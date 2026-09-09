DETENIDO EN AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS TRAS SER SORPRENDIDO CON DOS PROYECTILES EN SU EQUIPAJE DE MANO

Un hombre de 53 años, de nacionalidad extranjera, fue detenido durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, luego de que personal encargado de la revisión de equipajes detectara dos proyectiles sin percutar al interior de su equipaje de mano.

El hallazgo se produjo durante el procedimiento de control habitual en el terminal aéreo, situación que fue comunicada a Carabineros, cuyos funcionarios concurrieron al lugar y procedieron a la detención del pasajero.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el imputado manifestó que en su país de origen mantenía armas inscritas para fines deportivos, señalando que las municiones encontradas en su equipaje podrían haber quedado olvidadas entre sus pertenencias.

No obstante, tras realizar las respectivas diligencias, se efectuó una verificación con la Autoridad Fiscalizadora OS11 de Carabineros de Punta Arenas, instancia que permitió establecer que el detenido no mantiene armas inscritas a su nombre en Chile.

A raíz del procedimiento, el Ministerio Público dispuso que el hombre pasara a control de detención durante este miércoles 9 de septiembre, quedando los antecedentes a disposición de la justicia para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades derivadas del hallazgo de las municiones en el terminal aéreo de la capital regional.