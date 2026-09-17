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17 de septiembre de 2026

CONAF REALIZÓ OPERATIVO CARRETERO DE PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN AGUA FRESCA

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes realizó un operativo carretero en el sector de Agua fresca, al sur de Punta Arenas, con motivo de la celebración de Fiestas Patrias.

Equipo de fiscalizaci´n y brigadistas de CONAF entregron información preventiva a cnductores que transitaban pr el sector de Agua Fresca
El operativo se ejecutó en la jornada de la mañana de este jueves 17 de septiembre en una coordinación conjunta con Carabineros de Chile para entregar información preventiva a los conductores en materia de incendios forestales y fiscalización de traslados de madera.

El equipo del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF) de CONAF a través de sus brigadistas, así como personal del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental,  hicieron entrega de folletos y recomendaciones a los conductores que transitaban por el sector, elegido, justamente, por ser un área de alta concurrencia de público en fechas festivas.

La interacción con los conductores consistió en señalarles evitar hacer fuego en lugares no habilitados, así como denunciar malas prácticas en caso de presenciar acciones riesgosas de provocar un incendio forestal.

Hasta el sector de Agua Fresca llegaron autoridades regionales como la delegada presidencial Ericka Farías, el seremi de agricultura, Juan Ignacio Cavada, y el director regional de CONAF, John Revello.

Para el director regional de CONAF este operativo se realiza "precisamente cuando CONAF ya se encuentra implementando sus brigadas en distintos puntos del territorio y marca como uno de sus puntos de acción la prevención como principal eje operativo".

Mientras que la delegada presidencial recalcó "todo el dispositivo que se pone en marcha para disminuir los riesgos de incendios forestales, dónde siempre va a ser mejor prevenir que lamentar un combate contra el fuego"

Por su parte, el seremi de agricultura, ministerio bajo el cual depende CONAF, destacó "que la prevención y fiscalización que se lleva adelante permite el cuidado de nuestros recursos ya sean desde evitar su uso ilegal así como proteger nuestra naturaleza".

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