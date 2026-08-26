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26 de agosto de 2026

NUEVA DIRECTIVA REGIONAL DE MAGALLANES DEL FRENTE AMPLIO ASUMIRÁ SUS FUNCIONES

Las nuevas autoridades regionales de la colectividad fueron electas por la militancia durante las jornadas de votación realizadas los días 15 y 16 de agosto.

Presidente Regional

​Este sábado 29 de agosto asumirá oficialmente la nueva directiva regional del Frente Amplio en Magallanes, tras el proceso de elecciones internas desarrollado por el partido. La nueva mesa regional estará encargada de conducir el trabajo político y territorial del Frente Amplio durante el próximo período.

 
La nueva directiva regional estará integrada por:

●Marco Uribe Saldivia, Presidente Regional.
●Camila Mansilla Quediman, Secretaria Regional.
●Gerardo Álvarez Millapinda, Tesorero Regional.
●María Emilia Villegas, Secretaría de Formación.
●Belén Paiva Espinoza, Secretaria de Comunicaciones.

La ceremonia de cambio de mando de la directiva regional se realizará el próximo sábado 29 de agosto, a las 19:00 horas, en la sede regional del Frente Amplio, ubicada en Fagnano 405, Punta Arenas, instancia que contará con la participación de autoridades, militantes, dirigentes, y representantes de partidos políticos.

 
El cambio de directiva se produce luego del proceso de elecciones internas del Frente Amplio realizado los días 15 y 16 de agosto, en el que las y los militantes del partido votaron para definir a sus nuevas autoridades regionales y nacionales. Con este proceso, el Frente Amplio inicia un nuevo período de conducción política.

 
En tanto, la nueva Dirección Nacional del Frente Amplio realizará su ceremonia de cambio de mando el próximo viernes 4 de septiembre, a las 20:00 horas, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La actividad marcará oficialmente el inicio del nuevo período de conducción nacional del partido.

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