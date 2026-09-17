ALCALDE RADONICH ABORDA OPERATIVO MUNICIPAL, FISCALIZACIÓN DE LOCALES CLANDESTINOS Y PROYECTOS PENDIENTES

Un amplio despliegue municipal se encuentra preparado para enfrentar el fin de semana de Fiestas Patrias en Punta Arenas, con refuerzos en materia de seguridad, tránsito, alumbrado público, emergencias, salud y servicios municipales. Así lo dio a conocer esta mañana el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

El jefe comunal explicó que el municipio dispondrá de personal y equipos durante las 24 horas, considerando el aumento de desplazamientos y las situaciones de riesgo que pueden presentarse durante las celebraciones.

“Nuestra país va a celebrar como corresponde nuestras fiestas patrias y estamos muy contentos con eso. Pero la municipalidad no para y por eso es que lo hicimos en varias dimensiones”, señaló Radonich.

En materia de seguridad, informó que se contará con cuatro patrullas y 20 funcionarios municipales trabajando las 24 horas durante el fin de semana, hasta el domingo 20 de septiembre. A esto se suma el funcionamiento de la línea 800 800 134.

El alcalde también detalló el refuerzo de las cuadrillas encargadas de semáforos y alumbrado público, considerando que los accidentes de tránsito pueden provocar daños en postes y dispositivos de señalización.

“Los semáforos tienen un rol fundamental en la seguridad vial”, afirmó, agregando que también habrá cuadrillas de alumbrado público disponibles las 24 horas para responder ante cortes de suministro o daños provocados por accidentes.



Refuerzo en salud y emergencias



El municipio también contempla medidas especiales en el área de salud. Radonich indicó que los tres SAPU municipales —Carlos Ibáñez, Bencur y el correspondiente al sector de la población 18 de Septiembre— mantendrán atención durante el fin de semana, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

A ello se sumará la atención de urgencia dental durante las jornadas festivas, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

“También quiero destacar el gran trabajo de nuestro personal municipal y los de salud y vamos a estar con la urgencia dental de 10 de la mañana a 14 horas”, manifestó.

El alcalde agregó que los equipos municipales también se encuentran preparados ante eventuales condiciones climáticas adversas, recordando el reciente episodio de nieve y hielo que obligó al municipio a esparcir más de ocho toneladas de sal.



Recolección de basura tendrá modificaciones



Otro de los aspectos abordados fue el funcionamiento del servicio de recolección de residuos. Radonich informó que no habrá retiro de basura durante el viernes 18 ni el sábado 19 de septiembre, mientras que el domingo tampoco se realiza normalmente este servicio.

La recolección retomará su funcionamiento habitual el lunes 21.

En este contexto, hizo un llamado a la comunidad a disponer correctamente los residuos, especialmente botellas de vidrio y elementos utilizados durante los asados.

“Guardémonos. Cuidémonos para que no haya ningún funcionario nuestro que hacen un gran trabajo en la recolección, con problemas como lamentablemente tenemos por algunos irresponsables que disponen la basura de una manera muy peligrosa para nuestros vecinos que hacen este gran trabajo de tener la ciudad limpia”, expresó.



Siete fiestas autorizadas



Respecto de las actividades dieciocheras, el alcalde informó que existen siete fiestas autorizadas, de las cuales dos corresponden a fondas oficiales.

“Si va a beber, no conduzca y si va a beber no lo haga en exceso porque no queremos que tenga problemas estomacales ni ningún problema derivado de la alta ingesta de alcohol”, indicó.

Asimismo, destacó que el cementerio municipal mantendrá su funcionamiento durante los días festivos y que las oficinas correspondientes estarán operativas, considerando que se trata de servicios que deben responder ante situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento.



Balance positivo de actividades dieciocheras



Durante la entrevista, Radonich también realizó un balance de las actividades organizadas por el municipio previo a las Fiestas Patrias, destacando especialmente el concurso de la mejor empanada y la tradicional carrera de garzones.

En el concurso gastronómico participaron 17 concursantes, cifra que calificó como un récord, con premios en dinero para los cinco primeros lugares.

“Fue un gran concurso. ¿En qué sentido? El ánimo. La disposición, aparte de comer rico, de cocinar rico es ver a estos vecinos porque también hubo hombres que, ojo, no se dedican a la venta de empanadas, sino simplemente cocinan muy bien”, relató.

También valoró la participación en la carrera de garzones, que reunió a más de 30 participantes entre hombres y mujeres y que se desarrolló ante una importante presencia de público.

“Vimos una plaza llena. Muchas familias, muchos concursantes, tanto para la empanada como para los garzones, en un ambiente muy festivo, muy tranquilo, muy magallánico”, destacó.



Proyectos municipales y llamado al Gobierno Regional



En otro ámbito, el alcalde se refirió a una serie de iniciativas municipales que cuentan con recomendación satisfactoria (RS) y que esperan avanzar hacia su financiamiento por parte del Gobierno Regional.

Entre los proyectos mencionó la Plaza de los Dinosaurios, el parque de cinco hectáreas ubicado en el sector poniente de Punta Arenas y otras iniciativas relacionadas con espacios públicos y miradores.

Radonich sostuvo que la municipalidad continúa trabajando en la preparación de proyectos y llamó a que estos procesos puedan avanzar.

“Los cores, los consejeros reclaman que no hay proyectos, no hay proyectos, pasa y yo le digo, sí, ya tenemos mucho proyecto. El tema que depende del gobernador”, afirmó.

Sobre el parque proyectado en el sector poniente, enfatizó que la iniciativa busca generar un espacio que pueda ser utilizado por los vecinos con mejores condiciones de iluminación y seguridad.

“Lo que busca es que tú entres al parque, pero que tengas luz, que tenga seguridad, que sea que tú llegues a tu mamá con certeza, que vas a pasar un buen momento y no vayas por la orilla, no más”, explicó.

El alcalde insistió en que el avance de estas iniciativas también tiene impacto en la generación de empleo y en la recuperación de espacios para la comunidad.



Fiscalización a locales clandestinos



Otro de los temas abordados fue la fiscalización de establecimientos que funcionan presuntamente de manera clandestina. Radonich señaló que el municipio ha reforzado estas acciones junto con Seguridad Municipal y el concejal Germán Flores.

En particular, se refirió a un inmueble ubicado en avenida España 1158, respecto del cual indicó que la municipalidad no renovó la patente comercial.

El alcalde puso énfasis en los riesgos asociados a este tipo de recintos, especialmente por eventuales deficiencias en materias como vías de evacuación y seguridad.

“Aquí lo que estamos es cuidarnos, no es que no nos guste la fiesta o que la gente lo pase bien, entonces tenemos un tema de seguridad para el que va”, manifestó.

También sostuvo que la existencia de establecimientos que operan al margen de las autorizaciones genera una situación desigual respecto de aquellos locales que cumplen con las exigencias legales.

“Qué injusto para el local que sí paga patente, que sí tiene todos los permisos y que tiene que competir con personas que no cumplen con esas obligaciones”, planteó.



Conmemoración del 21 de septiembre



Finalmente, Claudio Radonich destacó la próxima conmemoración del 21 de septiembre, fecha vinculada a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes.

El alcalde informó que la municipalidad realizará una ceremonia para homenajear a los 22 integrantes de la expedición chilena que llegaron en la goleta Ancud en 1843, actividad que contará, según indicó, con la presencia de autoridades nacionales.

“Esta fecha tenga el estatus que debe tener en todo Chile, tener una fiesta regional. Esto es nacional”, sostuvo Radonich, reiterando su planteamiento respecto de contar con un feriado regional para la fecha.

En este contexto, también abordó la importancia estratégica de Magallanes y la Antártica, señalando que la actual atención sobre la región constituye una oportunidad para impulsar inversiones y fortalecer su desarrollo.

“No solamente preocuparse de lo que dicen al lado los argentinos, sino qué hacemos nosotros para mantener el liderazgo antártico que es reconocido”, expresó.

La entrevista completa de Claudio Radonich Jiménez, alcalde de Punta Arenas, estuvo marcada así por el detalle del operativo municipal para Fiestas Patrias, el funcionamiento de los servicios durante los días festivos, la fiscalización de locales clandestinos, el avance de proyectos de infraestructura y la relevancia de la conmemoración del 21 de septiembre para la identidad y proyección de Magallanes.

​



​

