H&M INAUGURÓ EN PUNTA ARENAS SU TIENDA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​ H&M abrió oficialmente las puertas de su primera tienda en Punta Arenas, celebrando su llegada a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena con una jornada marcada por la emoción y el entusiasmo de sus clientes. La inauguración representa además un hito especial para la marca: desde hoy, Punta Arenas es hogar de la tienda H&M más austral del mundo.



Desde las 07:00 horas se abrieron las puertas de Mall Espacio Urbano Pionero momento en el que los primeros clientes comenzaron a ingresar para asegurar su lugar en la fila y ser parte de este esperado momento. Más de 600 personas se reunieron fuera de tienda antes de que las puertas se abrieran oficialmente a las 11:00 horas, dando vida al ambiente de celebración que caracteriza las aperturas de H&M.



La expectativa fue creciendo durante la mañana, especialmente entre quienes buscaban estar entre los primeros en conocer la nueva tienda. Como parte de las sorpresas preparadas para celebrar junto a los clientes, las tres primeras personas de la fila recibieron gift cards de $100.000, mientras que las siguientes 200 recibieron tarjetas de regalo de $18.000 para disfrutar de sus primeras compras.



Mientras los clientes aguardaban el corte de cinta, el equipo de tienda compartió junto a ellos con música y bailes, creando un ambiente de celebración desde los primeros minutos. A las 11:00 AM en punto, se realizó el tradicional corte de cinta, encabezado por Yorka Pérez, Area Manager; Óscar Muñoz, Store Manager Support; Otmar Krugmann, Store Manager; y Anel Romer, People Manager. Tras este momento, los primeros clientes ingresaron a la tienda y fueron recibidos por el equipo de H&M, marcando oficialmente el comienzo de una nueva historia para la marca en el extremo sur de Chile.

Con esta apertura, H&M alcanza un total de 31 tiendas en Chile, ampliando su presencia de norte a sur del país. La llegada a Punta Arenas tiene además un significado especial para la compañía: es su primera tienda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y, desde ahora, la ubicación más austral de H&M en el mundo.



Ubicada en Mall Espacio Urbano Pionero, la nueva tienda cuenta con una superficie total de 1.722 m², de los cuales 1.390 m² corresponden a sala de ventas. En el nuevo espacio, los clientes pueden descubrir las últimas colecciones para mujer, hombre, niños y bebés, además de la categoría Beauty, con una amplia propuesta de moda, básicos y accesorios para toda la familia.



La apertura en Punta Arenas forma parte del compromiso de H&M por seguir acercando su propuesta de moda, calidad y precio a más personas y continuar ampliando su presencia en distintas regiones de Chile.







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