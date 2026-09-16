COMUNICADOR JAVIER ÁVALOS ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA DIECIOCHERA Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN PUERTO NATALES

En conversación con Polar Comunicaciones, durante el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla, el comunicador Javier Ávalos entregó detalles sobre las actividades programadas en Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza con motivo de las Fiestas Patrias. La agenda contempla fondas, música en vivo, juegos tradicionales y encuentros organizados por juntas de vecinos, establecimientos educacionales, clubes deportivos y empresas locales, además de una feria municipal que reunirá a más de 100 emprendedores durante este fin de semana.

Ávalos también abordó la situación de una feria de emprendedores prevista para los días 3 y 4 de octubre, organizada por agrupaciones locales y que, según explicó, enfrenta dificultades para contar con un espacio municipal. Señaló que ya existen más de 30 emprendedores inscritos, junto con auspiciadores y colaboradores, por lo que se encuentran evaluando alternativas de recinto. En paralelo, mencionó que el Club Deportivo Esmeralda no recibió autorización para realizar fiestas bailables durante estas celebraciones, aunque igualmente desarrollará una fonda durante el fin de semana.

El comunicador llamó a la comunidad de Última Esperanza a disfrutar de las celebraciones de manera responsable, especialmente evitando la conducción bajo los efectos del alcohol. La programación dieciochera se extiende durante septiembre e incluye actividades en distintos puntos de la provincia, mientras que Ávalos destacó la participación de organizaciones comunitarias y emprendedores en la generación de espacios para celebrar las Fiestas Patrias.





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