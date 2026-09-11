Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

ALUMNOS DE LA ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE DE PUNTA ARENAS CONOCIERON LA LABOR DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

Durante la actividad se presentó material audiovisual, hubo preguntas por parte de los estudiantes y desarrollaron actividades interactivas.

alumnosfach

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

Con una activa participación de los alumnos de tercer año básico, el miércoles 9 de septiembre, la Fuerza Aérea de Chile, a través de la IVª Brigada Aérea, participó en el ciclo de charlas profesionales organizado por la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas, iniciativa destinada a acercar a la comunidad educativa al trabajo que desarrollan distintas instituciones públicas y privadas.

Durante el encuentro, un Aviador Militar de la Unidad, explicó las principales funciones que cumple la Fuerza Aérea en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La exposición se complementó con material audiovisual institucional, lo que le permitió a los escolares conocer de manera más cercana el quehacer de la IVª Brigada Aérea, así como las especialidades y personal que contribuyen al cumplimiento de sus distintas misiones.

La jornada fue más que una charla expositiva, fue una conversación que despertó la curiosidad de los alumnos, quienes escucharon atentamente, participaron de forma espontánea y formularon diversas preguntas sobre la vida institucional y las labores que desarrollan los Aviadores Militares en el extremo austral del país.

La actividad incorporó además un componente lúdico, mediante un juego memorice digital en pantalla táctil, con contenidos alusivos a la Institución.

Como recuerdo de la experiencia, los estudiantes recibieron stickers con temática de la Fuerza Aérea de Chile y IVª Brigada Aérea, elementos que despertaron especial interés entre los más pequeños.

dialogosmovimiento

EN LAGUNA BLANCA SE ESCRIBIÓ EL PRIMER CAPÍTULO DE “DIÁLOGOS EN MOVIMIENTO” DEL PRESENTE AÑO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”

Leer Más

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

ministrobarros
nuestrospodcast
pescadorporvenir

PDI IDENTIFICA CIENTÍFICAMENTE CUERPO HALLADO EN PORVENIR Y CONFIRMA QUE CORRESPONDE A UNO DE LOS TRIPULANTES DESAPARECIDOS EN SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
alumnosfach

ALUMNOS DE LA ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE DE PUNTA ARENAS CONOCIERON LA LABOR DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Diseño sin título (2)

DEPORTISTAS DEL CLUB ANDINO DE PUNTA ARENAS DESTACAN CON MEDALLAS EN CAMPEONATOS DE ESQUÍ EN CHILLÁN Y ARGENTINA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
patagonianinternationalmarathon

PATAGONIAN INTERNATIONAL MARATHON REUNIÓ A MÁS DE 1.700 CORREDORES DE TODO EL MUNDO EN TORRES DEL PAINE

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.