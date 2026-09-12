MAYORES DE 75 AÑOS CON PENSIONES DE REPARACIÓN YA PUEDEN SOLICITAR LA PGU

Desde septiembre, este grupo de pensionados puede acceder a la posibilidad de solicitar la PGU, ampliándose la cobertura del beneficio previsional. El Instituto de Previsión Social (IPS) llamó a familiares y cercanos a informar a las personas mayores sobre este cambio y orientarlas respecto de los canales disponibles para realizar la solicitud.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la ampliación del beneficio y llamó a las personas que cumplan con las condiciones establecidas por ley a informarse y realizar la solicitud correspondiente. Por su parte, el director regional (s) del IPS, José Pérez Núñez, pidió a las familias apoyar a sus padres, madres, abuelos y abuelas durante el proceso.

La PGU corresponde a un monto máximo de $250.275, siempre que la persona cumpla con los requisitos legales vigentes. La solicitud puede realizarse en línea a través de ChileAtiende utilizando ClaveÚnica, mediante videoatención con un ejecutivo o ejecutiva de la red ChileAtiende del IPS, y de manera presencial en las sucursales de IPS-ChileAtiende y las respectivas AFP o compañías de seguros, cuando corresponda.

En la Región de Magallanes también está disponible la consulta a través de los Centros de Atención Virtual (CAV) instalados en cinco municipalidades en convenio. Para obtener más información sobre los requisitos y las formas de solicitud, las personas pueden consultar en los sitios web del IPS y ChileAtiende, o comunicarse al Call Center 101.

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