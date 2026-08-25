FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL 2026 ABRE SUS POSTULACIONES CON RÉCORD DE FINANCIAMIENTO DE $5.500 MILLONES

Administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, este fondo concursable totaliza más de 800 proyectos financiados en las siete versiones anteriores, beneficiando a comunidades, bienes e infraestructura patrimonial en todas las regiones del país.

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Consolidado como un fondo concursable que entrega recursos en territorios diversos y en distintos ámbitos del patrimonio cultural, este año alcanza la cifra histórica de $5.500 millones para su concurso nacional y regional, para proyectos que beneficien el patrimonio cultural del país. Las postulaciones cierran el próximo 8 de octubre.

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Entre las novedades de esta octava edición, destaca la incorporación de una nueva submodalidad que financiará proyectos de acciones de conservación, restauración y/o gestión de riesgos en bienes muebles protegidos por la Ley N° 17.288.

Asimismo, en la convocatoria 2026, los Monumentos Públicos tendrán una línea de postulación independiente de la submodalidad Inmuebles con protección oficial, con el objeto de promover de manera preferencial proyectos de ejecución de obras de conservación, restauración, recuperación, reparación y/o traslado de esta categoría de Monumentos Nacionales.





Podrán participar personas naturales y jurídicas, (municipalidades, universidades públicas, instituciones, organizaciones o comunidades indígenas) que deseen a postular proyectos que contribuyan al desarrollo del patrimonio en el país.

El Concurso Nacional considera 3 líneas de financiamiento:

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1.-Intervención en inmuebles con protección oficial. Monto máximo a financiar por proyecto: $35.000.000 en iniciativas de diseño y $150.000.000 en ejecución de obras.

2.-Intervención en inmuebles sin protección oficial asociados a patrimonio cultural mueble, a patrimonio cultural de pueblos originarios o inherentes a un elemento de patrimonio cultural inmaterial. Monto máximo a financiar por proyecto: $35.000.000 en iniciativas de diseño y $150.000.000 en ejecución de obras.

3.-Adquisición de equipamiento técnico y/o científico especializado para la gestión, preservación o salvaguardia del patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto: $50.000.000.





El Concurso Regional considera 6 líneas de financiamiento:

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1.-Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto: $15.000.000.

2.-Intervención en Inmuebles Monumentos Públicos. Monto máximo a financiar por proyecto: $80.000.000.

3.-Implementación de medidas o planes de salvaguardia de elementos del patrimonio cultural inmaterial e indígenas. Monto máximo a financiar por proyecto: $15.000.000.

4.-Implementación de acciones para la conservación, restauración o gestión de riesgos del patrimonio cultural mueble. Monto máximo a financiar por proyecto: $30.000.000.

5.-Material didáctico sobre patrimonio cultural para la educación formal y no formal. Monto máximo a financiar por proyecto: $15.000.000.

6.-Recursos digitales o audiovisuales referidos al patrimonio cultural. Monto máximo a financiar por proyecto: $10.000.000.

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Capacitaciones con pertinencia local





Para orientar y resolver dudas de los postulantes, el Serpat ha dispuesto la realización de una serie de charlas informativas online, calendarizadas durante agosto y septiembre a lo largo del país. Para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, esta se ha programado para el viernes 4 de septiembre a las 16:00 horas (local). Se requiere inscripción previa al correo: [email protected]

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Las bases, requisitos de postulación, documentación requerida y anexos se encuentran disponibles en: