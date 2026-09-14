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14 de septiembre de 2026

ESCRITORA MAGALLÁNICA RUTH GODOY DISTINCIÓN INTERNACIONAL “MASTER DEL PENSAMIENTO Y LA PALABRA ESCRITA 2026”

Buenos días región

ruthgodoy

La escritora magallánica y representante de Poetas del Mundo, Ruth Godoy, dio a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones que recibirá la distinción internacional “Master del Pensamiento y la Palabra Escrita 2026”, reconocimiento que surgió tras la evaluación de su trayectoria y de su libro compuesto por cuatro historias sobre discriminación. La obra fue enviada a Estados Unidos, donde un comité de 12 personas la seleccionó, mientras que actualmente también se encuentra presente en una feria del libro en España. Como parte del proceso, el próximo 21 de septiembre a las 15:00 horas sostendrá una entrevista telemática con representantes estadounidenses y posteriormente será incorporada al grupo de autores iberoamericanos y a plataformas digitales internacionales; la ceremonia de premiación está contemplada entre el 10 y el 24 de octubre, posiblemente en Miami.

Durante la entrevista, Godoy también destacó el trabajo que desarrolla junto a Poetas del Mundo, organización que conmemoró su aniversario durante julio y que busca integrar literatura con otras expresiones artísticas y culturales. La escritora resaltó especialmente la incorporación de jóvenes a la agrupación y su intención de fortalecer una red regional que reúna literatura, teatro, música, folclore, escultura y otras disciplinas. En paralelo, continúa impulsando iniciativas culturales vinculadas a la recuperación y difusión de expresiones de Chiloé y Magallanes, mientras proyecta nuevas actividades junto a organizaciones culturales de la región.

En materia literaria, Godoy adelantó el próximo lanzamiento de “Perfume de magnolia”, un poemario compuesto por 130 poemas escritos durante dos años, y confirmó que trabaja además en la novela “Los hombres también lloran”, basada en experiencias y vivencias de hombres que han compartido sus historias con ella. La escritora destacó que su objetivo principal continúa siendo acercar sus textos a los lectores y fomentar que nuevas generaciones se atrevan a escribir y participar en el mundo de las letras desde Magallanes.



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