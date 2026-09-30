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30 de septiembre de 2026

CONSEJEROS REGIONALES DE MAGALLANES RECHAZAN PROPUESTA DE RECORTE PRESUPUESTARIO PARA 2027

​A través de una declaración pública, ocho autoridades regionales manifestaron su oposición a la reducción de fondos impulsada por Hacienda, advirtiendo graves consecuencias para el financiamiento de proyectos, organizaciones sociales y el empleo local.

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​Los consejeros regionales de Magallanes y la Antártica Chilena firmantes, manifestamos ante la comunidad nuestro absoluto rechazo a la propuesta del gobierno, del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES, de reducir en un 7% el presupuesto de los Gobiernos Regionales para el próximo año 2027. 

Rechazamos un recorte que castiga la inversión en los territorios, con una rebaja que, según la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, podría llegar al 15% real, si consideramos factores como la inflación. Este sería el recorte más grande en los 33 años de historia de los GOREs y como magallánicos, sabemos que aquí cada peso recortado, pesa mucho más. 

Como Consejo Regional, hemos comprometido cofinanciamiento a largo plazo de diversos proyectos, a través del Plan de Zonas Extremas. Asimismo hemos suscrito Convenios de Programación con los ministerios de Salud, Vivienda, Obras Públicas, y la Empresa Portuaria Austral. Esos aportes regionales se pagan con el mismo presupuesto que hoy se propone reducir. Con un marco FNDR menor, estos compromisos absorberían la mayor parte de los recursos disponibles y nos dejarían sin espacio a nuevas iniciativas, afectando con mayor fuerza a las comunas y provincias con menos recursos propios, como Última Esperanza, Tierra del Fuego y la Antártica Chilena. 

La semana pasada, las comisiones de Defensa y de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionaron en Punta Arenas, con la presencia de ministros y subsecretarios, y se habló largamente de soberanía. Valoramos esa señal, pero entendemos que la soberanía no solo se sostiene con presencia militar e institucional. También se sostiene en las magallánicas y magallánicos que viven en este territorio. Y para que puedan seguir haciéndolo, necesitan continuidad de inversión en salud, vivienda, servicios básicos, conectividad, educación, ciencia, etc. Si el Gobierno ha decidido proteger el presupuesto de defensa en nombre de la soberanía, exigimos el mismo criterio para las zonas extremas. 

El recorte golpearía también a las organizaciones sociales. Los fondos concursables y asignaciones directas del Gobierno Regional se calculan como un porcentaje del presupuesto, por lo que cualquier rebaja, reduce directamente estos fondos. Esto significa menos recursos disponibles para juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales y las distintas organizaciones que sostienen la vida comunitaria en cada rincón de la región, muchas veces allí donde el Estado no llega de otra forma. 

 Desde el Consejo Regional decimos claro y fuerte que no estamos dispuestos a postergar ningún proyecto. Si este recorte se hace efectivo, podríamos vernos obligados a elegir entre iniciativas. Por ejemplo, entre un Cesfam y un sistema de agua potable, entre una escuela y apoyo a la salud, entre el deporte y la cultura de nuestros jóvenes, etc. Hoy rechazamos rotundamente ese dilema, porque ninguna de esas alternativas es prescindible para quienes viven en Magallanes. 

 La inversión regional genera empleo. Cada obra y cada programa que financiamos da trabajo a personas, empresas y proveedores en la región. Recortar el presupuesto es contradictorio con la prioridad que el mismo Gobierno ha declarado, de combatir la cesantía. Y ¿cómo podríamos impulsar políticas regionales de empleo con menos recursos?

 Lo mismo ocurre con la descentralización. En los últimos años se han traspasado nuevas competencias a los gobiernos regionales, pero ahora, ante la primera dificultad fiscal, se nos quitan los recursos para ejercerlas. Así se borra con el codo lo que se escribe con la mano. 

Compartimos la necesidad de administrar los recursos públicos con eficiencia y responsabilidad, pero no aceptamos que el esfuerzo fiscal recaiga siempre sobre la inversión que llega directamente a las personas. Esta es la defensa de Magallanes, que como Consejo Regional hemos sostenido frente a todos los gobiernos, sin distinción, y que seguiremos sosteniendo. Porque invertir en Magallanes no es gasto, es inversión y soberanía. 

Punta Arenas, 29 de septiembre de 2026.


FIRMAN CONSEJERA Y CONSEJEROS REGIONALES DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

XIMENA MONTAÑA VELÁSQUEZ 

ANTONIO BRADASIC SILLARD 

RODOLFO CÁRDENAS ALVARADO 

ARTURO DÍAZ VALDERRAMA 

PATRICIO GAMÍN BUSTAMANTE 

ANDRÉS LÓPEZ ESPAÑA 

JUAN MORANO CORNEJO 

VÍCTOR PÉREZ SANTANA

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