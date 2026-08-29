PLATAFORMA CHILENA DATO! INICIA EXPANSIÓN EN PUNTA ARENAS TRAS CINCO MESES DE OPERACIÓN EN COQUIMBO Y LA SERENA

La plataforma tecnológica chilena Dato! inició su expansión territorial en Punta Arenas, luego de desarrollar durante cinco meses su primera etapa de operación en Coquimbo y La Serena. La iniciativa, cuyo fundador y parte de su equipo son oriundos de la capital regional, busca facilitar el contacto entre personas que requieren distintos servicios y profesionales independientes.

Durante su etapa inicial, la plataforma incorporó a 41 profesionales en Coquimbo y La Serena. Su funcionamiento permite que los usuarios encuentren perfiles de profesionales previamente seleccionados e incorporados al sistema, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios mediante una plataforma digital disponible para dispositivos iOS y Android.

De acuerdo con sus impulsores, Dato! no funciona como un catálogo abierto en el que cualquier persona pueda pagar para aparecer. Detrás de cada perfil existe un proceso de búsqueda, selección e incorporación de profesionales, además de herramientas orientadas a fortalecer su presencia y visibilidad profesional. Durante su etapa actual, el uso de la plataforma no tiene costo.

La llegada a Punta Arenas se produce en un escenario laboral marcado por el desempleo y la informalidad. Según las cifras entregadas por la plataforma, Magallanes registra una tasa de desocupación de 6,9% y una ocupación informal de 21,2%. En este contexto, Dato! plantea utilizar tecnología para facilitar el encuentro entre profesionales independientes y personas que requieren sus servicios, iniciando en la capital regional su primera expansión fuera del territorio donde desarrolló su etapa piloto.

​

