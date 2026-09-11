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11 de septiembre de 2026

MEDIOS DE MAGALLANES RECIBEN RECURSOS DEL FFMCS 2026 PARA IMPULSAR NUEVOS CONTENIDOS REGIONALES

Medios de comunicación de Magallanes recibieron este jueves los recursos correspondientes al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026, fondos que permitirán concretar nuevos proyectos y contenidos de interés público, fortaleciendo la información que llega a las comunidades de los distintos territorios de la región.

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​La ceremonia de entrega de los convenios de ejecución se desarrolló en la Sala de Comisiones del Consejo Regional y contó con la participación del Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, y de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, además de representantes de los medios de comunicación cuyos proyectos fueron seleccionados en la convocatoria de este año.

 
Durante la jornada se formalizó la entrega de los convenios y los recursos destinados a la implementación de las iniciativas adjudicadas, que permitirán a los medios desarrollar contenidos vinculados a las distintas realidades, historias y necesidades de las comunidades de Magallanes.

 
El Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó el rol estratégico que cumplen los medios regionales y aseguró que fortalecerlos también significa fortalecer el vínculo entre las instituciones, los territorios y la ciudadanía.

 
“Un medio regional no es solamente un espacio donde se entrega información: es parte de la identidad de una comunidad. En una región como Magallanes, donde tenemos realidades y territorios muy distintos, necesitamos medios fuertes, con capacidad de contar lo que ocurre acá y de poner en el centro las historias y necesidades de nuestros vecinos. Por eso, apoyar a nuestros medios es también fortalecer nuestra democracia y el acceso de las personas a información de interés público”.

 
La autoridad agregó que los recursos permitirán concretar proyectos que nacen desde los propios medios y que buscan abordar temáticas de interés para las comunidades, contribuyendo a una mayor diversidad de contenidos y a la difusión de las distintas realidades de la región.

 
Por su parte, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, valoró el aporte que realizan los medios regionales para acercar información de interés social a las familias.

 
“Los medios regionales cumplen un papel fundamental para que la información llegue a las personas, especialmente cuando hablamos de beneficios, programas y oportunidades que pueden ser importantes para las familias. Estos proyectos permiten acercar esas historias y realidades a la ciudadanía y fortalecer el vínculo con nuestros territorios”.

 
El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social tiene como propósito financiar iniciativas de los medios de comunicación social destinadas a la generación, producción y difusión de contenidos de interés público, contribuyendo al pluralismo informativo, la identidad regional y la participación ciudadana.

 
Durante la ceremonia también se destacó el trabajo de los equipos de los medios adjudicatarios, que a través de sus proyectos abordan distintas temáticas, historias y realidades de las comunidades de Magallanes.

 
Con esta nueva convocatoria, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los medios de comunicación regionales y con el desarrollo de iniciativas que permitan que las voces e historias de los distintos territorios tengan un espacio en la agenda local.

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