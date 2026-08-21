Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

21 de agosto de 2026

INICIA RETIRO DE INVITACIONES PARA "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

​La producción municipal volverá al escenario durante la XXVIII Feria del Libro Dinko Pavlov.

EDUARDO MANOS DE TIJERA (8)

La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del retiro de invitaciones para asistir a las nuevas funciones de "Eduardo Manos de Tijera", montaje del Elenco del Teatro Municipal que se presentará el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, como parte de la programación de la XXVIII versión de la Feria del Libro Dinko Pavlov "Punta Arenas trasciende desde sus letras".

La obra, dirigida por la actriz Paulina Carrasco, regresará a escena luego de su exitoso debut en sus primeras dos funciones. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de dos presentaciones: la primera a las 12:00 horas y la segunda a las 17:00 horas, en la Sala Principal de Artes Escénicas del Centro Cultural.

La encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó la oportunidad de volver a presentar esta producción en el marco de una de las principales actividades culturales de la comuna. "Efectivamente, volvemos a montar la obra Eduardo Manos de Tijera, una producción de nuestro elenco de teatro, dirigida por Paulina Carrasco, que debutó con gran éxito en sus dos primeras funciones. En esta oportunidad la tendremos el sábado 22 de agosto, en el Centro Cultural y en el marco de la Feria del Libro", señaló.

Respecto del retiro de invitaciones, Valle explicó que este comenzará este jueves 20 de agosto en dos puntos de la ciudad. "Las entradas se podrán retirar mañana jueves, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc Sur y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal. En tanto, el viernes 21 de agosto, el retiro continuará solo en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas o hasta agotar stock, aunque lo más probable es que se agoten antes del horario de cierre", indicó.

La invitación es gratuita y está dirigida a toda la familia, con público recomendado desde los 7 años en adelante. "Eduardo Manos de Tijera" es una adaptación teatral inspirada en el clásico cinematográfico de Tim Burton "Joven Manos de Tijera", estrenado en 1990. La historia presenta a Eduardo, un joven creado por un inventor que, antes de terminar su obra, lo deja con tijeras en lugar de manos. Tras vivir aislado durante años en un castillo, su llegada a un colorido vecindario despierta curiosidad, admiración y también temor frente a aquello que parece diferente.

A través del humor y la música, el montaje invita a reflexionar sobre la inclusión, la empatía y el respeto por las diferencias. "Es una adaptación que, de alguna manera, nos enseña a respetar lo diferente, a ser empáticos y a tener consideración, sobre todo, frente a las diferencias", expresó Valle.

La puesta en escena reúne a 15 artistas, con integrantes de entre 11 y 76 años, bajo la dirección de Paulina Carrasco. "Es un elenco muy diverso, que reúne desde niños hasta personas mayores de 70 años, lo que también le da una riqueza especial a este trabajo", agregó la encargada de Cultura. 

Con una duración aproximada de 60 minutos, "Eduardo Manos de Tijera" será parte de la programación de la XXVIII Feria del Libro Dinko Pavlov, instancia que este año lleva por nombre "Punta Arenas trasciende desde sus letras" y que continuará ofreciendo diversas actividades para acercar la cultura, las artes y la literatura a la comunidad.

feriaSRJ

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL PARTICIPA EN FERIA PREVENTIVA EN LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AVANZA PROCESO DE RECUPERACIÓN DE TERRENOS DE LA TOMA LAUTARO

Leer Más

Comenzó el retiro de escombros de las cuatro primeras viviendas desocupadas del terreno de la empresa Salfa, colindante con el Cecosf Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancillla.

Comenzó el retiro de escombros de las cuatro primeras viviendas desocupadas del terreno de la empresa Salfa, colindante con el Cecosf Sandra Vargas y el jardín infantil Juan Ruiz Mancillla.

tomalautaro
nuestrospodcast
cortepuq

DUEÑOS DE PREDIO CERRARON ACCESO A CAPTACIÓN DE AGUA QUE ABASTECE A HABITANTES DE PORVENIR: CORTE ORDENÓ ABRIRLO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
EDUARDO MANOS DE TIJERA (8)

INICIA RETIRO DE INVITACIONES PARA "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
vladimiromimica

“TUYA, MÍA, PARA TI Y PARA MÍ”: EL VIAJE POR LA MEMORIA DE VLADIMIRO MIMICA LLEGA A PUNTA ARENAS ESTE 21 DE AGOSTO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pdipuq

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A HOMBRE INVESTIGADO POR CAPTAR IMÁGENES DE CONNOTACIÓN SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.