INICIA RETIRO DE INVITACIONES PARA "EDUARDO MANOS DE TIJERA"

La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del retiro de invitaciones para asistir a las nuevas funciones de "Eduardo Manos de Tijera", montaje del Elenco del Teatro Municipal que se presentará el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, como parte de la programación de la XXVIII versión de la Feria del Libro Dinko Pavlov "Punta Arenas trasciende desde sus letras".

La obra, dirigida por la actriz Paulina Carrasco, regresará a escena luego de su exitoso debut en sus primeras dos funciones. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de dos presentaciones: la primera a las 12:00 horas y la segunda a las 17:00 horas, en la Sala Principal de Artes Escénicas del Centro Cultural.

La encargada de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, Maribel Valle, destacó la oportunidad de volver a presentar esta producción en el marco de una de las principales actividades culturales de la comuna. "Efectivamente, volvemos a montar la obra Eduardo Manos de Tijera, una producción de nuestro elenco de teatro, dirigida por Paulina Carrasco, que debutó con gran éxito en sus dos primeras funciones. En esta oportunidad la tendremos el sábado 22 de agosto, en el Centro Cultural y en el marco de la Feria del Libro", señaló.

Respecto del retiro de invitaciones, Valle explicó que este comenzará este jueves 20 de agosto en dos puntos de la ciudad. "Las entradas se podrán retirar mañana jueves, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc Sur y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal. En tanto, el viernes 21 de agosto, el retiro continuará solo en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas o hasta agotar stock, aunque lo más probable es que se agoten antes del horario de cierre", indicó.

La invitación es gratuita y está dirigida a toda la familia, con público recomendado desde los 7 años en adelante. "Eduardo Manos de Tijera" es una adaptación teatral inspirada en el clásico cinematográfico de Tim Burton "Joven Manos de Tijera", estrenado en 1990. La historia presenta a Eduardo, un joven creado por un inventor que, antes de terminar su obra, lo deja con tijeras en lugar de manos. Tras vivir aislado durante años en un castillo, su llegada a un colorido vecindario despierta curiosidad, admiración y también temor frente a aquello que parece diferente.

A través del humor y la música, el montaje invita a reflexionar sobre la inclusión, la empatía y el respeto por las diferencias. "Es una adaptación que, de alguna manera, nos enseña a respetar lo diferente, a ser empáticos y a tener consideración, sobre todo, frente a las diferencias", expresó Valle.

La puesta en escena reúne a 15 artistas, con integrantes de entre 11 y 76 años, bajo la dirección de Paulina Carrasco. "Es un elenco muy diverso, que reúne desde niños hasta personas mayores de 70 años, lo que también le da una riqueza especial a este trabajo", agregó la encargada de Cultura.