12 de septiembre de 2026
MAYORES DE 75 AÑOS CON PENSIONES DE REPARACIÓN YA PUEDEN SOLICITAR LA PGU
Las personas de 75 años o más que reciben pensiones de reparación, de gracia o como exonerados de Dipreca y Capredena ya pueden solicitar la Pensión Garantizada Universal, con un monto máximo de $250.275, si cumplen los requisitos legales.
Desde septiembre, este grupo de pensionados puede acceder a la posibilidad de solicitar la PGU, ampliándose la cobertura del beneficio previsional. El Instituto de Previsión Social (IPS) llamó a familiares y cercanos a informar a las personas mayores sobre este cambio y orientarlas respecto de los canales disponibles para realizar la solicitud.
El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la ampliación del beneficio y llamó a las personas que cumplan con las condiciones establecidas por ley a informarse y realizar la solicitud correspondiente. Por su parte, el director regional (s) del IPS, José Pérez Núñez, pidió a las familias apoyar a sus padres, madres, abuelos y abuelas durante el proceso.
La PGU corresponde a un monto máximo de $250.275, siempre que la persona cumpla con los requisitos legales vigentes. La solicitud puede realizarse en línea a través de ChileAtiende utilizando ClaveÚnica, mediante videoatención con un ejecutivo o ejecutiva de la red ChileAtiende del IPS, y de manera presencial en las sucursales de IPS-ChileAtiende y las respectivas AFP o compañías de seguros, cuando corresponda.
En la Región de Magallanes también está disponible la consulta a través de los Centros de Atención Virtual (CAV) instalados en cinco municipalidades en convenio. Para obtener más información sobre los requisitos y las formas de solicitud, las personas pueden consultar en los sitios web del IPS y ChileAtiende, o comunicarse al Call Center 101.
MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".