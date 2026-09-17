17 de septiembre de 2026
CONAF REALIZÓ OPERATIVO CARRETERO DE PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS EN AGUA FRESCA
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes realizó un operativo carretero en el sector de Agua fresca, al sur de Punta Arenas, con motivo de la celebración de Fiestas Patrias.
Tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas tras una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El procedimiento permitió incautar más de un kilo de marihuana, 185 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. De acuerdo con los antecedentes investigativos, las sustancias estaban destinadas a abastecer a consumidores de la región durante Fiestas Patrias.
Tres personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas tras una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El procedimiento permitió incautar más de un kilo de marihuana, 185 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares. De acuerdo con los antecedentes investigativos, las sustancias estaban destinadas a abastecer a consumidores de la región durante Fiestas Patrias.