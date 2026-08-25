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25 de agosto de 2026

EN PUNTA ARENAS: EXPOSICIÓN PERMITIRÁ CONVERSAR CON UN MODELO DEL POETA VICENTE HUIDOBRO HECHO CON IA

La muestra gratuita, organizada por la UC y que debutará en la Universidad de Magallanes, propone una experiencia inmersiva que combina patrimonio, literatura e inteligencia artificial para acercar el legado del fundador del Creacionismo a las nuevas generaciones.

Huidobro 1

Hasta el 31 de agosto será posible dialogar con el poeta chileno Vicente Huidobro, fundador del Creacionismo, tal y como si estuviera presente, gracias a la Inteligencia Artificial, en el marco de la exposición "Creacionismo y Revolución de la IA: Conversemos con Huidobro". Esta innovadora muestra inmersiva y educativa es organizada por la Fundación Vicente Huidobro UC junto a la Vicerrectoría de Inteligencia Digital de la Universidad Católica, con la colaboración de las Facultades de Letras y Artes UC, y su primera parada será la Universidad de Magallanes.

 

La iniciativa invita al público a interactuar con una inteligencia artificial desarrollada a partir de una cuidadosa selección de la obra, biografía y pensamiento de Vicente Huidobro, permitiendo formular preguntas y conversar con el autor sobre poesía, arte, creatividad, ciencia y el contexto histórico en el que vivió.

 

La Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Campus Norte de la Universidad de Magallanes será la primera ciudad del país en recibir esta experiencia inmersiva, marcando el inicio de una itinerancia nacional que busca acercar el patrimonio literario a nuevos públicos y generaciones.

 

Paula Aguirre, vicerrectora de Inteligencia Digital de la UC, explica que “la Universidad Católica alberga un patrimonio cultural y artístico extraordinario, y la combinación de IA generativa y tecnologías digitales con la mediación de expertos en Artes y Letras permite acercar este patrimonio a las personas de manera atractiva, innovadora y contemporánea, en línea con el espíritu de Vicente Huidobro”.

 

La elección de esta sede responde al compromiso del proyecto con la descentralización del acceso a la cultura. La iniciativa fue seleccionada en la convocatoria "La Cultura llega a la gente" de la Fundación Piñera Morel y cuenta con el apoyo de la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impulsando una propuesta que articula patrimonio, innovación y educación.

 

Antonia García Huidobro, directora de la Fundación Vicente Huidobro UC, señala: “Ha sido una experiencia muy valiosa, una oportunidad de aprendizaje conjunto sobre cómo disponer de una herramienta como la IA al servicio del aprendizaje, tanto de niños y jóvenes como de una audiencia adulta”.

 

El proyecto refleja el trabajo conjunto de distintas disciplinas de la Universidad Católica considerando el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial, integradas desde una perspectiva humanista que pone a la persona, la creatividad y el conocimiento en el centro.

 

El Dr. José Maripani Maripani, rector de la Universidad de Magallanes, afirma que “para la Universidad de Magallanes es muy significativo ser la primera institución del país en recibir esta experiencia, una muestra interactiva, porque representa una oportunidad concreta de acercar la cultura, la literatura y las nuevas tecnologías a nuestra comunidad y, especialmente, a las nuevas generaciones”.

 

La visita comienza con una introducción a la vida y obra de Vicente Huidobro y al Creacionismo, movimiento que revolucionó la poesía del siglo XX al proponer que el poeta no debía describir la realidad, sino crear nuevos mundos mediante la imaginación.

 

También se propone explorar la dimensión visual de la poesía del autor mediante experiencias de realidad aumentada y realidad virtual, estableciendo un diálogo entre la palabra, la imagen y las vanguardias artísticas, especialmente el Cubismo.

 

La comunidad de Punta Arenas podrá visitar gratuitamente la exposición mediante inscripción previa. La programación considera especialmente a establecimientos educacionales, estudiantes universitarios y público general.

 

Exposición: Creacionismo y Revolución de la IA: Conversemos con Huidobro

Fecha: Hasta el 31 de agosto de 2026

Horarios: Lunes a sábados, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas

Lugar: Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Universidad de Magallanes (Av. Bulnes 01855, Punta Arenas)

Entrada: Gratuita, con visitas para establecimientos educacionales, universidades y público general mediante inscripción previa.

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