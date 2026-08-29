INDAP Y AGROSEGUROS LANZAN CAMPAÑA Y NUEVO ESPACIO WEB PARA PROTEGER EL TRABAJO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

INDAP y Agroseguros presentaron una campaña colaborativa y un nuevo espacio web dedicado a los Seguros Agropecuarios, con el objetivo de acercar estas herramientas de gestión de riesgos a pequeños productores de todo el país. La plataforma reúne información sobre las alternativas disponibles y cómo acceder al respaldo estatal.

El sitio explica el esquema de financiamiento de las pólizas. Agroseguros entrega un subsidio base que cubre entre el 40% y el 69% del costo del seguro, mientras que INDAP, mediante el Programa PACSA, otorga un incentivo complementario a usuarios acreditados que puede cubrir hasta el 95% de la prima neta no subsidiada por Agroseguros, y hasta un 85% en el caso de frutales.

La plataforma también presenta las coberturas disponibles para los seguros Agrícola, Pecuario y Apícola, además de una guía para su contratación y los requisitos necesarios. Entre ellos se encuentran el Rol del predio, la identificación DIIO y el registro FRADA del SAG, según corresponda.

El nuevo espacio incluye además información sobre fechas para avisos de siembra y cosecha, protocolos ante emergencias y los plazos para realizar denuncias por daños, robo o abigeato. También incorpora antecedentes sobre el Seguro de Desgravamen e Invalidez (ITP 2/3), destinado a proteger los créditos ante fallecimiento o invalidez. La información está disponible en indap.gob.cl/seguros.

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