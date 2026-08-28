CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO

Chile empieza a dejar atrás una semana áspera en las relaciones internacionales con Argentina, marcada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

El Gobierno tuvo que activar las vías diplomáticas, enviando una carta de protesta al país vecino y estableciendo conversaciones entre el ministro de Defensa, Fernando Barros, y su contraparte trasandina, el teniente general Carlos Alberto Presti.

Sin embargo, el episodio dejó una marca amarga.

Chile, Argentina y el Estrecho de Magallanes

Es la segunda vez en este año que un alto mando de las fuerzas armadas argentinas pone en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes y la zona austral, que se encuentran consagrados en el Tratado de Límites de 1881 y respaldados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Tal fue la molestia en el mundo político que los llamados a una respuesta contundente por parte del Gobierno surgieron de manera transversal. La idea era dar un mensaje claro: la soberanía nacional no se negocia.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el republicano Stephan Schubert, hizo un llamado a que las autoridades políticas argentinas puedan hacer la bajada a las fuerzas armadas del respeto a la soberanía chilena.

“Es importante que se encarguen de que esa información que las máximas autoridades tienen clara, también la tengan clara los otros funcionarios de Gobierno y de las Fuerzas Armadas”.

Llaman a no bajar la guardia

El vicepresidente del Senado, el UDI Iván Moreira —quien integra la comisión de Relaciones Exteriores—, afirmó que el episodio se debe dar por superado, pero que eso no significa que Chile deba bajar la guardia.

“Es el segundo episodio en pocos meses y debemos seguir atentos; queremos cooperación, amistad, pero en materia de soberanía Chile siempre debe hablar con una sola voz”.

En tanto, el jefe del comité mixto de los partidos Socialista, por la Democracia y Liberal, el senador Juan Luis Castro, planteó que detrás de estas declaraciones recurrentes de los militares argentinos se podrían esconder intenciones relacionadas con Inglaterra.

“Los argentinos siempre han querido tener la boca oriental del estrecho de Magallanes para controlar a los buques ingleses (…)¿Vamos a estar de tanto en tanto haciendo declaraciones? No, esto debería ser un tema zanjado.”

Republicanos piden aumentar presupuesto de FFAA

La polémica abrió la puerta a la discusión del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Un grupo de diputados republicanos planteó la necesidad de modificar la legislación de 2009, acusando que ha quedado obsoleta.

Los parlamentarios acusaron que el respeto que se ha mantenido a los límites fronterizos nacionales va de la mano de unas Fuerzas Armadas que se han mostrado firmes en la defensa de esas zonas.

El presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Álvaro Carter, invitó al Congreso Nacional a avanzar en esa línea. “Es urgente para entregarles mayores capacidades a nuestras Fuerzas Armadas, entregarles financiamiento de forma estable”.

Chile apunta a decreto argentino sobre Estrecho de Magallanes

Fuentes de La Radio confirman que el Gobierno busca que se modifique el decreto 457 del 2021 de la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina, que habla del Estrecho de Magallanes como “un espacio compartido” y no de absoluta soberanía chilena.

Un documento que en su momento causó el envío de una nota de protesta al país vecino y que hasta el día de hoy no ha sido modificado.

Fuente: biobiochile.cl

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