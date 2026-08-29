29 de agosto de 2026
INDAP Y AGROSEGUROS LANZAN CAMPAÑA Y NUEVO ESPACIO WEB PARA PROTEGER EL TRABAJO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
La iniciativa contempla una plataforma con información sobre seguros agropecuarios, coberturas, subsidios, requisitos y procedimientos ante emergencias que puedan afectar la producción agrícola, ganadera y apícola.
INDAP y Agroseguros presentaron una campaña colaborativa y un nuevo espacio web dedicado a los Seguros Agropecuarios, con el objetivo de acercar estas herramientas de gestión de riesgos a pequeños productores de todo el país. La plataforma reúne información sobre las alternativas disponibles y cómo acceder al respaldo estatal.
El sitio explica el esquema de financiamiento de las pólizas. Agroseguros entrega un subsidio base que cubre entre el 40% y el 69% del costo del seguro, mientras que INDAP, mediante el Programa PACSA, otorga un incentivo complementario a usuarios acreditados que puede cubrir hasta el 95% de la prima neta no subsidiada por Agroseguros, y hasta un 85% en el caso de frutales.
La plataforma también presenta las coberturas disponibles para los seguros Agrícola, Pecuario y Apícola, además de una guía para su contratación y los requisitos necesarios. Entre ellos se encuentran el Rol del predio, la identificación DIIO y el registro FRADA del SAG, según corresponda.
El nuevo espacio incluye además información sobre fechas para avisos de siembra y cosecha, protocolos ante emergencias y los plazos para realizar denuncias por daños, robo o abigeato. También incorpora antecedentes sobre el Seguro de Desgravamen e Invalidez (ITP 2/3), destinado a proteger los créditos ante fallecimiento o invalidez. La información está disponible en indap.gob.cl/seguros.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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