MUNICIPIO RESTABLECE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO TRAS TÉRMINO DEL INVIERNO

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Dirección de Tránsito, informó el restablecimiento y retiro de señaléticas de tránsito asociadas al término de la temporada invernal. La medida comenzó a implementarse este viernes 11 de septiembre de 2026.

En total, se restablecieron señales Ceda el Paso en cinco sectores de la comuna, correspondientes a Boliviana esquina Arauco, en el Barrio San Miguel; Latorre esquina Avenida España poniente; Oscar Viel esquina Avenida España poniente; José Menéndez esquina Avenida España poniente; y Arauco esquina Ramón Carnicer, donde se instalará una señal para cada sentido de tránsito. Asimismo, como parte de este proceso, se contempla el retiro de las señales Ceda el Paso ubicadas en Avenida España oriente, a ambos costados de la calzada, en la esquina con José Menéndez.

Desde la administración comunal señalaron que estas modificaciones responden al proceso de adecuación de las señaléticas de tránsito para la época estival, por lo que se hace un llamado a conductores y demás usuarios de las vías a transitar con precaución y atentos a las condiciones de cada intersección.