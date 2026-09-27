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27 de septiembre de 2026

ESTUDIO MUESTRA QUE VEGETACIÓN BIEN MANTENIDA AUMENTA LA SEGURIDAD PERCIBIDA EN ESPACIOS PÚBLICOS

​La investigación comparó tres estrategias de intervención urbana con 2.028 participantes en Chile y encontró que la incorporación de vegetación produjo el mayor aumento en la percepción de seguridad.

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Un estudio liderado por Pablo Navarrete-Hernández, académico del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, analizó cómo distintas intervenciones urbanas influyen en la seguridad percibida en espacios públicos. La investigación, publicada en la revista Nature Cities, contó con la participación de 2.028 personas en Chile.

El equipo comparó tres estrategias de diseño urbano mediante simulaciones fotográficas de calles, plazas, pasos bajo nivel y escaleras públicas. Las alternativas consideraron la incorporación de vegetación bien mantenida, la apertura de ventanas en muros ciegos para reforzar la vigilancia informal y la recuperación de muros mediante la eliminación de grafitis y tags.

Las tres intervenciones generaron aumentos significativos en la seguridad percibida. Sin embargo, la incorporación de vegetación presentó el mayor efecto, con un aumento promedio de 22,5% respecto de las situaciones iniciales. La apertura de ventanas alcanzó un 14% y la recuperación de muros un 13,6%.

El estudio también analizó qué ocurría al aumentar la intensidad de las intervenciones. Mientras las estrategias de apertura de ventanas y recuperación de muros mostraron una estabilización de sus efectos, la incorporación de vegetación mantuvo un aumento progresivo de la seguridad percibida dentro del rango evaluado.

Los investigadores enfatizan que el resultado se refiere a vegetación bien mantenida, ordenada y visible durante el día. Por ello, los resultados no permiten concluir que cualquier tipo de vegetación tenga el mismo efecto. El diseño, el mantenimiento, la visibilidad y la iluminación son factores que deben ser considerados en la planificación de estos espacios.

La investigación también identificó diferencias entre mujeres y hombres. Si bien las intervenciones aumentaron la seguridad percibida en ambos grupos, el incremento fue mayor entre los hombres en las tres estrategias estudiadas. Para los autores, esto muestra que las mejoras físicas del entorno no son suficientes por sí solas para abordar las distintas experiencias de inseguridad en el espacio público.

El estudio plantea que la planificación urbana puede beneficiarse de la evaluación de distintas alternativas antes de ejecutar obras permanentes, considerando tanto la intensidad de las intervenciones como sus efectos en diferentes grupos de la población.


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