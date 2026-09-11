ALUMNOS DE LA ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE DE PUNTA ARENAS CONOCIERON LA LABOR DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

Con una activa participación de los alumnos de tercer año básico, el miércoles 9 de septiembre, la Fuerza Aérea de Chile, a través de la IVª Brigada Aérea, participó en el ciclo de charlas profesionales organizado por la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas, iniciativa destinada a acercar a la comunidad educativa al trabajo que desarrollan distintas instituciones públicas y privadas.

Durante el encuentro, un Aviador Militar de la Unidad, explicó las principales funciones que cumple la Fuerza Aérea en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La exposición se complementó con material audiovisual institucional, lo que le permitió a los escolares conocer de manera más cercana el quehacer de la IVª Brigada Aérea, así como las especialidades y personal que contribuyen al cumplimiento de sus distintas misiones.

La jornada fue más que una charla expositiva, fue una conversación que despertó la curiosidad de los alumnos, quienes escucharon atentamente, participaron de forma espontánea y formularon diversas preguntas sobre la vida institucional y las labores que desarrollan los Aviadores Militares en el extremo austral del país.

La actividad incorporó además un componente lúdico, mediante un juego memorice digital en pantalla táctil, con contenidos alusivos a la Institución.

Como recuerdo de la experiencia, los estudiantes recibieron stickers con temática de la Fuerza Aérea de Chile y IVª Brigada Aérea, elementos que despertaron especial interés entre los más pequeños.