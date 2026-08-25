23 ESTUDIANTES RECIBIERON BECAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA JUNJI MAGALLANES

“Gracias a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por reconocer el esfuerzo, lo que nos alegra y motiva a seguir dando lo mejor en los estudios. Detrás de cada nota hay ahínco y personas que apoyan para continuar las tareas, a pesar de los altos y bajos de cada día”, afirmó la estudiante de Tercero Medio del Liceo Bicentenario “María Mazzarello” de Puerto Natales, Mayra Soto Torres, quien recibió la Beca de Excelencia Académica institucional 2026, que otorga el Servicio de Bienestar de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas (Gesdep). Ella es nieta de la funcionaria del Jardín Infantil “Copito de Nieve”, Fidelia Ojeda Vidal.

La Beca de Excelencia Académica y Reconocimiento 2026 es un aporte monetario que este año fue entregado en una ceremonia que se efectuó en el auditorio de la Caja de Compensación La Araucana en Punta Arenas, con un total de 23 favorecidos, quienes fueron aplaudidos por las autoridades organizacionales y sus familiares.

De Primero a Sexto Básico, se puede obtener una beca de $65 mil con nota promedio 6,9. En Séptimo y Octavo Básico, la beca es de $100 mil, a la que se puede postular con nota 6,7. En Educación Media, son $120 mil, con promedio 6,7. Para la Educación Técnico Superior, con carreras entre cuatro y seis semestres en Centro de Formación Técnica o institutos profesionales, se puede obtener $200 mil con nota 6,3. Y en la Educación Profesional Universitaria, en carreras sobre los ocho semestres, en universidades o institutos profesionales, si se obtiene promedio de notas 6,2, se puede lograr la beca de $200 mil. Todo esto para cargas legales de funcionarias y funcionarios.

En tanto, las becas para las y los afiliados del Servicio de Bienestar de la Junji son de $250 mil para la Educación Técnico Superior y Educación Profesional Universitaria, obteniendo promedios 6,2 y 6,0, respectivamente y de $100 mil en la Educación Profesional Universitaria 100% en Línea, con carreras sobre los ocho semestres en universidades e institutos profesionales y promedio de notas 6,5.

Aaron Emmott Bahamondes, quien estudia su Educación Media en el Liceo “Juan Bautista Contardi” de Punta Arenas y es hijo de la técnica en educación de párvulos Carolina Bahamondes Burgos, dijo sentir felicidad y emoción “por recibir este reconocimiento un año más. Hay un esfuerzo diario que me ha permitido llegar a esto”.

En tanto, la estudiante del Liceo Bicentenario “Hernando de Magallanes” de Porvenir, Paula Rival Neicul, hija de la administrativa del Jardín Infantil “Papelucho”, Zunilda Neicul Avendaño, calificó recibir la beca como “súper lindo. Una motivación para seguir estudiando, que demuestra que el esfuerzo vale la pena, de una u otra manera. Ser de tan lejos y sin posibilidades de optar a otros beneficios al ser mi madre del servicio público, implica una ayuda relevante”.

Paula es campeona regional de cueca y una vez que termine su Educación Media, pretende seguir Ingeniería Comercial, ya sea en Punta Arenas o Temuco. Detalló que ella estudia mayormente en clases, combinando todos sus objetivos de vida.

Los ganadores de la Beca de la Junji, en Educación Básica, fueron Maximiliano Mansilla Arjel, Tomás Basaez Alvarado, Martín Miranda Catilicán, Matías Mora Machuca, Maithe Oyarzo Yefe, Antonella Pacheco Muñoz, Renata Guerrero González, Francisca Valdebenito Cárdenas y Tomás Barrientos Almonacid.

Mayra Soto Torres, Aaron Emmott Bahamondes, María Pía Guerrero González, Paula Rival Neicul, Alanis Santos Paillamán y Flor Abanto Villarroel fueron becados en Educación Media.

En Educación Superior, los favorecidos fueron Valentina Alvarado Calisto, Maite Medina Buvinic, Felipe Desmaras Navarro, Bastián Pérez Almonacid, Valentina Pérez Miranda y Florencia Hernández Poklepovic.

Finalmente, las funcionarias de la Junji becadas por su rendimiento en estudios superiores fueron María José Aguilar Menéndez y Marilyn Franchesca Gómez Hernández.

Logros estudiantiles que llenan de orgullo a la Junji

Verónica Jiménez Faúndez se desempeña como subdirectora de Gesdep en la Junji Magallanes. Ella expresó que es un orgullo dar reconocimientos a los esfuerzos de los estudiantes, tanto hijas e hijos como a las y los propios funcionarios institucionales. “Felicitaciones con mucho cariño a todas y todos. Cada beca representa una oportunidad y un compromiso, perseverancia y las ganas de seguir aprendiendo. Detrás de cada logro hay tiempo, esfuerzo, sacrificio y el apoyo de las familias. Esta ceremonia no es sólo la entrega de un diploma sino que un orgullo para la Junji y Gesdep”, detalló.

Agregó que “la ceremonia de entrega de becas es una alegría, que surge de poder acompañar a los ganadores. Sigan adelante y siempre confíen en sus capacidades. No hay límite. Que esta beca sea un impulso para seguir aprendiendo y creciendo para ser felices, viviendo nuevas experiencias. Felicitaciones a las mamás y papás. Y en el caso de las funcionarias, las congratulaciones porque no es fácil estudiar, trabajar y ser jefas de hogar, un triple gran objetivo”.

La directora regional subrogante de la Junji, Marisol Villegas Núñez, concluyó que la ceremonia fue un acto significativo. “Es un orgullo estar con las y los homenajeados, algunos de los cuales conocemos desde pequeños. Las becas demuestran que los esfuerzos tienen premios. Los insto a estudiar, que es una forma de salir adelante. Somos una institución educativa, en la que son importantes los valores. Las cosas no llegan por magia. Estos premios son obtenidos luego de una gran entrega y el apoyo de los seres queridos, con disciplina. La Junji siempre estará con ustedes, destacando que la senda del estudio es el camino del éxito”, cerró.