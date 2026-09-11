Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

MUNICIPIO RESTABLECE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO TRAS TÉRMINO DEL INVIERNO

La medida considera cinco intersecciones donde volverán a operar dispositivos Ceda el Paso y un punto donde serán retirados.

CAMBIO DE SEÑALÉTICAS (2)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Tránsito, informó el restablecimiento y retiro de señaléticas de tránsito asociadas al término de la temporada invernal. La medida comenzó a implementarse este viernes 11 de septiembre de 2026.

En total, se restablecieron señales Ceda el Paso en cinco sectores de la comuna, correspondientes a Boliviana esquina Arauco, en el Barrio San Miguel; Latorre esquina Avenida España poniente; Oscar Viel esquina Avenida España poniente; José Menéndez esquina Avenida España poniente; y Arauco esquina Ramón Carnicer, donde se instalará una señal para cada sentido de tránsito. Asimismo, como parte de este proceso, se contempla el retiro de las señales Ceda el Paso ubicadas en Avenida España oriente, a ambos costados de la calzada, en la esquina con José Menéndez.

Desde la administración comunal señalaron que estas modificaciones responden al proceso de adecuación de las señaléticas de tránsito para la época estival, por lo que se hace un llamado a conductores y demás usuarios de las vías a transitar con precaución y atentos a las condiciones de cada intersección. 

La Municipalidad recordó además la importancia de respetar las señalizaciones vigentes y conducir de manera responsable, especialmente durante los primeros días posteriores a estas modificaciones, con el objetivo de contribuir a una circulación segura por las calles de Punta Arenas.

suizamagallaneskawesqar

SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”

Leer Más

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

ministrobarros
nuestrospodcast
suizamagallaneskawesqar

SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
CAMBIO DE SEÑALÉTICAS (2)

MUNICIPIO RESTABLECE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO TRAS TÉRMINO DEL INVIERNO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cuecaejercito

17 PAREJAS PARTICIPARON EN EL 2° CAMPEONATO MILITAR DE CUECA DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
tallerescritura

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA BUSCA GENERAR ESPACIOS SEGUROS DE EXPRESIÓN Y REFLEXIÓN PARA JÓVENES EN PROCESOS DE REINSERCIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.