS BREVES PRESENTA RECORRIDO GRATUITO POR EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE RÍO SECO

La cuenta regresiva comenzó. Magallanes en 100 Palabras está en la recta final de su XI edición, presentada por Enap y Fundación Plagio. Para cerrar la convocatoria e inspirar a las personas a escribir en estos últimos días, la organización ha preparado una serie de instancias gratuitas que invitan a recorrer el patrimonio regional, observar, recordar y narrar las historias que habitan en sus calles, paisajes y memorias.

El lunes 24 de agosto es el último día de la convocatoria para el concurso. Hasta esa fecha personas de todas las edades pueden enviar sus cuentos a través de www.magallanesen100palabras.cl.

Recorrido + taller en el Museo de Historia Natural de Río Seco

El sábado 22 de agosto, a las 11:00 horas, se realizará un recorrido patrimonial por el Museo de Historia Natural de Río Seco, una experiencia que permitirá a los asistentes explorar la riqueza natural y cultural de la Patagonia, para luego participar en un taller de escritura creativa donde podrán inspirarse y crear relatos para enviar al concurso. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario disponible en el sitio web y redes sociales del concurso.

“Por más de una década hemos presentado este proyecto que invita a inspirarse en la región y retratarla a través de cuentos breves. Actividades como esta permiten que personas de todas las edades conozcan más sobre la biodiversidad y los paisajes de Magallanes y puedan crear historias, reflejando nuestra identidad”, destaca el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.

Libros gratuitos con los 100 mejores cuentos

Para motivar a quienes aún no han enviado sus historias y necesitan la última inspiración, el 24 de agosto habrá una activación especial en la Plaza Muñoz Gamero, en Punta Arenas, entre las 11:00 y las 13:30 horas, donde serán repartidos -gratuitamente- ejemplares del libro con los 100 mejores cuentos de la versión anterior del concurso.

“En estos últimos días de convocatoria invitamos a todos los magallánicos y magallánicas a que observen a su alrededor, se conecten con su creatividad y plasmen en cuentos de hasta 100 palabras la gran diversidad y el patrimonio natural de la región. Todas las personas tienen algo que contar del lugar que habitan y a través de este concurso pueden compartir esas historias generando un relato colectivo único que refleja la diversidad de Magallanes”, señala Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

Participa con tu propia historia y gana hasta $1 millón

El jurado del concurso de cuentos breves reconocerá ocho relatos. El Primer Lugar recibirá $1 millón; también se premiarán distintas categorías: el Premio al Talento Infantil (para menores de 12 años), el Premio al Talento Joven (para personas entre 13 y 18 años), el Premio al Talento Mayor (para mayores de 65 años), el Premio al Mejor Relato de la Memoria (para el mejor cuento que aborde los recuerdos y el pasado de la región y sus habitantes) y el premio especial al Mejor Relato 80 años del Descubrimiento del Petróleo, para cuentos que aborden la historia del petróleo y de Enap en la región. Además, habrá dos menciones honrosas.

Conoce las bases y detalles del concurso en www.magallanesen100palabras.cl y en las redes sociales @magallanesen100palabras en Instagram, TikTok y Facebook.

Ilustra los cuentos ganadores

Quienes se dediquen al diseño o la ilustración también están invitados a ser parte de Magallanes en 100 Palabras. Posterior al cierre de la convocatoria de cuentos, entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, el concurso abrirá una convocatoria especial dirigida a artistas, diseñadores e ilustradores de la Región de Magallanes para postular a la ilustración de los ocho cuentos ganadores de la XI versión del certamen. Los interesados deben enviar su portafolio a través de un formulario disponible en www.magallanesen100palabras.cl.

El proyecto Magallanes en 100 Palabras es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral)

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