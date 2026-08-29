ABECEDARIO BILINGÜE PERMITIRÁ CONOCER BIODIVERSIDAD FUEGUINA Y LENGUA SELK'NAM

Un abecedario de biodiversidad fueguina bilingüe, en español y Selk'nam, fue presentado esta semana en el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir. El material busca acercar a las nuevas generaciones la biodiversidad de Tierra del Fuego y elementos de la lengua ancestral.

La iniciativa fue desarrollada durante los últimos cuatro años por la Fundación Hach Saye y consiste en láminas ilustradas de la A a la Z, que incorporan nombres de especies de flora y fauna de la provincia y sus equivalentes en lengua Selk'nam. El material fue diseñado principalmente para estudiantes de educación escolar y preescolar.

Según explicó Hema´ny Molina Vargas, integrante de la comunidad Covadonga Ona y educadora tradicional Selk'nam, el proceso comenzó junto a guardaparques del Parque Natural Karukinka, quienes proporcionaron un listado de especies. Posteriormente, la comunidad revisó diccionarios, libros y memorias para determinar las palabras más adecuadas, considerando las distintas formas existentes para expresar determinados conceptos en la lengua.

La impresión del abecedario y parte de su diseño contaron con apoyo del proyecto GEF SBAP, en el marco de un convenio de colaboración con la Fundación Hach Saye. El material será distribuido principalmente en establecimientos educacionales de la Región de Magallanes, con foco en Tierra del Fuego, y durante las próximas semanas estará disponible gratuitamente en formato digital a través de las plataformas oficiales de la Fundación Hach Saye, el proyecto GEF SBAP en Magallanes y WCS Chile.