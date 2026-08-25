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25 de agosto de 2026

UMAG FORTALECE COMPETENCIAS DE SUS FUNCIONARIOS CON CAPACITACIÓN GRATUITA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El convenio con CENIA y Futuro del Trabajo de SOFOFA Capital Humano permitirá a funcionarios y funcionarias acceder gratuitamente a cursos y rutas formativas personalizadas a través de la plataforma Hazlo con IA.

Firma de Convenio Amanda Araya, Hazlo con IA y rector Maripani UMAG

La Universidad de Magallanes (UMAG) continúa avanzando en su proceso de modernización institucional mediante un convenio de colaboración con CENIA y Futuro del Trabajo de SOFOFA Capital Humano, que permitirá a sus funcionarios y funcionarias acceder a capacitación gratuita en Inteligencia Artificial (IA) a través de la plataforma Hazlo con IA.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las habilidades y competencias en Inteligencia Artificial del personal universitario, mediante cursos en modalidad e-learning y rutas formativas personalizadas, orientadas a desarrollar herramientas prácticas que puedan ser aplicadas en distintas ocupaciones y entornos laborales.

De esta manera, la capacitación busca que la IA pueda convertirse en una herramienta concreta para el trabajo cotidiano, contribuyendo a optimizar procesos, agilizar tareas, mejorar la productividad y fortalecer las competencias digitales de funcionarios de distintas áreas, sin limitarse exclusivamente a quienes tienen formación tecnológica.

El rector de la UMAG, José Maripani, destacó que el convenio representa una oportunidad para acercar estas nuevas tecnologías a la comunidad universitaria.

"Esta posibilidad que tenemos de acceder a Hazlo con IA (...) nos permite capacitar a los funcionarios de nuestra universidad para que tengan las primeras herramientas en lo que es el uso de la Inteligencia Artificial", señaló.

El rector también puso énfasis en la necesidad de abordar el uso responsable de estas tecnologías, particularmente en materia de información y datos.

"Lo más relevante es que también nos mueve hacia el campo de la ética, porque muchas veces uno sube información que va a quedar finalmente en la nube y uno no sabe el uso que se le puede dar", explicó.

En este sentido, el convenio establece que no contempla la entrega de bases de datos personales entre las partes. Asimismo, cualquier tratamiento de información personal que eventualmente sea necesario deberá realizarse conforme a la normativa vigente, junto con obligaciones de confidencialidad y seguridad.

Una capacitación orientada al trabajo

El vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas, valoró la alianza como un aporte directo al desarrollo del personal universitario.

"Esta alianza representa un paso importante porque nos va a permitir mejorar las capacidades y competencias de todos nuestros trabajadores (...) Contar con esta ayuda, con esta cooperación con el CENIA y a través del programa Hazlo con IA, es muy valioso para el desarrollo de nuestro personal", afirmó.

La experiencia inicial también fue valorada por los funcionarios que participaron en el primer taller. Catalina Rodríguez, de la Unidad de Personas, destacó especialmente las posibilidades de aplicación práctica.

"Las herramientas entregadas van a permitir sistematizar la información que entregamos, optimizar nuestros procesos internos y también externos", comentó.

A su vez, el funcionario Waldo Osses destacó que las herramientas aprendidas permitirán desarrollar determinadas tareas "de manera más rápida, más eficiente y de mejor calidad", contribuyendo tanto al desarrollo personal y laboral como al crecimiento de la Universidad.

Ambos participantes resaltaron además la importancia de que este tipo de formación llegue a Magallanes, considerando las características de aislamiento territorial de la región. En este sentido, el formato online de Hazlo con IA facilita el acceso a nuevas herramientas y conocimientos, permitiendo fortalecer capacidades sin importar el área específica de desempeño.

Acceso y vigencia

En el marco del convenio, la Universidad deberá difundir las capacitaciones, convocar a sus funcionarios y gestionar su participación, mientras que CENIA y Futuro del Trabajo de SOFOFA Capital Humano pondrán a disposición la plataforma Hazlo con IA y un canal oficial para consultas sobre su funcionamiento.

El convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación automática por períodos anuales.

Así, para los funcionarios y funcionarias de la UMAG, el principal beneficio es el acceso sin costo a formación formal en Inteligencia Artificial, con contenidos y herramientas que pueden ser aplicados directamente en sus labores, contribuyendo a la actualización de conocimientos, la innovación y el proceso de modernización de la Universidad.

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