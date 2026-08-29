29 de agosto de 2026
PLATAFORMA CHILENA DATO! INICIA EXPANSIÓN EN PUNTA ARENAS TRAS CINCO MESES DE OPERACIÓN EN COQUIMBO Y LA SERENA
La aplicación de origen magallánico busca conectar a personas con profesionales independientes seleccionados. Actualmente se encuentra disponible para iOS y Android y puede utilizarse sin costo durante su etapa actual.
La plataforma tecnológica chilena Dato! inició su expansión territorial en Punta Arenas, luego de desarrollar durante cinco meses su primera etapa de operación en Coquimbo y La Serena. La iniciativa, cuyo fundador y parte de su equipo son oriundos de la capital regional, busca facilitar el contacto entre personas que requieren distintos servicios y profesionales independientes.
Durante su etapa inicial, la plataforma incorporó a 41 profesionales en Coquimbo y La Serena. Su funcionamiento permite que los usuarios encuentren perfiles de profesionales previamente seleccionados e incorporados al sistema, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios mediante una plataforma digital disponible para dispositivos iOS y Android.
De acuerdo con sus impulsores, Dato! no funciona como un catálogo abierto en el que cualquier persona pueda pagar para aparecer. Detrás de cada perfil existe un proceso de búsqueda, selección e incorporación de profesionales, además de herramientas orientadas a fortalecer su presencia y visibilidad profesional. Durante su etapa actual, el uso de la plataforma no tiene costo.
La llegada a Punta Arenas se produce en un escenario laboral marcado por el desempleo y la informalidad. Según las cifras entregadas por la plataforma, Magallanes registra una tasa de desocupación de 6,9% y una ocupación informal de 21,2%. En este contexto, Dato! plantea utilizar tecnología para facilitar el encuentro entre profesionales independientes y personas que requieren sus servicios, iniciando en la capital regional su primera expansión fuera del territorio donde desarrolló su etapa piloto.
El sistema permitirá reservar horas mediante ClaveÚnica para quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir de cualquier clase. Los primeros cupos estarán disponibles el 1 de septiembre.
El sistema permitirá reservar horas mediante ClaveÚnica para quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir de cualquier clase. Los primeros cupos estarán disponibles el 1 de septiembre.