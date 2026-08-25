CONCEJAL ETEROVIC CRITICA RETORNO DE LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL: “EN LA MEDIDA QUE NO TENGAS PROYECTOS DE VIVIENDA, LO DEMÁS ES SOLO RUIDO”

El financiamiento municipal, la situación de la salud primaria, el futuro de la infraestructura del Cesfam provisorio del Liceo María Behety, la participación de los municipios en programas de infancia, el anunciado retorno de la entidad patrocinante municipal y la falta de certezas respecto de una política habitacional para Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, el edil manifestó su preocupación por los efectos que podría tener para los municipios el denominado plan de reconstrucción nacional y los cambios asociados al financiamiento mediante contribuciones, particularmente en comunas pequeñas que dependen en mayor medida de los mecanismos de redistribución del Fondo Común Municipal.

Eterovic sostuvo que el problema radica en que la disminución de ingresos provenientes de contribuciones podría tener consecuencias en aquellas comunas que cuentan con una menor recaudación propia. A su juicio, el mecanismo de compensación no abordaría de manera suficientemente equitativa las distintas realidades comunales.

“El espíritu, digamos de esta reforma, lo que hace es que por un lado se favorece no solo a los mayores de 65 años que tienen su vivienda modesta, sino que se favorece también a estas personas que tienen viviendas de altísimo avalúo. Y, por lo tanto, dejamos de percibir esos recursos”, afirmó.

El concejal agregó que, en el caso de Magallanes, la situación sería especialmente compleja para las comunas que no cuentan con una base importante de viviendas afectas al pago de contribuciones.

“Así como se ve nos debería perjudicar y eso es lamentable. Eso, sumado a recortes presupuestarios en materia de salud pública, por ejemplo, en materia de salud primaria. Son cuestiones que van sacando, sacándonos recursos por aquí, por allá y terminan perjudicando la gestión del municipio”, sostuvo.

Salud primaria: “Necesitamos más recursos, no menos”

Uno de los principales focos de preocupación planteados por Eterovic fue el escenario de la atención primaria de salud en Punta Arenas, considerando el crecimiento de la cantidad de usuarios que recurren al sistema público.

Según explicó, el aumento de personas que se trasladan desde el sistema privado hacia la atención primaria pública exige una mayor disponibilidad de recursos, infraestructura y capacidad de atención.

“Necesitamos un mayor per cápita, necesitamos más recursos, no menos, necesitamos más espacios para atención de salud, no menos”, enfatizó.

En ese contexto, manifestó su inquietud por la paralización o postergación de inversiones en infraestructura de salud primaria y mencionó particularmente proyectos que estaban contemplados para la comuna.

“Hoy día el gobierno ha dicho que no se van a construir por el momento nuevas instalaciones en salud primaria y nosotros tenemos al menos dos o tres consultorios proyectados, entre ellos Mateo Bencourt, que está muy atochado, muy estrecho. Sin embargo, se detiene esa inversión momentáneamente”, señaló.

El concejal indicó que espera que durante 2027 puedan existir mejores condiciones para retomar estos proyectos, pero reconoció que actualmente existe incertidumbre respecto de su materialización.

Cesfam del Liceo María Behety: propone mantener la infraestructura

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la situación de la infraestructura sanitaria construida en dependencias del Liceo María Behety, cuyo carácter inicialmente provisorio derivó posteriormente en una instalación de mayor envergadura.

Eterovic planteó que, aunque existe un compromiso previo con la comunidad educativa respecto de la restitución de los espacios, considera que demoler una infraestructura sanitaria que significó una inversión millonaria sería una decisión poco conveniente si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“Yo personalmente hoy día, como están las cosas, yo no gastaría 3 mil y tantos millones de pesos en demoler eso, que es lo que se ha estimado que cuesta sacarlo. Y perder ese material y perder esa infraestructura”, afirmó.

En su lugar, propuso buscar un acuerdo entre la comunidad educativa, el Servicio Local de Educación Pública, el Gobierno Regional y los organismos de salud para aprovechar las instalaciones y responder simultáneamente a necesidades del establecimiento y de la comunidad.

“Yo insistiría, como te digo, en un acuerdo con la comunidad educativa con el SLEP para intentar mantenerlo, para mejorar las condiciones, como te digo, del propio liceo y de sus alumnos”, sostuvo.

Uno de los destinos que el concejal visualiza para estas dependencias es precisamente el fortalecimiento de la atención vinculada a salud mental, debido al aumento de casos complejos derivados desde establecimientos educacionales hacia la atención primaria.

“Los temas de salud mental estallaron de una forma impresionante”, afirmó Eterovic, quien añadió que actualmente existen jóvenes que requieren atención frecuente y espacios adecuados para recibirla.

“Necesitas un espacio adecuado, privacidad, tranquilidad, no puedes lamentablemente estar en un consultorio donde la gente pasa, entra, sale”, señaló.

El edil también mencionó necesidades relacionadas con personas con fibromialgia y niños y niñas dentro del espectro autista, planteando que la infraestructura podría contribuir a abordar parte de estas demandas.

Cuestionamientos al rol municipal en programas de infancia

Durante la conversación, Eterovic también fue consultado por la ausencia del municipio de Punta Arenas en determinados programas que en otras zonas del país cuentan con participación municipal, como iniciativas vinculadas a prevención, infancia y protección de niños, niñas y adolescentes.

El concejal atribuyó esta situación a una definición política de la actual administración municipal, señalando que existe una mirada según la cual determinadas materias no formarían parte del giro prioritario del municipio.

Sin embargo, manifestó una posición contraria.

“Yo en lo personal creo que es un error. Creo que el municipio debe hacerse parte de todas, de todos estos temas y colaborar porque todo es insuficiente”, sostuvo.

A su juicio, si bien pueden existir situaciones puntuales de sobreintervención institucional, la realidad general sería de falta de capacidad para responder a las necesidades de la comunidad.

“En general faltan manos, en general faltan oídos, la gente necesita ser escuchada, atendida, orientada. Y todo lo que podemos hacer desde el municipio, yo creo que en ese sentido es valioso”, afirmó.

Duras críticas al retorno de la entidad patrocinante municipal

Uno de los momentos más críticos de la entrevista se produjo al abordar el anuncio relacionado con el retorno de la entidad patrocinante municipal en materia habitacional.

Eterovic cuestionó la experiencia anterior de esta instancia y manifestó preocupación por que el anuncio pueda generar nuevamente expectativas entre familias que buscan acceder a una vivienda.

“La experiencia anterior de la entidad patrocinante fue pésima, fue pésima”, sostuvo.

El concejal afirmó que, a su juicio, en el proceso anterior se generaron expectativas entre grupos de personas sin que existieran proyectos o terrenos concretos que permitieran garantizar una solución habitacional.

“Era una entidad patrocinante que no tenía proyecto, que no tenía terrenos, hoy día tampoco los tiene, que se dedicó simplemente a generar falsas expectativas en grupos importantes de personas que requerían, necesitaban vivienda”, acusó.

En esa línea, planteó que antes de avanzar en una nueva entidad patrocinante municipal se debería conocer quién será responsable de sus distintas áreas y, sobre todo, cuáles serán los proyectos concretos que se desarrollarán.

“Necesitamos saber quién es el representante legal, quién va a ser el responsable del área social, quién va a ser el representante del área técnica”, indicó.

Eterovic insistió en que una entidad patrocinante debe estar respaldada por proyectos reales y no limitarse a recopilar antecedentes de familias interesadas.

“En la medida que tú no tengas proyectos de vivienda, lo demás es solo ruido”, sentenció.

“Hoy día no hay nada”: críticas a la política habitacional para Magallanes

El concejal también cuestionó la falta de información concreta respecto de la continuidad de la política habitacional en la región, comparando la situación actual con las viviendas entregadas y los proyectos que quedaron en construcción durante la administración anterior.

“Hoy día no tenemos política de vivienda para Magallanes”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que no existirían actualmente antecedentes suficientes para determinar cuántas viviendas serán construidas en la región, dónde se levantarán ni bajo qué mecanismos.

“Pero hoy día no hay nada, hoy día está todo stand by”, expresó.

A juicio del edil, esta falta de certezas vuelve especialmente delicado anunciar mecanismos que puedan generar expectativas entre las familias.

“Mal podemos entonces ilusionar a las personas en función de que no hay nada, absolutamente nada concreto”, manifestó.

Por ello, llamó a las familias interesadas en acceder a una vivienda a informarse directamente mediante el Servicio de Vivienda y Urbanización y conocer las alternativas existentes.

Críticas al Gobierno y advertencia por efectos en Magallanes

Hacia el final de la entrevista, Eterovic extendió sus críticas a distintas decisiones del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas impulsadas desde el nivel central no considerarían adecuadamente las particularidades de regiones como Magallanes.

El concejal planteó que la región requiere políticas específicas que incorporen una mirada territorial y geopolítica.

“Acá necesitamos políticas focalizadas, especiales, con miradas geopolítica”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que las decisiones nacionales puedan aplicarse de manera homogénea sin considerar las características económicas, demográficas y estratégicas de la zona austral.

“No puedes venir aquí a innovar y a ponerte creativo en cuestiones que en realidad, para la realidad de nuestro país, el tamaño de nuestra economía, la cantidad de habitantes, eran absolutamente necesarias”, sostuvo.

Finalmente, Eterovic afirmó que, desde su perspectiva, varias de las decisiones adoptadas por la administración central terminarían teniendo consecuencias negativas en la región.

“Hoy día estamos cometiendo errores en todas las líneas y por eso te digo que lo que va a llegar a Magallanes finalmente y está llegando son repercusiones negativas de una mala gestión gubernamental y eso es grave”, concluyó.





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