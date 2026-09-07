CENABAST FORTALECE COORDINACIÓN CON SALUD MAGALLANES Y ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA AMPLIAR ACCESO A MEDICAMENTOS

La interoperabilidad de las bodegas hospitalarias, la prevención de quiebres de stock, el fortalecimiento de las farmacias comunales y la reducción del gasto de bolsillo en medicamentos fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, instancia que contó con la participación del director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, y el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro.

La visita del representante de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud a la región contempla una agenda de trabajo durante toda la semana, con reuniones junto a equipos técnicos y recorridos por los hospitales de Magallanes, con el objetivo de conocer en terreno las necesidades de abastecimiento, logística y sistemas de información de la red asistencial.

Ricardo Contreras destacó la relación que durante años han mantenido el Servicio de Salud Magallanes y Cenabast, particularmente a través de herramientas de interoperabilidad que permiten conectar las bodegas hospitalarias con la central de abastecimiento.

“Durante el año 2004 hubo un hito muy importante para nosotros, que fue que nuestro Hospital Regional pudo participar con un proyecto innovador que en esa época impulsaba cenabast. Junto fue uno de los primeros hospitales, junto a uno a otro hospital del norte del país que se integró a la interoperabilidad con senadas”, señaló el director (s) del Servicio de Salud Magallanes.

Según explicó, esta herramienta permite contar con información actualizada sobre los niveles de stock y mejorar la planificación de los procesos de compra y abastecimiento, algo especialmente relevante considerando las características geográficas y climáticas de la región.

“Por lo tanto, eso permite un manejo de stock muy apropiado, genera eficiencia, genera precisamente también la oportunidad en en en en los suministros y en la cadena logística en una región como la nuestra de Christopher, que es tan complejo porque no nos olvidemos que que la cadena logística acá tiene sus implicancias”, agregó.

Contreras detalló además que el Servicio de Salud Magallanes actualmente intermedia cerca de 4 mil millones de pesos anuales en medicamentos e insumos a través de Cenabast, cifra que da cuenta de la relevancia que tiene esta coordinación para el funcionamiento de la red asistencial regional.

“Ahora hablábamos con el director, nosotros como como red estamos intermediando alrededor de 4000 millones en en fármacos y en insumos con senadas todos los años, por lo tanto es un proceso administrativo y financiero y logístico de absoluta importancia para nosotros como servicio de salud”, sostuvo.

Evitar quiebres de stock y sobrestock

Por su parte, Rodrigo Castro explicó que uno de los principales objetivos de la visita a Magallanes es conocer directamente las brechas existentes en materia de sistemas, logística y abastecimiento, con especial atención en la interoperabilidad de las bodegas.

“Nos interesa saber realmente lo que las bodegas tienen, lo que necesitan, para qué, para que se navasa con mejor trabajo, un mejor servicio, una mejor logística. Nos interesa prevenir quiebres de stock, nos interesa bajar sobre stock porque donde hay sobre stock hay. Opciones, posibilidades de vencimiento de destrucción y son dinero que el director lo puede utilizar”, afirmó.

El director (s) de Cenabast explicó que la digitalización de los procesos administrativos y logísticos constituye uno de los desafíos pendientes del sistema de salud, considerando que históricamente se ha concentrado una mayor inversión tecnológica en los sistemas clínicos.

“Hay más inversión en sistemas clínicos que en sistemas administrativos, pero yo creo que hay varios servicios, salud y hospitales y este es 1 de ellos que está invirtiendo en los sistemas administrativos y de bodega porque es lógico”, indicó.

Castro planteó que el desafío es avanzar hacia una trazabilidad completa de los medicamentos, desde su salida del laboratorio hasta la entrega al paciente.

“Ahora tenemos que trabajar en conjunto para realmente lograr que el medicamento desde el laboratorio hasta el paciente, esa trazabilidad exista y nosotros nos aseguremos lo que entra en la bodega. En el hospital de Magallanes realmente llega el paciente y para eso se requieren sistemas hasta el paciente”, manifestó.

En ese sentido, adelantó que Cenabast busca continuar trabajando con el Servicio de Salud Magallanes para identificar y cerrar brechas digitales y logísticas durante los próximos meses.

Farmacias comunales como alternativa para zonas aisladas

Uno de los principales anuncios realizados durante la entrevista fue la incorporación de Farmacias Ahumada a la Ley Cenabast a partir de octubre, lo que permitirá acceder a determinados medicamentos a precios más convenientes a través de sus locales.

Castro explicó que la medida busca ampliar los puntos donde la población puede acceder a medicamentos con precios regulados, aunque reconoció que la cobertura de las cadenas de farmacias continúa concentrándose principalmente en Punta Arenas y Puerto Natales.

“Eso significa que también van a haber medicamentos con precios mucho más convenientes. En farmacia ahumada y no solamente es alcohol, ahora cuál es el problema que estas farmacias de cadena están solamente en algunos lugares de la región de Magallanes, generalmente en en en puntarenas o en natales y en el resto de la región tenemos que ser ingenuos y buscar otras alternativas”, señaló.

En esa línea, Cenabast hizo un llamado a los municipios de la región a evaluar la creación y fortalecimiento de farmacias comunales, especialmente en localidades donde el acceso a medicamentos es más limitado.

“Nos interesa hablar con los alcaldes de aquellas regiones, mejor dichos lugares de Magallanes con menor acceso a medicamentos. ¿Cómo cenabast puede apoyar de abrir una farmacia comunal en aquellas partes de la región de Magallanes, donde realmente el acceso es no del mejor con respecto a los medicamentos?”, planteó Castro.

Actualmente, según lo señalado durante la entrevista, Magallanes cuenta con dos farmacias comunales, mientras que también existe un almacén farmacéutico en Puerto Williams, alternativa que permite enfrentar una de las principales dificultades de las localidades alejadas: la disponibilidad de profesionales y establecimientos farmacéuticos.

Castro destacó precisamente el modelo de almacén farmacéutico existente en Puerto Williams como una alternativa que podría ser considerada en otras localidades.

“Este almacén farmacéutico es algo especial porque no necesitas un químico farmacéutico, o sea, generalmente el tope para una farmacia es contratar un químico farmacéutico y generalmente los químicos farmacéuticos se van a grandes ciudades”, explicó.

Descuentos que pueden superar el 80%

Durante la conversación también se puso énfasis en los descuentos que pueden encontrarse mediante la Ley Cenabast, especialmente en medicamentos de alta demanda.

Castro ejemplificó que algunos productos pueden registrar diferencias importantes respecto de sus precios habituales en farmacias no adheridas.

“En asma el auditus, que generalmente en una farmacia no adheridas en cenabast sale 61000 pesos cenabast lo está vendiendo a 6800 pesos, es un 89% menos de gasto para la familia para el bolsillo”, afirmó.

Asimismo, mencionó otros medicamentos con importantes diferencias de precio, entre ellos productos utilizados para enfermedades respiratorias y otras patologías de alta demanda.

“Después están un relajante muscular tensodox se vende en una farmacia en una avería en 16590 pesos y nosotros lo vendemos en 1930 pesos. Es un ahorro de un 88%”, señaló.

El director (s) de Cenabast llamó a la ciudadanía a informarse sobre los precios y puntos de venta disponibles mediante la plataforma Remedios Más Baratos, donde se puede consultar la disponibilidad de medicamentos y comparar alternativas.

“Yo invito a todos los que nos están escuchando. Pueden informarse en remediosmasbaratos.cl”, sostuvo.

La plataforma también incorpora información sobre farmacias comunales, farmacias de cadena, farmacias independientes y los descuentos asociados a convenios, incluyendo aquellos disponibles para beneficiarios de Fonasa.

Agenda en hospitales de la región

La visita de Cenabast a Magallanes continuará durante los próximos días. De acuerdo con lo señalado por Rodrigo Castro, la agenda contempla reuniones con equipos técnicos y recorridos por las instalaciones hospitalarias para conocer directamente sus necesidades.

“Hoy día tenemos reuniones importantes con el equipo del director. En la tarde vamos a reunirnos presencialmente con el equipo del hospital, de ahí vamos a recorrer nuevamente las bodegas vamos a escuchar las necesidades y los problemas que existen, tomar nota para ver cómo podemos aportar”, indicó.

El recorrido contempla además visitas a Porvenir y Puerto Natales, mientras que se busca posteriormente incorporar una mirada respecto de las necesidades de Puerto Williams.

“Nosotros no conocemos el hospital de porvenir. Siempre hasta ahora nos hemos centrado en puntarenas, pero en esta visita nos dedicamos. A la parte de hospital de natales hospital del porvenir”, señaló Castro.

El objetivo, agregó, es establecer una hoja de ruta de trabajo conjunto que permita identificar brechas y generar soluciones en materia digital, logística y de abastecimiento.

En paralelo, Ricardo Contreras valoró la coordinación entre ambas instituciones y sostuvo que disponer de información actualizada permite tomar decisiones más eficientes respecto del uso de los recursos públicos.

“Estamos detrás de un uso eficiente de los recursos y un abastecimiento oportuno y al final, como resultado logramos no cierto una un buen uso de los recursos públicos, que es a lo que estamos llamados”, afirmó.

De esta manera, la agenda de Cenabast en Magallanes apunta tanto a fortalecer el abastecimiento de la red hospitalaria como a ampliar las alternativas de acceso a medicamentos para la población, con especial atención en aquellas comunas y localidades donde las distancias y las condiciones geográficas generan mayores dificultades para acceder a estos productos.





​

