DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DEFIENDE A FERNANDO PAREDES Y CUESTIONA LA PERSECUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La próxima semana la justicia deberá pronunciarse y determinar la inocencia o culpabilidad del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes. Y precisamente porque ese fallo todavía no existe, creo que este es el momento de hablar.



Yo afirmo hoy mi confianza en la inocencia de Fernando Paredes. No después, cuando resulta fácil hacerlo si un tribunal lo absuelve. Hoy, cuando todavía pesa sobre él una acusación injusta y cuando defenderlo tiene un costo.



Fernando fue un alcalde que le cambió la cara a Puerto Natales. Durante sus años de gestión encabezó una transformación de la ciudad que permanece hasta el día de hoy en la retina de sus habitantes y que lamentable, las dos Alcaldesas que lo sucedieron, no continuaron y sumieron a Natales en una profunda crisis. El trabajo Fernando, su liderazgo y su vocación de servicio público forman parte de una trayectoria que ninguna acusación puede simplemente borrar.



Pero Fernando también ha debido enfrentar durante años un proceso judicial que tuvo consecuencias enormes para su vida personal, pública y especialmente con a su familia. Tuvo que soportar una prolongada e injusta privación de libertad, una extensa persecución penal y un daño evidente a una carrera política impecable construida durante años de esfuerzo y dedicación a sus conciudadanos. A ello se sumaron actuaciones provenientes de quienes lo sucedieron políticamente en el municipio, incluyendo la contratación y financiamiento de asesorías jurídicas destinadas a intervenir en causas vinculadas al exalcalde.



Tengo además una crítica que considero legítima plantear: la intensidad con que el Ministerio Público ha perseguido este caso, contrasta demasiado con la lentitud que observamos en investigaciones que afectan a otras figuras políticas. En el caso de Fernando hemos visto durante años una Fiscalía particularmente activa y perseverante, con consecuencias irreversibles para su trayectoria pública.



Ojalá ese mismo empeño, esos mismos recursos y esa misma determinación se observaran frente a otras autoridades o figuras políticas que acumulan denuncias y respecto de las cuales, transcurridos años, las investigaciones parecen no avanzar y ni siquiera han debido comparecer ante los tribunales.



La igualdad ante la ley exige exactamente eso: el mismo estándar, la misma diligencia y la misma energía investigativa, sin importar el sector político al que pertenezca una persona. La justicia no puede ser implacable con unos e inexplicablemente lenta con otros, menos aún cuando el transcurso del tiempo puede terminar favoreciendo la prescripción.



La próxima semana será el tribunal el que hable y, cualquiera sea su decisión, deberá ser respetada. Pero mi posición no depende de conocer anticipadamente ese resultado.



Creo en la inocencia de Fernando Paredes y prefiero decirlo hoy. Porque respaldar a alguien después de una absolución es sencillo; hacerlo antes, respetando la presunción de inocencia y estando dispuesto a asumir esa posición públicamente, es cuando realmente importa.



Fernando, muchas fuerza esta semana, Magallanes está contigo y creemos eres inocente.





Alejandro Riquelme Ducci

Diputado de la República

