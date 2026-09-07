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7 de septiembre de 2026

JUGADORES DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL DE FUTSAL AMF C15 EN PARAGUAY

La delegación magallánica está integrada por jugadores provenientes de establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales, quienes tendrán la responsabilidad de vestir la camiseta de Chile en este importante desafío internacional.

Delegacion Futsal

Con gran orgullo y entusiasmo, una delegación de jóvenes deportistas de la Región de Magallanes se encuentra representando a Chile en el Mundial de Futsal AMF C15, que se desarrolla desde este lunes 7 de septiembre en Paraguay, teniendo como sedes las ciudades de Carmen del Paraná y Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa.

 
La delegación magallánica está integrada por jugadores provenientes de establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales, quienes tendrán la responsabilidad de vestir la camiseta de Chile en este importante desafío internacional.

 
Los deportistas de Punta Arenas pertenecen a los liceos Don Bosco, San José, Juan Bautista Contardi y Charles Darwin, mientras que desde Puerto Natales forman parte de la delegación estudiantes del Liceo Gabriela Mistral y Liceo Monseñor Fagnano.

 
La participación de estos jóvenes representa un motivo de especial orgullo para sus familias, comunidades educativas y para toda la Región de Magallanes, ya que tendrán la oportunidad de medirse ante selecciones provenientes de distintos países y vivir una experiencia deportiva de nivel mundial.

 
Chile integra el Grupo A del campeonato junto a Paraguay, México y Canadá. El debut de la selección nacional está programado para este lunes 7 de septiembre a las 17:00 horas, cuando enfrentará a México en su primer encuentro de la fase de grupos.

 
El campeonato reúne a 12 selecciones nacionales y se extenderá durante esta semana, con la participación de equipos de América, Europa y Oceanía.

 
Transmisión

 
Los encuentros podrán ser seguidos a través de la transmisión oficial a cargo de Graneros del Sur Producciones, mediante su canal de YouTube, y también a través de Radio Graneros del Sur, en su plataforma de Facebook.

YouTube – Graneros del Sur Producciones:
https://www.youtube.com/@granerosdelsur7346


Facebook – Radio Graneros del Sur:
https://www.facebook.com/granerosdelsurfmpy/
Invitamos a las familias, comunidades educativas, clubes deportivos y a toda la comunidad magallánica a acompañar y apoyar a nuestros jóvenes en este gran desafío internacional.

 
Desde Magallanes hacemos llegar todo nuestro apoyo a nuestros jóvenes deportistas, sus familias y al cuerpo técnico que acompaña a esta selección.

 
¡Mucho éxito a nuestros representantes!
¡Vamos Chile!
¡Vamos Magallanes!

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