PUNTA ARENAS REUNIÓ A MÁS DE 150 DEPORTISTAS EN EL XXVI CAMPEONATO VANESSA MIHOVILOVIC DE GIMNASIA RÍTMICA

Con la participación de más de 150 deportistas, de entre 4 y 18 años, se desarrolló durante este fin de semana el XXVI Campeonato Vanessa Mihovilovic Bonardi de Gimnasia Rítmica, tradicional encuentro deportivo que reunió a clubes en el Gimnasio Fiscal y fue coorganizada por la Asociación de Gimnasia de Punta Arenas (AGIPA) y la Fundación Municipal de Deportes, institución que financió esta versión del torneo.

Según el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, este campeonato es muy emotivo, puesto que recuerda el legado que dejó Vanessa en la gimnasia. Asimismo, destacó la alta participación de esta versión. "Hemos visto un gimnasio lleno estos dos días, más de 600 personas en ambas jornadas, sumando 1.200. Así que estamos muy contentos de cómo la Fundación Municipal puede promover el deporte en diferentes disciplinas".

La presidenta de la Asociación de Gimnasia de Punta Arenas, María Paz Vera, valoró el respaldo recibido para concretar esta nueva edición del campeonato y destacó la importancia de generar instancias competitivas en una región alejada de los principales centros deportivos del país. "Nosotros, como somos una región bastante extrema, es súper difícil salir a competir. La gran mayoría de los clubes acá compiten solamente en los zonales, que son las oportunidades federadas. Salir a campeonatos interclubes es mucho más difícil, porque todos son siempre en la zona centro-norte del país, así que entregar una oportunidad más y una experiencia más para las niñas es súper importante para nosotros", afirmó.

Para las deportistas, el campeonato representó una instancia de encuentro y compañerismo. Así lo expresó Milagro Alarcón, participante del torneo, quien destacó que una de las cosas que más disfrutaba de la disciplina eran los implementos y las amistades que se generaban. "Es algo divertido que hace mi club y es algo como para compañerismo", comentó, agregando que le gusta participar en estos campeonatos porque "es divertido".

Finalmente, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó el carácter familiar y tradicional de la actividad y recordó el constante apoyo de la Fundación a diversas disciplinas. "Por año estamos trabajando con un promedio de 15 diferentes deportes, a los cuales asistimos con recursos económicos o lo que más necesiten. Puede ser el arriendo de recintos, pasajes, financiamiento de torneos, premios, etc.", detalló.

Las jornadas se realizaron durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Gimnasio Fiscal, donde las familias y la comunidad pudieron asistir gratuitamente para acompañar a las deportistas y conocer de cerca esta disciplina.