SEREMI DE ENERGÍA DESTACA AVANCE DE HNH ENERGY Y PROYECTA MILES DE EMPLEOS ASOCIADOS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES

El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, abordó en Polar Comunicaciones el escenario regional en materia de hidrógeno verde, energías renovables, formación de capital humano y los principales proyectos que actualmente avanzan en la zona.

El potencial energético de Magallanes, el desarrollo de nuevas fuentes renovables, la preparación de capital humano y los avances de los proyectos vinculados al hidrógeno verde fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, durante su participación en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, la autoridad destacó las condiciones particulares que presenta el territorio para avanzar en una transición energética, especialmente por su recurso eólico. En ese sentido, relevó que la región cuenta con características que pueden transformarla en un actor relevante tanto a nivel nacional como internacional.

“Magallanes tiene una situación particular. Bueno, de hecho en la región y tú lo nombras recién no es solamente el sistema eólico”, señaló Pinto, quien agregó que también existen posibilidades de avanzar en otras fuentes de generación.

Respecto de la energía solar, explicó que “un 30% de la energía solar o a través de paneles fotovoltaicos la podemos captar y puede ser útil en los meses de verano y puede bajar hasta un 15% en los meses de invierno”, reconociendo que en esta materia la región no posee la misma competitividad que las zonas del norte del país.

Sin embargo, sostuvo que Magallanes cuenta con otras alternativas que podrían ser desarrolladas, entre ellas la energía mareomotriz y la geotermia.

“Tenemos la posibilidad de jugar el sistema mareomotriz, que en algún momento ya lo tuvimos acá. En algún momento hizo una investigación y sacó un buen proyecto. Se probaron dos instancias favorables, o sea, motivamos también a los centros de investigación que vuelvan a tomar esa iniciativa, porque también es interesante”, afirmó.

A juicio del seremi, la región presenta múltiples posibilidades para diversificar su matriz energética, aunque para avanzar se requiere articular distintos factores.

“Magallanes cumple con un montón de requisitos posibles que podríamos buscar de energías alternativas que podrían dar una solución energética potente. Ahora hay que buscar uno, la matriz, dos, los interesados y tres, el financiamiento”, planteó.

Preparar capital humano para una nueva industria

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la necesidad de preparar a los trabajadores y futuros profesionales de la región para los nuevos requerimientos asociados a la transición energética.

Pinto puso especial énfasis en el fortalecimiento de la educación técnico-profesional y en la incorporación de mujeres y jóvenes a las nuevas industrias que comienzan a desarrollarse en Magallanes.

“Magallanes está en un punto crucial, no hay manera de ver que tenemos todo, pero no tenemos nada, tenemos todo lo que podríamos aprovechar y lo que necesitamos ahora es potenciar”, sostuvo.

En esa línea, destacó la conformación de una mesa de trabajo vinculada a mujer, minería y energía, iniciativa que busca aumentar la participación femenina en estos sectores productivos.

“También tenemos que recalcar que Magallanes genera muy buenos técnicos profesionales”, indicó el seremi, quien destacó la realización de una feria técnico-profesional desarrollada junto al Instituto Don Bosco y empresas de la industria energética.

De acuerdo con Pinto, la actividad reunió a más de 450 personas y contó con la participación de más de 16 empresas, permitiendo acercar a estudiantes y futuros profesionales a las tecnologías y procesos vinculados a la nueva industria.

“La verdad que fue una feria que reunió más de 450 personas. Estuvimos muy contentos con eso, entonces eso es lo que estamos buscando hoy día: tenemos que acercar esta energía transicional hacia la comunidad de la población, pero también darle el espacio a quienes también lo están abriendo y están generando esta instancia, que son los jóvenes y son mujeres, hombres”, manifestó.

El seremi agregó que la región necesita ampliar las oportunidades para que los estudiantes puedan convertirse en protagonistas de los procesos productivos que vienen.

“Hoy día hay que darle la capacidad a todos para que puedan ser actores principales de este trabajo”, afirmó.

En cuanto al rol de los establecimientos técnico-profesionales, Pinto sostuvo que existe una oportunidad concreta para que los estudiantes incorporen nuevas herramientas y conocimientos vinculados a la transición energética.

“Yo creo que es el tiempo de buscar que los técnicos profesionales vuelvan a estar de la mira de la empresa y dentro de la industria porque son una mano fundamental para el crecimiento regional”, expresó.

HNH Energy: entre 3 mil y 4 mil empleos durante etapa inicial

Uno de los principales puntos de la entrevista fue el reciente avance del proyecto HNH Energy, luego de obtener su aprobación ambiental para la iniciativa asociada a la producción de amoniaco verde.

Pinto recordó que durante el proceso existieron distintas etapas de evaluación y participación, y destacó que la aprobación constituye un primer paso para la materialización del proyecto.

“Lo que nosotros estamos, ellos tenemos claro es que ahora vienen una serie de pasos dentro de la empresa, que son todos los permisos sectoriales que ellos tienen que avanzar, tienen que ir desarrollando, pero nosotros ya dimos el primer paso”, explicó.

La autoridad agregó que el Estado tendrá un rol de acompañamiento y fiscalización durante las siguientes etapas del proyecto.

“La idea es acompañar a la empresa en este camino, pero también ir fiscalizando porque somos el Estado, como Estado tenemos que fiscalizar y tenemos que tener claridad de las cosas que van pasando con las industrias que se desarrollan dentro de nuestra región”, señaló.

Respecto de las proyecciones de empleo, Pinto indicó que HNH Energy podría tener una extensa vida útil y generar una importante cantidad de puestos de trabajo durante su construcción y operación.

“Se estima que HNH debería funcionar aproximadamente 50 años. En los primeros periodos de tiempo deberían instalarse 196 aerogeneradores y eso debería más o menos crear entre 3.000 y 4.000 empleos”, detalló.

Posteriormente, durante su etapa productiva, el proyecto podría mantener entre 900 y 1.000 trabajadores, según la estimación entregada por el seremi.

“Después deberían más o menos andar entre los 900 a 1.000 trabajadores que deberían estar el periodo productivo y después viene el proceso de desarme, que también vendrían otros procesos de cantidad de personas. O sea, siempre va a haber un número importante de empleo dando vueltas”, sostuvo.

No obstante, la autoridad llamó a considerar que la aprobación ambiental no significa que el proyecto vaya a comenzar inmediatamente su fase de construcción, debido a los distintos procesos internos y permisos que todavía deben desarrollarse.

“Ellos también nos han hecho entender, y lo han comentado en los diarios y en medios de prensa, que esto es un proceso paulatino que tiene y va a llevar tiempo, que no es que ahora se aprobó y va a salir hacia adelante, sino que hay que tomarse las cosas con calma”, indicó.

HNH Energy, Acuario y nuevos proyectos

Consultado por el escenario que se abre para otros proyectos energéticos, el seremi valoró el avance de HNH Energy y sostuvo que este puede contribuir a generar un escenario favorable para nuevas inversiones.

“Lo que puedo comentar a ciencia cierta es que hoy día ya tenemos HNH, que era un proyecto emblemático que venía dos años entrampado y que obviamente logramos y se logra salir adelante con él después de responder toda la adenda y todas las preguntas y consultas que se hicieron a través de la ciudadanía”, señaló.

Pinto también mencionó el proyecto Acuario, además de iniciativas vinculadas a HIF y ENAP, como parte del escenario energético que se está configurando en la región.

“Entonces hoy día lo que estamos claro es que tenemos que tener estos dos proyectos más HIF que ya está ahí andando más el de ENAP. Entonces tenemos estos cuatro proyectos más o menos que podrían estar dando vueltas”, afirmó.

A ello sumó distintos proyectos piloto e iniciativas internacionales que buscan explorar las posibilidades de Magallanes y de la Antártica en materia de hidrógeno y nuevas tecnologías.

“Hay varios proyectos de la Unión Europea que quieren acercarse, hay un desarrollo de otro que se está evaluando en la Antártica justamente con HNH por el tema de hidrógeno”, indicó.

En este contexto, Pinto insistió en que el proceso de transición energética debe observarse como un desarrollo gradual, donde la experiencia adquirida mediante proyectos piloto permita disminuir las incertidumbres técnicas y avanzar hacia una matriz energética más diversificada.

“Por eso les decía la otra vez, no hay temas que no estén avanzando, pero son todos temas piloto y temas de avance para indicar de cómo nosotros podemos saber de que estamos haciendo justa y limpia hacia un proceso de descarbonización que tenemos planeado hacia el 2030 y más a futuro”, sostuvo.

Finalmente, el seremi reiteró la importancia de no dar por cerrado el desarrollo del hidrógeno verde en la región y de aprovechar las condiciones que actualmente presenta Magallanes para avanzar en infraestructura, inversión, capacitación y diversificación energética.

“No había que ponerle lápida al hidrógeno verde”, afirmó Pinto durante la conversación, enfatizando que el desafío actual está en materializar proyectos, fortalecer la confianza de los inversionistas y generar las condiciones para que la comunidad regional también pueda ser parte de esta nueva etapa productiva.

La autoridad cerró destacando la necesidad de continuar articulando esfuerzos entre el Estado, las empresas, la academia, los establecimientos técnico-profesionales y la comunidad, de manera que la transición energética se traduzca también en nuevas oportunidades para quienes viven en Magallanes.





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